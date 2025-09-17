Ajker Patrika
বাঁচা মরার ম্যাচে জিতবে কে—পাকিস্তান নাকি আরব আমিরাত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১৭
বাঁচা মরার ম্যাচের আগে অনুশীলনে ব্যস্ত পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত। সেই বিতর্কের রেশ এখনো কাটেনি বলা যায়। ভারতের কাছে বাজেভাবে হারের পর এশিয়া কাপে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তান। সুপার ফোরে যেতে হলে আজ আরব আমিরাতকে হারানোর বিকল্প নেই তাদের সামনে। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়।

যদিও পাকিস্তানকে ফেবারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে। কারণ, এশিয়া কাপের আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে আরব আমিরাতকে দুবার হারিয়েছে তারা। কিন্তু ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে কি? হারলেই যেহেতু বিদায়, তাই ম্যাচটি নকআউট হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

পাকিস্তানের মতো আমিরাতও ওমানের বিপক্ষে পেয়েছে দাপুটে জয়। আর সেই জয় নিশ্চিত করেছে ভারতের সুপার ফোরে খেলা। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ খেলে জয় না পেলেও হারানোর সক্ষমতা আছে আমিরাতের। ত্রিদেশীয় সিরিজে অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে হেরেছে তারা। দুই ওপেনার মুহাম্মদ ওয়াসিম ও আলিশান শারাফু তাদের জন্য আস্থার নাম।

বোলিংয়ে ভালো করতে পারলে অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে আমিরাত। দলটির প্রধান কোচ লালচাঁদ রাজপুত বলেন, ‘জিতলে সব সময় ভালো লাগে। সেটা ধরে রাখতে হবে আমাদের। সবচেয়ে ভালো দিকটা হলো আমরা পাকিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলেছি, তাই নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত আমরা। শুধু একটা ভালো পারফর‍ম্যান্স আমাদের নিয়ে যাবে সুপার ফোরে। নিজেদের সেরা ক্রিকেটটা খেলার চেষ্টা করব। কারণ, এটি আমাদের জন্য বাঁচা-মরার লড়াই। সুপার ফোরে পৌঁছানো আমাদের জন্য বিশাল ব্যাপার।’

পাকিস্তানের ব্যাটিং অবশ্য সেভাবে আলো ছড়াতে পারেনি এখনো। ওমানের মতো দলের বিপক্ষেও ১৬০ রানে থেমে যায়। ভারতের কাছে তো দাঁড়ানোর সুযোগই পায়নি তারা। পরপর দুই ইনিংসে গোল্ডেন ডাক মারা সায়েম আইয়ুব অবশ্য বল হাতে কার্যকরী। ক্যারম বল ও অফ স্পিনে নাকাল করছেন ব্যাটারদের। ৫ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় তিনে আছেন। তাঁর সঙ্গে মোহাম্মদ নওয়াজের জুটিও জমেছে বেশ। পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি তাঁর সেরা রূপে ফিরে এলে আহত পাকিস্তান জেগে উঠতে পারে আবারও।

