‘কে বলেছে কোহলি ১০০ সেঞ্চুরি করতে পারবে না’

বয়স হয়ে গেছে ৩৭ বছর। ভারতের হয়ে খেলেন শুধু ওয়ানডে। এখানে যে বিরাট কোহলির কথা বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই অনেকে অনুমান করতে পারছেন। তাঁর জন্য এখন প্রত্যেকটা ম্যাচই পরীক্ষার। ভারতীয় ক্রিকেটের যে শক্ত পাইপলাইন, তাতে পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা না থাকলে অচিরেই বেজে যেতে পারে তাঁর বিদায়ঘণ্টা।
অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডেতে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন কোহলি। জোড়া ডাকের পর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দারুণভাবে। টানা চার ইনিংসে পঞ্চাশোর্ধ্ব রান করেছেন। যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে করেছেন সেঞ্চুরি (১৩৫ ও ১০২)। বিশাখাপত্তনমে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। ছন্দে থাকা কোহলির কাছে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করা অসম্ভব মনে করছেন না সুনীল গাভাস্কার।
এক সংস্করণ খেলা কোহলির এখন পরবর্তী আইসিসি ইভেন্টে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেই টুর্নামেন্টে তাঁর বয়স হবে ৩৯ বছর। ৩৫ পেরোলেই যেখানে ক্রিকেটের বুটজোড়া তুলে রাখেন, সেখানে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর চালিয়ে যাবেন কি না সেটা ভবিষ্যতের হাতেই তোলা থাকল। এ ছাড়া বর্তমানে টি-টোয়েন্টি, টেস্টের তুলনায় ওয়ানডে একটু কমই হয়। গাভাস্কারও অত শত চিন্তা করছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুর্দান্ত সিরিজের পর কোহলিকে প্রশংসায় পঞ্চমুখ গাভাস্কার বলেন, ‘কেন নয়? যদি সে আরও তিন বছর খেলে, সেক্ষেত্রে আরও ১৬ সেঞ্চুরি করতে হবে। সে যেভাবে ব্যাটিং করেছে, তিন ম্যাচের সিরিজে দুই সেঞ্চুরি করেছে। পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে আরও দুটি সেঞ্চুরি করলে সংখ্যাটা হবে ৮৭ (আসলে ৮৬)। সেক্ষেত্রে ১০০ সেঞ্চুরির সম্ভাবনা আরও দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।’
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ৩০২ রান করেছেন কোহলি। গড় ১৫১ ও স্ট্রাইকরেট ১১৭.০৫। বিশাখাপত্তনমে গতকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে কোহলি যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, ম্যাচ অনেকটা ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ২৭১ রানের লক্ষ্যে নেমে ভারতের স্কোর তখন ২৫.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৫৫ রান। শুরুটা ধীরেসুস্থে করলেও কোহলি ৪৫ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় ৬৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে ৬১ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটের জয়ে ভারত নিশ্চিত করেছে সিরিজও।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে গত বছর বিদায় বললেও এখনো যে কোহলি বিধ্বংসী ব্যাটিংটা ভুলে যাননি, সেটা গতকাল ঝোড়ো ইনিংসে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গাভাস্কার বলেন, ‘সে জানত ম্যাচ এরই মধ্যে ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ওপেনাররা ভালো একটা ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। আরও ব্যাটার আসতে বাকি। সে আজ (গত রাতে) তার ব্যাটিং উপভোগ করেছে। ওয়ানডেতে কোহলির এমন টি-টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাটিং করতে খুব কমই দেখা যায়।’
ওয়ানডেতে হ্যাটট্রিক সেঞ্চুরি করা কোহলির জন্য অসম্ভব ছিল না বলে মনে করেন আর্শদীপ সিং। তৃতীয় ওয়ানডে শেষে কোহলির সঙ্গে সেলফি তুলে সেটা নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন আর্শদীপ। ভারতের এই বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘রান তো কম হয়ে গেছে ভাই। তা না হলে আপনি তো একটা সেঞ্চুরি নিশ্চয়ই পেতেন।’ কোহলিও মজা করতে ছাড়েননি। ভারতীয় তারকা ব্যাটার বলেন, ‘ভাগ্য ভালো আমরা টস জিতেছি। যদি সেটা না হতো, শিশিরের কারণে তোমার সেঞ্চুরি হয়ে যেত।’
টানা ২০ ওয়ানডেতে টস হারের পর ভারত গতকাল টস জিতেছে। টস জেতার পর অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে উদযাপন করতে দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ সেঞ্চুরি করে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির রেকর্ডটা এখনো শচীন টেন্ডুলকারের। এই তালিকায় তাঁর পরই আছেন কোহলি। ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলে এখন পর্যন্ত তিনি করেছেন ৮৪ সেঞ্চুরি।
পার্থ থেকে ব্রিসবেন—ফলাফলটা একই। সিরিজের দুই টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টে যে বাজবল খেলার প্রচলন ইংল্যান্ড চালু করেছে, তাদের ওপরই সেই বাজবল প্রয়োগ করেছে অজিরা।
অ্যাশেজে দুই ম্যাচেরই ফল একই হলেও পার্থক্যটা শুধু সময়ে। পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টে মাত্র দুই দিনেই ফল এসেছিল। সব মিলিয়ে মাত্র ৮৪৭ বল হয়েছিল সেই টেস্টে। পার্থ থেকে ৪২২৬ কিলোমিটার দূরত্বে ব্রিসবেনে এবার লড়াইটা হয়েছে গোলাপি বলে। দিবারাত্রির টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রান করেও ইংল্যান্ড থেকে গেছে পরাজিত দলে। ৮ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া।
৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করতে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও জেক ওয়েদার্যাল্ড। দলীয় ৩৭ রানে প্রথম উইকেট হারায় অজিরা। ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে হেডকে (২২) বোল্ড করেন গাস অ্যাটকিনসন। ঠিক তার পরের ওভারে মারনাস লাবুশেনেরও (৩) উইকেট নিয়েছেন অ্যাটকিনসন। তবে ম্যাচে তখন চতুর্থ দিনের তৃতীয় সেশনের খেলা রয়েছে। পঞ্চম দিনের খেলা তো বাকি রয়েছেই। ৪১ রানে ২ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া এরপর আর বেশি সময় নিল না। ৬০ বলে খেলা শেষ করে দিল অজিরা। দশম ওভারের শেষ বলে অ্যাটকিনসনকে ছক্কা মেরে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটের আয়েশি জয় এনে দেন স্মিথ। তৃতীয় উইকেটে ১৫ বলে ২৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন স্মিথ ও ওয়েদার্যাল্ড। ৯ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ২৩ রান করেন স্মিথ।
ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে গত পরশু রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ড্র অনুষ্ঠানে একরকম অপমানের শিকার হন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই ঘটনায় লিওনেল মেসি, এমিলিয়ান মার্তিনেজদের কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (ফিফা) প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।
বিশ্বকাপ ড্রয়ের মঞ্চে ট্রফি নিয়ে উঠেন স্কালোনি। এ সময় তাঁর হাতে গ্লাভস ছিল। তাতেই তোপের মুখে পড়েছে ফিফা। নিয়ম অনুযায়ী কিছু মানুষ খালি হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেওয়ার সুযোগ পান। এই তালিকায় আছেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের কোচ, ফুটবলার, অফিসিয়ালস, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, ফিফা সভাপতি এবং নির্ধারিত কিছু কর্মকর্তা।
ফাইনালে ফ্রান্সকে ট্রাইব্রেকারে হারিয়ে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে আর্জেন্টিনা। সে হিসেবে খালি হাতেই বিশ্বকাপ ট্রফি ছোঁয়ার অধিকার আছে স্কালোনির। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বকাপ ড্রয়ের দিন যেন তাঁকে চিনতেই পারেননি আয়োজকরা। এই কোচকে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেওয়ার আগে গ্লাভস পরতে বাধ্য করা হয়। ক্ষমা চেয়ে সেই বিতর্কের সমাপ্তি টানলেন ইনফান্তিনো।
তিনি বলেন, ‘আমি আর্জেন্টিনার কোচের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গ্লাভস পরে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেওয়ার বিষয়টি আমি জানতাম না। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা অবশ্যই খালি হাতে ট্রফি ধরতে পারবেন। আমি জানতাম বলে ক্ষমা চাচ্ছি।’
স্কালোনির সঙ্গে কিছুটা রসিকতাও করেছেন ফিফা প্রধান, ‘এটা সত্যি মেনে নেওয়ার মতো কিছু না। তবে এটাও সত্য যে, যত দিন যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ততো কম বয়সী দেখায়।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসেছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মিলনমেলা। সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদরা দল পেয়েছেন আমিরাত ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আইএল টি-টোয়েন্টিতে। মোস্তাফিজ এরই মধ্যে মাঠে নামলেও সাকিব-তাসকিনদের খেলার সুযোগ মেলেনি।
এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে তাসকিনকে নিয়েছে শারজা ওয়ারিয়র্স। শারজা এক ম্যাচ খেললেও তাসকিনের সেই ম্যাচে সুযোগ মেলেনি। মাঠে নামার আগে সবার কাছে দোয়া চাইলেন বাংলাদেশের এই তারকা পেসার। আমিরাত ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলে পাওয়া অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জাতীয় দলে কাজে লাগাতে চান তিনি। গত রাতে শারজার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রচারিত এক ভিডিওতে তাসকিন বলেন, ‘পাশে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে আপনারা এত ভালোবাসেন। দোয়া করবেন যেন দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি এবং এই টুর্নামেন্টটা ভালোভাবে শেষ করে সুস্থ থাকি। তাতে করে ভবিষ্যতে নিজের দেশকে আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারি এবং ম্যাচ জেতাতে পারি।’
বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৪টায় শারজায় শুরু হবে শারজা ওয়ারিয়র্স-এমআই এমিরেটস ম্যাচ। এই ম্যাচে হয়তো সাকিবের সঙ্গে দেখা হতে পারে তাসকিনের। সাকিবকে নিয়েছে এমআই এমিরেটস। ৪ ডিসেম্বর দুবাইয়ে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে খেলায়নি এমআই এমিরেটস। সেই ম্যাচে গালফ জায়ান্টস জেতে ৬ উইকেটে। এমআই এমিরেটসের মতো শারজা ওয়ারিয়র্সও এক ম্যাচ খেলেছে। ৩ ডিসেম্বর শারজার মাঠে শারজাকে ৩৯ রানে হারিয়েছে আবুধাবি নাইট রাইডার্স। শারজা ওয়ারিয়র্স, এমআই এমিরেটস দুটি দলই এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে।
সাকিবের সঙ্গে আবুধাবিতে কদিন আগেই দেখা হয়েছিল তাসকিনের। আবুধাবি টি-টেনে সাকিবকে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যাম্পস ও নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স নিয়েছিল তাসকিনকে। সাকিব মাত্র দুই ম্যাচ খেলেছিলেন এই টুর্নামেন্টে। তাসকিন পাঁচ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। এদিকে এবারের আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ খেলছেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত রাতে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আইএল টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ৪ ওভারে ২৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। এই ম্যাচ গালফ জায়ান্টস জিতেছে ৪ উইকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টায় শুরু হবে আবুধাবি নাইট রাইডার্স-দুবাই ক্যাপিটালস ম্যাচ।
খেলোয়াড় হিসেবে দারুণ অধ্যায় পার করে কোচিংয়েও বেশ নাম করেছেন গ্যারি কারস্টেন। ডাগআউটে অনেক সফলতার গল্পের কারিগর তিনি। আছে ভারতের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা। এবার ৫৮ বছর বয়সী এই কোচ কাজ করবেন নামিবিয়ার জাতীয় দলের হয়ে।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কারস্টেনকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নামিবিয়া ক্রিকেট বোর্ড। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের আগে দলটির প্রধান কোচ ক্রেইগ উইলিয়ামসের সঙ্গে কাজ করবেন দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।
এই দায়িত্ব পেয়ে কারস্টেন বলেন, ‘নামিবিয়া দলের সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য দারুণ সম্মানের হবে। হাই পারফরম্যান্স ক্রিকেটীয় আবহ গড়ে তুলতে দলটির নিবেদন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আমি সত্যিই মুগ্ধ। নামিবিয়া সিনিয়র পুরুষ দল ভালো করছে। পরবর্তী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে তাদের সাহায্য করতে আমি মুখিয়ে আছি।’
২০০৭ সালে ভারতের প্রধান কোচের পদে বসেন কারস্টেন। তাঁর কোচিংয়ে ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বাধীন ভারত। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও কারস্টেনের অভিজ্ঞতা দারুণ। তাঁর অধীনে ২০২২ সালে নিজেদের প্রথম মৌসুমেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) শিরোপা জেতে গুজরাট টাইটান্স। এছাড়া আরও বেশকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে কাজ করেছেন কারস্টেন।
সবশেষ পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সাদা বলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন কারস্টেন। কিন্তু পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় গত বছরের অক্টোবরে দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এক বছরের একটু বেশি সময় পর কোচিংয়ে ফিরলেন কারস্টেন।
টানা চতুর্থবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে নামিবিয়া। দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কঠিন গ্রুপে পড়েছে তারা। ‘এ’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডস।
