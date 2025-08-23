এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পরও এমন ঝামেলায় ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
শ্রীলঙ্কা থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত—দুই বছর ব্যবধানে দুই ভেন্যুতে হচ্ছে এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টের সংস্করণও এবার বদলে যাচ্ছে। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারত এবার নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে।
এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ঘোষণা করেছে ১৯ আগস্ট। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন এই দলটা বেশ ভারসাম্যপূর্ণ। শুবমান গিল আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছর পর ফিরেছেন এশিয়া কাপে সহ-অধিনায়ক হয়েই। কিন্তু মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে সুযোগ পাওয়ার পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণ ও ক্রিকবাজের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, গিলের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। ফল বিসিসিআইয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন তিনি চন্ডিগড়ে তাঁর বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছেন।
এদিকে ২০২৫-২৬ মৌসুমের দুলীপ ট্রফি শুরু হচ্ছে ২৮ আগস্ট। তিনি নর্থ জোনের অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু ক্রিকবাজের গত রাতের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, গিল ভারতের এই ঘরোয়া টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন না। যেহেতু এখনো পুরোপুরি তাঁর অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠেননি। তেমন গুরুতর অসুস্থ না হলেও তাঁকে এই টুর্নামেন্টে খেলতে দিতে চাচ্ছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ, ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট সামনে রেখে ভারতের প্রথম অনুশীলন সেশন হবে ৫ সেপ্টেম্বর। সেই হিসেবে এশিয়া কাপ মিস করার সম্ভাবনা কম ভারতীয় এই তারকা ক্রিকেটারের।
ভারতের এশিয়া কাপের দলে গিল, সূর্যকুমারের সঙ্গে তিলক ভার্মা, অভিষেক শর্মা, সাঞ্জু স্যামসনের মতো তারকা ব্যাটাররা আছেন। আছেন হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবের মতো তারকা অলরাউন্ডাররাও। কিন্তু শ্রেয়াস আইয়ারের জায়গা না হওয়ায় এটা নিয়ে দল ঘোষণার পর থেকেই চলছে সমালোচনা। কারণ, গত কয়েক বছর ধরে আইপিএলে নিয়মিত রান করে যাচ্ছেন শ্রেয়াস। অধিনায়ক হিসেবেও তিনি দুর্দান্ত। কদিন আগে হিন্দুস্তান টাইমসে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রেয়াসের বাবা সন্তোষ আইয়ার বলেন, ‘দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স, কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে পাঞ্জাব কিংস—আইপিএলে নিয়মিত ভালো খেলছে। সেটাও আবার অধিনায়ক হিসেবে। গত বছর তাঁর নেতৃত্বে কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পাঞ্জাব কিংস এবার তাঁর নেতৃত্বে ফাইনালে খেলেছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে খেলতে হলে শ্রেয়াসকে আর কী করতে হবে।’
এদিকে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফ মনে করছেন, শ্রেয়াসকে এশিয়া কাপে না নিয়ে ভারতের নির্বাচক কমিটি ও টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর (শ্রেয়াস) প্রতি অন্যায় করেছে। তবে বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার বলেছেন, ‘শ্রেয়াসের ব্যাপারে যদি বলি, তাহলে এখানে তারও কোনো দোষ নেই। এমনকি দোষটা আমাদেরও না। আসল ব্যাপার হলো মাত্র ১৫ জন নিয়ে দল দিতে হয়। এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে সুযোগের জন্য।’ আবার রস টেলর, ফারভেজ মারুফদের মতে ভারতের পাইপলাইনে এত ক্রিকেটার যে ফর্মে থাকা শ্রেয়াসেরও এশিয়া কাপে সুযোগ মেলে না।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের পরের ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া এশিয়া কাপ। এবারের এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। এর আগে দুবাইয়ে ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ভারতের এশিয়া কাপ অভিযান শুরু হবে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে ভারত গ্রুপ পর্বে শেষ ম্যাচ খেলবে ১৯ সেপ্টেম্বর। আবুধাবিতে সেই ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ওমান।
