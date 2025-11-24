শিরোপার এত কাছে গিয়েও জিততে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
ভেন্যু, চিত্রনাট্য একই। ফলটাও একই রকম হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে জিতলেও গত রাতে বাংলাদেশ ‘এ’ দল হার মেনেছে পাকিস্তান ‘এ’ দলের কাছে। কাতারের দোহায় ওয়েস্ট এন্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের শেষটা হলো স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান ‘এ’ দল পুরো ২০ ওভার ব্যাটিং করে ১২৫ রানে গুটিয়ে যায়। সেই রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ১৪ বলে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২২ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ ‘এ’। কিন্তু ভাঙনের শুরু এখানেই। বিনা উইকেটে ২২ রান থেকে মুহূর্তেই ৭ উইকেটে ৫৩ রানে পরিণত হয় আকবরের দল। প্রথম সাত ব্যাটারের মধ্যে হাবিবুর রহমান সোহান ও ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছেন। সোহান করেছেন ১৭ বলে ২৬ রান। ১০ বলে ৮ রান করেছেন ইয়াসির। এই ৭ উইকেট পাকিস্তানের স্পিনাররা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে সুফিয়ান মুকিয়াম ৪ ওভারে ১১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। আরাফাত মিনহাস পেয়েছেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন সাদ মাসুদ ও মাজ সাদাকাত।
৫৩ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর বাংলাদেশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৫ রানে থেমে যায়। সুপার ওভারে এরপর বাংলাদেশের ৭ রানের লক্ষ্য পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখে তাড়া করে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সহজ লক্ষ্য পেয়েও শিরোপা খোয়ানোর বেদনায় এখন পুড়ছেন আকবর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘বিশ্বাস ছিল আমাদের। কিন্তু শট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিইনি। আমরা শুধু নিজেদেরই দুষতে পারি। জানতাম এ ধরনের উইকেটে স্পিনারদের বিপক্ষে খেলা সহজ না। কারণ, যখন আমরা বোলিং করছিলাম, তখন তাদের রান করতে কষ্ট হচ্ছিল। স্পিনারদের দাপট ছিল এখানে এবং দুর্ভাগ্যবশত হেরে গেছি।’
অষ্টম উইকেটে রাকিবুল হাসান ও এস এম মেহেরবের ৩৭ রানের জুটিতে আশা তৈরি হয় বাংলাদেশের। কিন্তু দ্রুত ২ উইকেট পড়ে যাওয়ায় ১৭.২ ওভারে ৯৬ রানে ৯ উইকেটে পরিণত হয় বাংলাদেশ। হাতে ১ উইকেটে শেষ ২ ওভারে যখন ২৭ রান দরকার, সে সময় ২০ রান নিয়েছেন বাংলাদেশের দুই টেলএন্ডার ব্যাটার আবদুল গাফফার সাকলাইন ও রিপন মন্ডল। সেই ওভারে সাকলাইন ২ ছক্কা ও রিপন মেরেছেন ১ ছক্কা। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর ম্যাচটি হেরে যাওয়ায় দোহায় গ্যালারিতে বাংলাদেশি দর্শকদের হারের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। যেখানে ম্যাচের পুরোটা সময় জুড়ে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে তাঁরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।
প্রবাসী ভক্ত-সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আকবরের কণ্ঠে বারবার ফুটে উঠেছে ম্যাচ হারের হতাশা। রানার্সআপ বাংলাদেশের অধিনায়ক বলেন,‘এক পর্যায়ে আমরা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাকিবুল-সাকলাইন দৃঢ়তা দেখিয়েছে। ছেলেরা সব মিলিয়ে যা খেলেছে, তাতে ভীষণ গর্বিত। বাংলাদেশি দর্শকেরা অনেক সমর্থন দিয়েছেন। তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।’
পাকিস্তান শাহিনস গতকাল সুপার ওভারে জিতে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ তিনবার শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়ে। যার মধ্যে দুইবার তারা জিতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০১৯ সালে মিরপুরে বাংলাদেশকে কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রীলঙ্কা ‘এ’। একবার করে ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে ভারত ‘এ’ ও আফগানিস্তান ‘এ’।
প্রথম ইনিংসের ১৪৫ রানের লিডই সিলেটকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে আশানুরূপ স্কোর করতে পারেনি। তবু ৩৫২ রানের যে লক্ষ্য সিলেট ছুঁড়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের সামনে, সেটাই যথেষ্ট হয়েছে। জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন সিলেট পেয়েছে ১৪৭ রানের জয়।
টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা মিস করেছেন ৭ রানের জন্য। প্রথম ইনিংসে তাঁকে বোল্ড করে সেঞ্চুরিবঞ্চিত করেছেন কুলদীপ যাদব। তবে সেঞ্চুরি মিস করলেও বোলিংয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইয়ানসেন। বিধ্বস্ত ভারতের বিপক্ষে এখন রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
৩ গোলে এগিয়ে থেকেও স্বস্তিতে থাকার সুযোগ ছিল না মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। প্রতিপক্ষের নাম যে আবাহনী লিমিটেড। মোহামেডানের দুর্গে শেষ দিকে কাঁপন ছড়াল আকাশি-নীলরা৷ দুই গোল শোধও দিয়ে ফেলে। কিন্তু ম্যাচে আর ফিরতে পারল না।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলার পর কেইন উইলিয়ামসনের ব্যস্ততা অনেকটা কমে গেছে। ওয়ানডে ও টেস্টই শুধু খেলেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণেও সবশেষ তিনি খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অবশেষে ১ বছর পর টেস্টে ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেট-চট্টগ্রাম ম্যাচের মতো তিন দিনে ফল এসেছে রংপুর-রাজশাহীর ম্যাচেও। রাজশাহীকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। রংপুরের ৫ উইকেটের জয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। রাজশাহীর বিপক্ষে ৮ উইকেট নেওয়ায় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর উইকেট এখন ১০১।
এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে খুলনা-ময়মন সিংহ ম্যাচে হচ্ছে রানের বন্যা। সৌম্য সরকারের ক্যারিয়ারসেরা ১৮৬ রানের ইনিংসে প্রথম ইনিংসে ৩৮৭ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। ময়মনসিংহের এখনো প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়নি। চতুর্থ দিনে ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ঢাকা-বরিশাল ম্যাচেরও দিকে।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১৯৩ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে সিলেট। কিন্তু ১৪ রানে শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৭ রানে গুটিয়ে যায় জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন জাকির। উইকেটরক্ষক অমিত হাসান করেন ৮৮ রান।
১৪৫ রানের লিডসহ সিলেটের স্কোর হয়েছে ৩৫২ রান। ৩৫৩ রানের লক্ষ্যে নেমে চট্টগ্রাম গুটিয়ে গেছে ২০৫ রানে। অধিনায়ক শাহাদাত হোসেন দীপুর ৬২ রান ছাড়া বলার মতো কিছু নেই। ১১৬ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৬২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সিলেটের আবু জায়েদ রাহী। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে পেয়েছেন ৫ উইকেট।
দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ১২ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে রাজশাহী। তবে রংপুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৯ রানে গুটিয়ে যায় রাজশাহী। দুই অঙ্ক পেরিয়েছেন চার ব্যাটার। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন অধিনায়ক সাব্বির হোসেন। আরেক ওপেনার নাঈম আহমেদ করেন ৩২ রান। সাঞ্জামুল ইসলাম ও সাব্বির রহমান করেছেন ২০ ও ১৩ রান। রংপুরের মেহেদী হাসান নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন মুগ্ধ ও রবিউল হক।
মাত্র ১০ রানের লিড পাওয়ায় রাজশাহীর রান হয়েছে ১২৯ রান। ১৩০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রংপুর হারিয়েছে ৫ উইকেট। রংপুরের ৫ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুগ্ধ। এই ম্যাচে ৭১ রানে নিয়েছেন ৮ উইকেট। যার মধ্যে ৫ উইকেট পেয়েছেন প্রথম ইনিংসে। এদিকে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে কোনো রান লিড না নিয়েই তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। খুলনার ৩৮৭ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ময়মনসিংহ ৭ উইকেটে ৩৮৭ রান করেছে। সর্বোচ্চ ৮১ রান করেছেন আজিজুল হাকিম তামিম। নাঈম শেখ, আবদুল মাজিদ দুজনেই করেছেন ৫৭ রান। ৬২ ও ৫৯ রানে অপরাজিত মোহাম্মদ আল আমিন জুনিয়র ও আরিফ আহমেদ।
বরিশালের বিপক্ষে ঢাকা ৫৬ রানের লিড নিলেও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। কক্সবাজারে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১২৪ রান করেছে ঢাকা। আশিকুর রহমান শিবলি ও সুমন খান ২৫ ও ১৫ রানে আগামীকাল শেষ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন। এর আগে ঢাকা তাদের প্রথম ইনিংসে ২৭৩ রানে গুটিয়ে গেছে। বরিশাল এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৪১ রানে অলআউট হয়েছে।
টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটা মিস করেছেন ৭ রানের জন্য। প্রথম ইনিংসে তাঁকে বোল্ড করে সেঞ্চুরিবঞ্চিত করেছেন কুলদীপ যাদব। তবে সেঞ্চুরি মিস করলেও বোলিংয়ে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইয়ানসেন। বিধ্বস্ত ভারতের বিপক্ষে এখন রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল তিন দিনে। তিন দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটিতে ভারত এবার নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। কিন্তু তাদের বড় পরাজয়ের চোখ রাঙানি দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৬ রানে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে প্রোটিয়ারা। লিডসহ সফরকারীদের রান এখন ৩১৪। ১৩ ও ১২ রানে আগামীকাল চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নামবেন রায়ান রিকেলটন ও এইডেন মার্করাম।
প্রথম ইনিংসে ৬.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৯ রানে আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। উদ্বোধনী জুটিতে ১৩০ বলে ৬৫ রান যোগ করেন লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। ২২তম ওভারের তৃতীয় বলে রাহুলকে (২২) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন কেশব মহারাজ। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর ৬৫ বলে ৩০ রানের জুটি গড়েন সাই সুদর্শন ও জয়সওয়াল। ফিফটি করা জয়সওয়ালকে (৫৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সায়মন হারমার।
ভারতের ইনিংসেও ধস নামে এখান থেকেই। ৩২.১ ওভারে ১ উইকেটে ৯৫ রান থেকে মুহূর্তেই ৪৩.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। এরপর ধস মেরামতের দায়িত্ব নেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও কুলদীপ যাদব। অষ্টম উইকেটে ২০৮ বলে ৭২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ওয়াশিংটন-কুলদীপ)। এই জুটি ভাঙার পর ৭ রান যোগ করতে শেষ উইকেটও হারায় ভারত। ৮৪তম ওভারের পঞ্চম বলে জসপ্রীত বুমরাকে (৫) ফিরিয়ে স্বাগতিকদের ইনিংসের ইতি টানেন ইয়ানসেন।
৮৩.৫ ওভারে ২০১ রানে গুটিয়ে যাওয়া ভারতের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন ওয়াশিংটন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়ানসেন ১৯.৫ ওভারে ৪৮ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে চারবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। হারমার ও মহারাজ ৩ ও ১ উইকেট পেয়েছেন। ২৮৮ রানের লিডের পরও ভারতকে ফলোঅন না করিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছে। এর আগে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪৮৯ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১০৯ রান করেন সেনুরান মুথুসামি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৩ রান করেন ইয়ানসেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৩ গোলে এগিয়ে থেকেও স্বস্তিতে থাকার সুযোগ ছিল না মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। প্রতিপক্ষের নাম যে আবাহনী লিমিটেড। মোহামেডানের দুর্গে শেষ দিকে কাঁপন ছড়াল আকাশি-নীলরা৷ দুই গোল শোধও দিয়ে ফেলে। কিন্তু ম্যাচে আর ফিরতে পারল না।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মৌসুমের প্রথম ঢাকা ডার্বিতে আবাহনীকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মোহামেডান। মৌসুমে সাদা-কালোদের প্রথম জয়।
ম্যাচের শুরুর ১০ মিনিট একের পর এক শাণিত আক্রমণ করতে থাকে আবাহনী। ব্রাজিলিয়ান ব্রুনো মাতোস পায়ের কারিকুরিতে মুগ্ধ করেন সমর্থকদের। তৃতীয় মিনিটে হাসান মুরাদের দূরপাল্লার শট উঁচু কর্নার দিয়ে জালে পড়ার উপক্রম। তবে মোহামেডান গোলরক্ষক লাফিয়ে উঠে ঠেকিয়ে দেন তা।
২০ মিনিটে আবাহনীর রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে যায় মোহামেডান। ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ওঠা স্যামুয়েল বোয়াটেংকে ঠেকাতে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আবাহনী গোলরক্ষক মিতুল মারমা। তিনি কোনো চ্যালেঞ্জ জানানোর আগে কাটব্যাক করেন বোয়াটেং। যদিও তা গিয়ে পড়ে ইয়াসিন খানের পায়ে। তাতে আবাহনীর বিপদ কেটে গেছে বলেই ধরা হচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ডের মতো ইয়াসিনের কাছ থেকে ছোঁ মেরে বল কেড়ে নেন রহিম উদ্দিন।এরপর ফাঁকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে কোনো ভুল করেননি তিনি।
৩১ মিনিটে মুজাফফর মুজাফফরভের কর্নারে পা ছুঁইয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এলি কেকে এমানুয়েল। ৪২ মিনিটে ব্রুনো মাতোসের ফ্রি কিক সহজেই ঠেকান সুজন।বিরতির পর ৫৮ মিনিটে জাহিদ হাসান শান্তর ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে ব্যবধান ৩-০ করেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। এরপর ম্যাচের ফেরার তাগিদ পায় আবাহনী। ৭২ মিনিটে কাজেম শাহের পাসে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক গোল করেন পাপন সিংহ। ৭৮ মিনিটে জটলার মধ্য থেকে ব্যবধান আরও কমান মোরসালিন। পরে আরও কয়েকবার চেষ্টা করেও সমতায় ফিরতে পারেনি আবাহনী। ৩ ম্যাচ শেষে তাই জয়শূন্য থাকল তারা।
ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলার পর কেইন উইলিয়ামসনের ব্যস্ততা অনেকটা কমে গেছে। ওয়ানডে ও টেস্টই শুধু খেলেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণেও সবশেষ তিনি খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অবশেষে ১ বছর পর টেস্টে ফিরছেন নিউজিল্যান্ডের এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য গত রাতে ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)। টম লাথাম এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন। ব্যাটিং লাইনআপে তিনি, উইলিয়ামসনের পাশাপাশি আছেন ডেভন কনওয়ে, মাইকেল ব্রেসওয়েল, ড্যারিল মিচেল, উইল ইয়ং, রাচীন রবীন্দ্ররা। স্পিন বোলিং ডিপার্টমেন্টে বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রাচীন রবীন্দ্র। তবে গ্লেন ফিলিপস, কাইল জেমিসনের মতো দুই তারকা ক্রিকেটারের জায়গা হয়নি উইন্ডিজ সিরিজের দলে। এ মাসে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট প্লাঙ্কেট শিল্ডে ফিলিপস খেললেও কুঁচকির চোট থেকে সেরে উঠতে এখনো তাঁর সময় লাগবে।
ফিলিপসের মতো জেমিসনও পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। পিঠের চোটের কারণে উইলিয়াম ও’রুর্ককে নেওয়া হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে। বেন সিয়ার্স হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন বলে জায়গা হয়নি। ম্যাট ফিশারের চোট মাংসপেশিতে। ফিলিপস, জেমিসন, ও’রুর্ক, সিয়ার্সের মতো ফিশারও সুযোগ হয়নি উইন্ডিজ সিরিজের দলে। ও’রুর্ক খেলেছেন ১১ টেস্ট। একটি করে টেস্ট খেলেছেন সিয়ার্স ও ফিশার। তবে চোট কাটিয়ে ফিরেছেন ড্যারিল মিচেল।
নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে উইলিয়ামসনের মতো দীর্ঘ সময় পর ফিরেছেন ব্লেয়ার টিকনার। সবশেষ ২০২৩-এর মার্চে টেস্ট খেলেছেন টিকনার। সেবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। টেস্টে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়েছেন টিকনার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উইলিয়ামসন সবশেষ খেলেছেন এ বছরের ২৯ অক্টোবর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ২১ রান করেছেন তিনি। এরপরই কিউই এই অভিজ্ঞ ব্যাটার পরেন চোটে।
২ ডিসেম্বর ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু ওয়েলিংটন ও মাউন্ট মঙ্গানুই। ১০ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় টেস্ট। ১৮ ডিসেম্বর শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। উইন্ডিজ সিরিজ দিয়েই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। উইন্ডিজ এই চক্রে ৫ ম্যাচ খেললেও এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ জেতেনি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্টের দল
টম লাথাম (অধিনায়ক), কেইন উইলিয়ামসন, টম ব্লান্ডেল, মাইকেল ব্রেসওয়েল, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাক ফুকস, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, রাচীন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার, কেইন উইলিয়ামসন, উইল ইয়ং
