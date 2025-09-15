Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রেফারির অপসারণ চায় পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ০৮
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন অ্যান্ডি পাইক্রফট (বাঁয়ে)। ছবি: এসিসি
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন অ্যান্ডি পাইক্রফট (বাঁয়ে)। ছবি: এসিসি

আইসিসি নিয়মে না থাকলেও খেলা শেষে দুই দলের হাত মেলানোটা ক্রিকেটীয় রীতি। তবে দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে গতকাল এশিয়া কাপে ৭ উইকেটের জয়ের পর হাত মেলানোর কোনো সৌজন্যতা দেখাননি ভারতের খেলোয়াড়েরা। এমনকি টসের সময়ও পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে নজর মেলাননি ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

এমন আভাস সালমানকে আগেই দিয়েছিলেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। সূর্যর সঙ্গে কোনোভাবেই করমর্দন না করার পরামর্শ সালমানকে দেন তিনি। যা ভালো চোখে নেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে এশিয়া কাপ থেকে পাইক্রফটের তাৎক্ষণিক অপসারণ চায় তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে করা এক পোস্টে এমনই দাবি জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। এক সূত্রের বরাতে ক্রিকেবাজ জানতে পেরেছে রেফারিকে অপসারণ না করলে ১৭ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করবে পাকিস্তান।

মহসিন বলেন, ‘আইসিসি কোড অব কনডাক্ট ও এমসিসির ক্রিকেটীয় চেতনা বিধিমালা লঙ্ঘন করায় ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছে পিসিবি। এশিয়া কাপ থেকে সেই ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে।’

পিসিবির চেয়ারম্যান হওয়ার পাশাপাশি মহসিন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতিও। এই পোস্টের ঘণ্টাখানেক পর আরেক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘দেশের সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে কোনো কিছুই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।’

ভারতের হাত না মেলানো বিষয়টির অভিযোগ করেও পাকিস্তান ম্যাচ রেফারির কোনো সাড়া পাননি। পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্ট এক বিবৃতিতে জানায়, ‘টিম ম্যানেজার নাভিদ চীমা ভারতীয় খেলোয়াড়দের করমর্দন না করার আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি খেলার চেতনার পরিপন্থী ও অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা অধিনায়ককে ম্যাচ-পরবর্তী অনুষ্ঠানে পাঠাইনি।’

পাইক্রফট আইসিসির অভিজ্ঞ রেফারিদের একজন। ২০০৯ সাল থেকে এলিট প্যানেলে আছেন তিনি।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে নিউজিল্যান্ডের দুশ্চিন্তা বাড়ালেন উইলিয়ামসন

‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

‘আসল কাজ’ বাদ দিয়ে অন্য কাজ করছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রেফারির অপসারণ চায় পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রেফারির অপসারণ চায় পাকিস্তান

ভারতকে ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতিয়ে আইসিসির সেরা সিরাজ

ভারতকে ঐতিহাসিক ম্যাচ জিতিয়ে আইসিসির সেরা সিরাজ