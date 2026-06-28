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ক্রিকেট

চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ধবলধোলাই করে আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ধবলধোলাই করে আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস
সিরিজ জয়ের ট্রফি হাতে আয়ারল্যান্ডের উচ্ছ্বাস। ছবি:এক্স

ক্রিকেটের রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় দিনে রূপকথা লিখল আয়ারল্যান্ড। বেলফাস্টে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে আইরিশরা। গত শুক্রবার প্রথম ম্যাচে জয়ের পর, রোববার দ্বিতীয় ম্যাচেও ভারতকে হারিয়েছে ১ রানে। এই হারের ফলে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভারতের টানা ১৬টি সিরিজ বা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থাকার রেকর্ডের অবসান ঘটল। ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সিরিজ হারার পর এই প্রথম কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হেরেছে তারা।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আয়ারল্যান্ডের শুরুটা ছিল আক্রমণাত্মক। আর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারেই দুটি ছক্কা হাঁকান রস অ্যাডেয়ার। তবে ভারতের পেসাররা দ্রুতই বাউন্সের সুবিধা নিয়ে ম্যাচে ফেরে। টিম টেক্টর ও অ্যাডায়ার দ্রুত বিদায় নিলে পাওয়ারপ্লেতে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৪৪/২। অভিষেক হওয়া ভারতীয় বোলার প্রিন্স যাদব নিজের প্রথম শিকার বানান আইরিশ অধিনায়ক লরকান টাকারকে।

৫৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে যখন আয়ারল্যান্ড ধুঁকছিল, তখন হাল ধরেন হ্যারি টেক্টর ও বেজ্জামান ক্যালিৎজ। চতুর্থ উইকেটে এই দুজনের ৬৫ রানের জুটি ভারতকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয়। ক্যালিৎজ ৩৭ এবং টেক্টর ৫৩ রান করেন। শেষদিকে প্রিন্স যাদবের দুর্দান্ত ডেথ ওভার বোলিংয়ের কল্যাণে আয়ারল্যান্ড ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৪ রানের বেশি করতে পারেনি। ভারতের পক্ষে প্রিন্স ২২ রানে ৩টি ও শিবম দুবে ২৫ রানে ২টি উইকেট নেন।

১৫৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই চরম বিপর্যয়ে পড়ে ভারত। প্রথম ওভারেই জোড়া আঘাত হানেন জয় মুন্দ্রা। ওপেনার সাঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা—দুজনেই কোনো রান না করে সাজঘরে ফেরেন। শ্রেয়াস আইয়ারও মাত্র ৪ রান করে মুন্দ্রার বলে বোল্ড হলে স্কোরবোর্ডে কোনো রান যোগ হওয়ার আগেই ৩ উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। এরপর ঈশান কিষাণ রান আউটের শিকার হলে ৩৫ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে যায় সফরকারীরা।

পঞ্চম উইকেটে তিলক বর্মা ও অক্ষর প্যাটেল ৩৯ রান যোগ করে বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। বৃষ্টির কারণে খেলা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকলেও ভারতের লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকে। অক্ষর ও শিবম দুবে দ্রুত বিদায় নিলেও এক প্রান্ত আগলে রেখে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন তিলক বর্মা। ৪৭ বলে ৫৫ রান করা তিলক যখন ম্যাথু হল্যান্ডের শিকার হয়ে ফিরছেন, ভারতের হার তখন সময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছিল।

কিন্তু শেষ দিকে ম্যাচ জমিয়ে তোলেন হর্ষিত রানা। শেষ ওভারে ভারতের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২১ রান। হ্যারি টেক্টরের করা সেই নাটকীয় ওভারে ছিল ওয়াইড, নো-বল আর বাউন্ডারির ছড়াছড়ি। সমীকরণ যখন ২ বলে ৮ রান, তখন ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে আউট হন হর্ষিত রানা। শেষ বলে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ৭ রান, স্ট্রাইকে থাকা প্রিন্স যাদব ছক্কা হাঁকালেও তা কেবল পরাজয়ের ব্যবধানই কমিয়েছে। ১৫২ রানেই থামে ভারতের ইনিংস। আয়ারল্যান্ডের পক্ষে ম্যাথু হল্যান্ড ২৬ রানে এবং জয় মুন্দ্রা ৩২ রানে ৩টি করে উইকেট নেন। ১ রানের এই জয়ে ক্রিকেট ইতিহাসে নতুন রূপকথা লেখল আইরিশরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেট
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