‘ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই’

ক্রীড়া ডেস্ক    
এশিয়া কাপের দুই ম্যাচেই হেরেছে সালমান আলী আগার দল। ছবি বিসিসিআই
এশিয়া কাপের দুই ম্যাচেই হেরেছে সালমান আলী আগার দল। ছবি বিসিসিআই

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ মানেই একচেটিয়া লড়াই। বিষয়টি এখন অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। সূর্যকুমার যাদবও তাই সরাসরি বললেন, ভারত–পাকিস্তানের ম্যাচে এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখেন না তিনি।

এবারের এশিয়া কাপে দুইবার মুখোমুখি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। এর একটিতেও ন্যূনতম লড়াই করেত পারেনি সালমান আলী আগার দল। ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে তাদের সঙ্গী ৭ উইকেটের হার। সবশেষ সুপার ফোরে তাদের ৬ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে গৌতম গম্ভীরের দল। এই পরিসংখ্যান সাম্প্রতিক সময়ে ভারত–পাকিস্তান লড়াইয়ের চিত্রই যেন তুলে ধরছে।

একটা সময় ভারত–পাকিস্তান লড়াই হতো সমানে সমান। কেউ কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলতো না। সে সোনালী সময় এখন অতীত। ২০০৫ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের ২৩ জয়ের বিপরীতে পাকিস্তান জিতেছে ১১ ম্যাচ। প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে পাকিস্তান সবশেষ জিতেছিল ২০২২ সালের এশিয়া কাপে। এরপর সব সংস্করণ মিলিয়ে টানা ৭ জয় তুলে নিয়েছে ভারত।

টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি লড়াইয়ে বেশ পিছিয়ে পাকিস্তান। এই সংস্করণে এখন পর্যন্ত ১৫ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। যেখানে ভারত জিতেছে ১১ ম্যাচ। বিপরীতে পাকিস্তান জিতেছে তিনটিতে। বাকি ম্যাচটা টাই হয়েছে।

সুপার ফোরের ম্যাচের পর সূর্যর কাছে এক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল–কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল পাকিস্তান? উত্তরে একটু হেসে ভারত দলপতি বলেন, ‘এই প্রশ্নের জবাবে আমার একটা কথা বলার আছে। আমার মনে হয় আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে প্রশ্ন বন্ধ করা উচিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মান একই পর্যায়ে পড়ে। ধরুন দুটি দল ১৫ থেকে ২০টি ম্যাচ খেললো। সেখানে লড়াইয়ের ফল যদি ৭–৭ বা ৮–৭ হয় তাহলে সেটাকে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলতে পারবেন। কিন্তু ফল যদি হয় ১৩–০ বা ১০–১, সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা চলে না। আমি জানি না ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে পরিসংখ্যান কেমন। তবে দুই দলের মধ্যে এখন আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ম্যাচে ওদের চেয়ে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি।’

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
