তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় রশিদ–নবিদের ক্ষোভ

ক্রীড়া ডেস্ক
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার চলমান উত্তেজনা নতুন মোড় নিয়েছে। এরই মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রশিদ খান, মোহাম্মদ নবির মতো তারকা ক্রিকেটাররা।
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) দাবি, সীমান্তবর্তী জেলা আরগুনে পাকিস্তানের বিমান হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন হারুন, কবির আগা ও সিবগাতুল্লাহ। তাঁরা সবাই শারানায় একটি প্রীতি ম্যাচ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে এসিবি। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রশিদ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তারকা লেগস্পিনার লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের বিমান হামলায় যেসব বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে, তাদের জন্য আমি শোক জানাচ্ছি। এই মর্মান্তিক ঘটনায় উঠতি ক্রিকেটার, শিশু, নারীদের প্রাণ গেছে। এটা বর্বর ও অনৈতিক কাজ। যেসব ক্রিকেটার প্রাণ হারিয়েছে, তারা বিশ্বমঞ্চে আফগানিস্তানের প্রতিনিধত্ব করার স্বপ্ন দেখছিল।’
রশিদ আরও লিখেছেন, ‘পাকিস্তানের হামলায় নিরীহ মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় এসিবি পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বাতিল করেছে। এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। কঠিন সময়ে আমি দেশের মানুষের পাশে আছি। জাতীয় মর্যাদাকে সব সময় সবকিছুর ওপরে রাখতে হবে।’
শোক জানাতে গিয়ে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার এবং সাবেক অধিনায়ক নবি লিখেছেন, ‘আরগুনে ক্রিকেটারদের প্রাণ হারানোর ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। প্রীতি ম্যাচ খেলে ফেরার পথে তারা সবাই পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর হামলার শিকার হয়েছে। এই ঘটনা পুরো আফগানিস্তান ক্রিকেটের জন্য বড় আঘাত বয়ে নিয়ে এসেছে। সেসব নির্দোষ ক্রিকেটারের পরিবার, স্বজন ও নিহত হওয়া অন্যান্য সাধারণ মানুষদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।’
