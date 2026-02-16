Ajker Patrika
‘পাকিস্তান ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় এটি’

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তান এবারও ভারতের কাছে পাত্তা পায়নি। ছবি: এএফপি

আগেও যেমনটা হয়েছে, এবারও তাই হয়েছে। বারবার সেই একই পরিণতি পাকিস্তানের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গতকাল কলম্বোয় ভারতের বিপক্ষে ৬১ রানে হেরেছে তারা। আর এই হারের পর সাবেকরা অনুমিতভাবে তুলোধুনো করা শুরু করেছে তাদের।

শক্তির বিচারে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যবধান কতটা তা আরও একবার স্পষ্ট হলো। তবে দেশটির কিংবদন্তি ব্যাটার মোহাম্মদ ইউসুফ মনে করেন পাকিস্তান ক্রিকেট এখন অন্ধকার যুগে আছে। তাঁর মতে, বোর্ড থেকে ‘রাজনৈতিক প্রভাব’ দূর না করা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। ক্রিকেটের উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত এজেন্ডা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা জরুরি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে ইউসুফ লেখেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে রাজনৈতিক প্রভাব এবং ব্যক্তিগত এজেন্ডা সরিয়ে না নিলে আমরা সেই আগের অবস্থানে ফিরতে পারব না। এটি আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় এবং এতে আমার হৃদয়য়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অযোগ্য ব্যক্তিদের বোর্ড এবং দল থেকে অপসারণ করতে হবে।’

সরাসরি নাম না নিলেও, ইউসুফের এই ইঙ্গিত ছিল পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির দিকে, যিনি একইসঙ্গে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই নাকভি বেশ কিছু ‘রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত’ সিদ্ধান্তের জন্য সমালোচিত হয়েছেন।

পিসিবি চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ করে পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার বলেন, ‘যে লোক (মহসিন নাকভি) ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জানে না, তিনি কীভাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান হলেন? আপনি কী করবেন? দল কীভাবে চালাবেন? আপনি বাবর আজমের মতো একজনকে সুপারস্টার বানিয়ে দিলেন, যার ম্যাচ জয়ের সামর্থ্য নেই। অযোগ্য ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অপরাধ।’

