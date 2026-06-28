Ajker Patrika
English
ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড টেস্টের মাঝেই অবসরের ঘোষণা স্টোকসের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ জুন ২০২৬, ২২: ৩৩
নিউজিল্যান্ড টেস্টের মাঝেই অবসরের ঘোষণা স্টোকসের
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন বেন স্টোকস। ছবি: ক্রিকইনফো

ট্রেন্ট ব্রিজে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টেস্টের খেলা এখনো শেষ হয়নি। আজ টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা চলছে। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়ের ঘোষণা দিয়েছেন বেন স্টোকস।

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে স্টোকসের অবসরের কথা নিশ্চিত করেছে। এক বিবৃতিতে ইসিবি বলেছে, ‘ইংল্যান্ডের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক বেন স্টোকস এই টেস্ট ম্যাচের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি এই দলের জন্য সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক অধিনায়ক ছিলেন। আপনার মতো একজন কিংবদন্তির আশা আমরাও করেছি।’

দীর্ঘ ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১২২ টেস্ট, ১১৪ ওয়ানডে ও ৪৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন স্টোকস। ১৯ সেঞ্চুরি ও ৬২ ফিফটিতে করেছেন ১১২৯১ রান। বোলিংয়ে পেয়েছেন ৩৫২ উইকেট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৭ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্টোকস। যার মধ্যে রয়েছে ৪৪ টেস্ট ও ৩ ওয়ানডে। ক্রিকেটকে বিদায় বলা স্টোকসকে শুভকামনা জানিয়ে ইসিবি বলেছে, ‘আমরা আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি। আপনার অবসরজীবনের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভকামনা। আপনাকে ছাড়া ইংল্যান্ড ক্রিকেট আর কখনো আগের মতো থাকবে না।’

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের আগেই অবসরের ঘোষণা দেন স্টোকস। ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারকে বিদায় জানাতে গিয়ে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার বলেন, ‘কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটা পরে বলব। তবে এর আগে আমি এই দল, আপনারা সবাই এবং আমার আগে যারা ছিলেন—তাঁদের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি।এবার নামছি শেষবারের মতো।’

লর্ডসে ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর সেই ইনিংসটা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে গেঁথে আছে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৯৫ রানের ৮৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন। মহানাটকীয়তায় পরিপূর্ণ সুপার ওভার শেষে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। পরবর্তীতে মেলবোর্নে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেই মাঠ ছেড়েছিলেন স্টোকস।

বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্টোকস। টেস্ট সিরিজ এখন ১-১ সমতায় রয়েছে। ট্রেন্ট ব্রিজে চলমান তৃতীয় টেস্টটা তাই হয়ে গেল সিরিজ নির্ধারণী।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবেন স্টোকসইংল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত