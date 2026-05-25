বাংলাদেশের কতজন ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ৬৬ বাংলাদেশি ক্রিকেটার নাম নিবন্ধন করেছেন বলে জানিয়েছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। ছবি: সংগৃহীত

দুই বছর পর মাঠে ফিরছে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল)। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো টুর্নামেন্ট সামনে রেখে দল গোছাতে শুরু করেছে। বিদেশি ক্রিকেটাররা নিবন্ধন করছেন শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে।

এখন পর্যন্ত লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ খেলতে ৬৫০-এর বেশি ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন বলে আজ জানিয়েছে এলপিএলের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ। ক্রিকেটারদের নাম প্রকাশ না করলেও দেশ অনুযায়ী নিবন্ধনকৃতদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ডের ৬৬ জন করে ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এলপিএলে খেলতে।

এলপিএলে নিবন্ধন করা বিদেশি ক্রিকেটারদের সংখ্যা প্রকাশ করেছে এলপিএল। ছবি: ফেসবুক

এলপিএলে ১০২ পাকিস্তানি ক্রিকেটার নিবন্ধন করেছেন বলে জানিয়েছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। যা বিদেশিদের মধ্যে সর্বোচ্চ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭৫ ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এলপিএলে। নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের ৪৮, ৪১ ও ২৪ ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে নাম নিবন্ধন করেছেন। এই তালিকায় আয়ারল্যান্ডের আছেন ১৬ ক্রিকেটার।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের আইপিএল ছাড়া বিদেশি ক্রিকেটারদের অনুমতি নেই। তবে এবার লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে ভারতের ১৬ ক্রিকেটার নিবন্ধন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাত, স্কটল্যান্ড, ইতালি, মালয়েশিয়া থেকেও ক্রিকেটাররা নিবন্ধন করেছেন। যদিও তাদের সংখ্যাটা প্রকাশ করা হয়নি। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা এলপিএলে নিবন্ধন করেননি। যদিও বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখে তাঁদের অনেক কদর রয়েছে।

এলপিএলে বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান ও তাসকিন আহমেদ খেলবেন একই দলে। দুজনকেই সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে জাফনা কিংস। আর নিবন্ধন করা ৬৫০-এর বেশি ক্রিকেটারের মধ্য থেকে তালিকা সংক্ষিপ্ত করে ৩১০ করা হবে বলে জানিয়েছে এলপিএল কর্তৃপক্ষ।

সবশেষ ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জাফনা কিংস। এবার এলপিএল শুরু হচ্ছে ১৭ জুলাই থেকে। ফাইনাল ৮ আগস্ট। কলম্বো ক্যাপস, ক্যান্ডি রয়্যালস, জাফনা কিংস, ডাম্বুলা সিক্সার্স, গল গ্যালান্টস—এই পাঁচ দল অংশ নিচ্ছে এবার। এবার পঞ্চমবারের মতো হচ্ছে এলপিএল।

