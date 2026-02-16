নাটকীয় জয়ে সেমিফাইনালের আরও কাছে বাংলাদেশ

থাইল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের জন্য বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সামনে লক্ষ্যটা ছিল হাতের নাগালেই–১০৪ রানের। এই রান তাড়া করতে নেমে জয়ের পথটা কঠিন করে তুলেছিল ফাহিমা খাতুনের দল। শেষ ওভারের নাটকীয়তায় মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ম্যাচটিতে ৩ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে তারা।
এই জয়ের সেমিফাইনালের আরও কাছে পৌঁছে গেল বাংলাদেশের মেয়েরা। দুটি ম্যাচ শেষে শতভাগ জয়ে তাদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলকে হারায় তারা। শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে সমান ২ পয়েন্ট; টেবিলের দুই ও তিনে আছে তারা। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি নিজেদের শেষ ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
ব্যাংককের তারথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বেশ চাপে পড়েছিল বাংলাদেশ। দলীয় ১১ রানেই ইসমা তানজিম, শারমিন সুলতানা ও রুবাইয়া হায়দার ঝিলিকের উইকেট হারায় তারা। তখন ৩.৫ ওভারের খেলা চলছিল। এই ধাক্কা সামলে লতা মণ্ডলকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন সারমিন সুলতানা। ২৬ রান করে ফেরেন তিনি। ৫৪ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। লতা আউট হন ব্যক্তিগত ৩০ রানে। তাদের দায়িত্বশীল ইনিংসের পরও জয় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু ফারজানা ইয়াসমিনের ঝড়ে টানা দ্বিতীয় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।
শেষ ওভারে ১২ রান দরকার ছিল বাংলাদেশের। মায়ার করা সে ওভারের প্রথম বলে ১ রান নিয়ে ফারজানাকে স্ট্রাইক দেন শরিফা খাতুন। দ্বিতীয় বলে বাউন্ডারির পর তৃতীয় বলে ছক্কা মারেন ফারজানা। শেষ তিন বলে সমীকরণ নেমে আসে ১ রানে। চতুর্থ বলে সোয়ানচনরাতির হাতে ধরা পড়েন ফারজানা। তার আগে ১৫ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২৩ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। পঞ্চম বলে ১ রান নিয়ে জয় নিশ্চিত করেন জান্নাতুল ফেরদৌস। ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ফারজানা।
দলে একের পর এক চোটের হানা। অধিনায়ক মিচেল মার্শ তো অণ্ডকোষে চোট পাওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত এক ম্যাচও খেলতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য দুই ম্যাচ খেলে ফেলেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হার তাঁদের ফেলে দিয়েছে খাদের কিনারায়। সুপার এইটে যাওয়া নির্ভর করছে অনেক যদি-কিন্তুর ওপর।৩২ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ায় জরুরি কাজে পরিবারের কাছে গেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিষয়টি আজ আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির এক পরিচালক। যাওয়ার আগে বিসিবি পরিচালকদের জানিয়ে গেছেন বিসিবি সভাপতি।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগের আসরের সেমিফাইনালিস্ট ছিল আফগানিস্তান। এবারও ফেভারিট হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল রশিদ খানের দলকে। কিন্তু টানা দুই হারে সুপার এইটের সমীকরণ কঠিন করে ফেলেছে তারা। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে এসে চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম জয়ের দেখা পেল আফগানরা।১ ঘণ্টা আগে
লেগস্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটারদের বোকা বানাতে ওস্তাদ রশিদ খান। পেস বোলারদের মতো গতির পাশাপাশি কুইক টার্ন, গুগলিতে ব্যাটাররা বুঝে উঠতে পারেন না যে তাঁকে (রশিদ খান) কীভাবে খেলবেন। আফগানিস্তানের তারকা লেগস্পিনার আজ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে