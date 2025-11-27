আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি–টোয়েন্টি সিরিজেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে লিটনের দল। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপ। তার আগে এটা বাংলাদেশের শেষ দ্বিপাক্ষীক টি–টোয়েন্টি সিরিজ।
সবশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজের স্মৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছে না। গত মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩ ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। এবার তাঁদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সেই সঙ্গে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির সুযোগ দলটির জন্য।
৫ বোলার নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকরা। একাদশে নেই নুরুল হাসান, শেখ মেহেদি হাসান ও তাসকিন আহমেদ। ফেরানো হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহীদ হৃদয় ও তানজিম হাসানকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব ও শরিফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, গ্যারেথ ডেলানি, লোরকান টাকার, কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হ্যামফ্রিস, মার্ক আডায়ার, জশুয়া লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি।
আইসিসি ইভেন্টে বারবার ফাইনাল খেলে ফিরে আসার বাধা ভারত অতিক্রম করতে পারছিল না অনেক দিন ধরেই। বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জিতে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। রোহিতের নেতৃত্বে ভারত এরপর জিতেছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। তবে বলের রংটা যখন সাদা থেকে বদলে লাল হয়ে যায়, তখন ভারতের সেই রকম দাপট দেখা যায় না।
গুয়াহাটিতে গতকাল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষের পর সামাজিক মাধ্যমে গৌতম গম্ভীরের মুন্ডুপাত চলছে। ৪০৮ রানে হেরে নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ বড় ব্যবধানে পরাজয়ের লজ্জাজনক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছে ভারত। ২-০ ব্যবধানে হেরে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ঋষভ পন্তের নেতৃত্বাধীন ভারত। গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাইয়ের পর এবার প্রোটিয়াদের কাছে ধবলধোলাই—সবশেষ এক বছরে ঘরের মাঠে ভারত দুটি টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর এই সংস্করণে তাদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে ভারতের ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ দিনেশ কার্তিক, ভেঙ্কটেশ প্রসাদরা। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম লাইভে দিনেশ কার্তিক বলেন,
‘ভারতে টেস্ট খেলতে এলে অন্য দলগুলো সাধারণত ভয় পায়। কিন্তু এখন তাদের (ভারত) এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। ১২ মাসের মধ্যে দুইবার ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। নিজেদের মাঠে ভারত সবশেষ তিন টেস্ট সিরিজ খেলে দুটিতেই হোয়াইটওয়াশ হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।’
১৯৩৪ সাল থেকে ভারতে চলছে রঞ্জি ট্রফি। প্রায় শতবর্ষব্যাপী প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পাশাপাশি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও অনেক টুর্নামেন্ট হয়। এমনকি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ভারতের বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টও হয়। সৌরভ গাঙ্গুলী ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি থাকার সময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের উপমহাদেশে তাদের ক্রিকেট কাঠামো যে অনেক শক্তিশালী, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবরা
ঘূর্ণিজাদুতে প্রতিপক্ষকে রীতিমতো নাচিয়ে ছাড়েন। কিন্তু এবার তাঁদের (জাদেজা-কুলদীপ) দারুণভাবে সামলেছেন ত্রিস্তান স্টাবস-মার্কো ইয়ানসেনরা। কখনো সুইপ, কখনো স্লগ করে বল গ্যালারিতে আঁছড়ে ফেলেন প্রোটিয়া ব্যাটাররা। দক্ষিণ আফ্রিকার টেলএন্ডার ব্যাটার সেনুরান মুথুসামি সেঞ্চুরি করেছেন।
ঘরের মাঠে ‘স্পিন ট্র্যাক’ বানিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে খোদ ভারতই সেই গর্তে পড়ে যাচ্ছে। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল নিয়েছেন ১৫ উইকেট। এবার ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন সায়মন হারমার। তাঁর ঘূর্ণিতে চোখে রীতিমতো সর্যেফুল দেখেছে ভারত। গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ৬ উইকেট। কেশব মহারাজও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। দিনেশ কার্তিক যে ভীতির কথা বলেছেন, সেটা হয়তো এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারত দুই টেস্ট খেলেছে দুই অধিনায়কের নেতৃত্বে। কলকাতায় প্রথম টেস্টের মাঝপথে ঘাড়ে ব্যথায় উঠে যান নিয়মিত অধিনায়ক শুবমান গিল। সেই টেস্টের বাকি অংশে তিনি খেলতে না পারায় পন্তকে অধিনায়কত্ব করতে হয়েছিল। পন্ত এরপর অধিনায়কত্ব করেছেন গুয়াহাটি টেস্টেও।
ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে ঘনঘন পরিবর্তনও হচ্ছে। কলকাতায় সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সেই ওয়াশিংটন গুয়াহাটি টেস্টে ব্যাটিং করেছেন আট নম্বরে। তাঁর ৪৯ রানের ব্যাটিংয়েই মূলত ভারত ২০০ ছাড়িয়েছে (২০১)। কার্তিক বলেন, ‘তিন নম্বরে কে ব্যাটিংয়ে নামবে আসলে? কলকাতায় ওয়াশিংটন তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছে। গুয়াহাটিতে তিন নম্বরে খেলেছে সাই সুদর্শন। ভারতীয় দলে যদি বারবার পরিবর্তন করা হয়, তাহলে স্থিতিশীলতা কীভাবে আসবে? এর সমাধান কী?’
এ বছরের মে মাসে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। রোহিতের পরিবর্তে টেস্টে অধিনায়ক করা হয়েছে শুবমান গিলকে। গিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করেছে ভারত। সেখানে লর্ডস টেস্টে ১৯৩ রানের হাতের নাগালে থাকা লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ভারত হেরেছে ২২ রানে। আক্রমণাত্মক বাজবলের ধরনে খেলতে গিয়ে ইংল্যান্ড এখন ম্যাচ হারছে নিয়মিত। কিন্তু নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা তেমন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে। পরিস্থিতি বুঝে কীভাবে খেলতে হয়, সেটা নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা ভালোই জানেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়াটা ভারতের জন্য লজ্জাজনক বলে মনে করেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ।নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে প্রসাদ লিখেছেন, ‘রূপান্তরকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে ভারত যাচ্ছে, এমনটা বলে লুকিয়ে থাকার সুযোগ নেই। সুদর্শন, জুরেল, রেড্ডি ছাড়া সবাই ৭-৮ বছর ধরে খেলছে। অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছে। এই সিরিজে ট্যাকটিকাল জায়গা থেকে অনেক ভুল হয়েছে। একের পর এক অলরাউন্ডার খেলানোর ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল থেকে শিক্ষা না নেওয়ার ব্যাপারটি দেখা গেছে এখানে। লজ্জাজনক।’
রোহিত-কোহলি টেস্ট, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বললেও ওয়ানডেতে খেলছেন। এদিকে রবিচন্দ্রন অশ্বিন গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন। চেতেশ্বর পূজারাও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। আগে যে তিন-চার নম্বরে পূজারা ও কোহলি ব্যাটিং করতেন, এখন সে জায়গায় শূন্যতা তৈরি হয়েছে। প্রোটিয়া সিরিজে ভরাডুবি পর টেস্টে ভারতের এখন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করেন অনিল কুম্বলে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে কুম্বলে বলেন, ‘টেস্ট ম্যাচে ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে খেলতে হয়। আমার মতে এত বেশি অলরাউন্ডার থাকার দরকার নেই। ব্যাটিং অর্ডারে বারবার পরিবর্তন করলে ভারসাশ্য হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় ম্যাচে নতুন খেলোয়াড়কে আনতে গিয়ে দুইজন ক্রিকেটারকে বাদ দিতে হয়। ভারতের বসে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। এই ফলগুলো ভুলে গেলে চলবে না। ভারতের টেস্ট ক্রিকেট এগিয়ে নিতে আপনাদের আলোচনা করতে হবে। গত ৬-৮ মাসে তারকা ক্রিকেটাররা অবসরে গিয়েছেন।’
আইপিএলের জন্য বছরে প্রায় তিন মাসের জন্য আলাদা একটা উইন্ডো রাখা হয়। ২০২২ থেকে ১০ দলের টুর্নামেন্ট আইপিএল হওয়ার পর ম্যাচ সংখ্যা হয়ে গেছে ৭৪। এত বিপুল পরিমাণ ম্যাচ আয়োজন করতে সময় তো বেশি লাগবেই। ২০২৬ আইপিএলের সূচি এখনো চূড়ান্ত না হলেও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, শুবমান গিলরা আইপিএলে বিধ্বংসী ব্যাটিংটা টেনে আনছেন ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিতেও। এ কারণে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত খেলেছে দাপটের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ভারত ধবলধোলাই হওয়ার পর হার্শল গিবস নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল লিখেছেন, ‘আইপিএলকে সংক্ষিপ্ত করুন ও বেশি বেশি টেস্ট খেলুন।’
২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা এক সময় খুব সহজ মনে হচ্ছিল ভারতের। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ ব্যবধানে হার—দুই সিরিজে ভরাডুবির পর ফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। এবারও ভারতের জন্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল অনেক দূরের পথ। ৪৮.১৫ শতাংশ সাফল্যের হার নিয়ে পাঁচে গৌতম গম্ভীরের দল। এক ও দুইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্যের হার ১০০ ও ৭৫ শতাংশ। ভারত নতুন চক্রে এরই মধ্যে তিন সিরিজে ৯ টেস্ট খেলে ফেলেছে।
প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছিল দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ডিবিএল সিরামিকস। যেখানে আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিদের বিপক্ষে মাঠে নামেন ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তারা। মূলত নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বন্ধন অটুট রাখতে সিরামিক এক্সপো–২০২৫ এর শুরুতেই এই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল ডিবিএল সিরামিকস।
গতকাল ঢাকার শেফস টেবিল কোর্টসাইড, ১০০ ফিট মাদানি এভিনিউতে ওই প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাচে লাল জার্সি পড়ে মাঠে নামেন ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তারা। অন্যদিকে এক্সপো উপলক্ষে আগত আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিরা গায়ে ছিল সাদা জার্সি।
কোর্টসাইডে উপস্থিত থেকে ম্যাচ উপভোগ করেন ইতালি দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চেম্বার অফ কমার্স ইন বাংলাদেশের চেয়ারপারসন নুরিয়া লোপেজ, ডিবিএল গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান এমএ রহিম এবং ডিএমডি ও গ্রুপ সিইও এমএ কাদেরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানির বেশকিছু প্রতিনিধিগণ।
প্রীতি ম্যাচ শেষে ডিবিএল সিরামিকসের চিফ বিজনেস অফিসার মোহাম্মদ বায়েজিদ বাশার বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু খেলা নয়, পাশাপাশি এক্সপো উপলক্ষে আগত আন্তর্জাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিরাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি এবং সম্পর্ক আরও মজবুত করা। আমরা আশা করি, এই ধরনের ম্যাচ আমাদের ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্য সৃষ্টি করবে।’
এমন একটি ম্যাচ আয়োজন করায় ডিবিএল গ্রুপের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এই স্পোর্টস ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে বেশ আনন্দিত তাঁরা। সামনের দিনগুলোতেও এক হয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন সবাই। প্রীতি ম্যাচ শেষে সবার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং একে অপরের সংস্কৃতি ও ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের নিলামের জন্য ২৫০ জন বিদেশি ক্রিকেটারের তালিকা তৈরি করেছে গভর্নিং কাউন্সিল। এই তালিকায় আছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পীযুষ চাওলার নাম। সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন তিনি। এই ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ৩৫ হাজার ডলার।
বিপিএলের নিলামে চাওলার নাম দেখে স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন সবাই। নিজেদের ক্রিকেটারদের অন্য কোনো দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনুমতি দেয় না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে সংস্থাটির কোনো চুক্তিতে আর নেই চাওলা। গত জুনে অবসর নিয়েছেন সাবেক এই লেগস্পিনার। মূলত এজন্যই বিপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করাতে পেরেছেন তিনি।
ভারতীয় দলের এক সময়কার নিয়মিত মুখ ছিলেন চাওলা। ২০০৬ সালের মার্চে মোহালিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন চাওলা। পরের বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় তাঁর। ভারতের হয়ে ৩ টেস্ট, ২৫ ওয়ানডের পাশাপাশি খেলেছেন সাতটি টি–টোয়েন্টি। ভারতের ২০০৭ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী দলের গর্বিত সদস্য তিনি। ২০১২ সালের পর আর জাতীয় দলে দেখা যায়নি চাওলাকে।
২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলেছেন চাওলা। মাঝে ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দল পাননি। ২০২৫ সালের আসরেও তাঁকে নেয়নি কোনো দল। ২০১৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল শিরোপা জেতেন চাওলা। ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে হারানোর পথে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ৩ মৌসুমে আইপিএলে দেখা গেছে চাওলাকে। আইপিএলে সব মিলিয়ে ১৯২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বল হাতে তাঁর শিকার ১৫৭ উইকেট। পাশাপাশি করেছেন ৬২৪ রান করেছেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এই ম্যাচ দিয়েই নিজেদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে পাকিস্তান। তাদের জন্য রেকর্ডের ম্যাচ হলেও এই ম্যাচটির দিকে নজর থাকবে জিম্বাবুয়ের।
তিন সংস্করণ মিলে এ বছর এখন পর্যন্ত ৫৪ ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। ২০১৩ সালেও তারা ৫৪ ম্যাচ খেলেছিল। ১২ বছর পর নিজেদের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি পাকিস্তানের সামনে। আজ রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে এ বছরের ৫৫তম ম্যাচ খেলে নতুন রেকর্ড গড়বে দলটি। এক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রেকর্ড ম্যাচটি পাকিস্তান নিজেদের মতো করে রাঙানোর চেষ্টা করবে। এদিকে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকা শ্রীলঙ্কা নামবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ে। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তান উঠে গেছে ফাইনালে। শ্রীলঙ্কার সমান ২ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের হিসেবে জিম্বাবুয়ে এগিয়ে। জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট -০.৫২২ ও -১.৩২৪। জিম্বাবুয়ে টুর্নামেন্টে ৪ ম্যাচের চারটিই খেলে ফেলেছে।
নেট রানরেটে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি শ্রীলঙ্কার জন্য হয়ে গেছে ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। চারিথ আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি হারলে নেট রানরেটে আরও পিছিয়ে পড়বে। স্বাভাবিকভাবেই তারা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ। যদি লঙ্কানরা জেতে, তাহলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে ফাইনালে। তখন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২৯ নভেম্বর শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। সেদিন ফাইনালে খেললে এ বছরে ৫৬ ম্যাচ খেলা হয়ে যাবে পাকিস্তানের।
এক বছরে সর্বোচ্চ ৭১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ভারতের। ২০২২ সালে তারা এই রেকর্ড পরিমাণ ম্যাচ খেলেছে দলটি। এ বছর পাকিস্তান এখন পর্যন্ত ১৭ ওয়ানডে, ৫ টেস্ট ও ৩২ টি-টোয়েন্টি খেলেছে। ৫৪ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২৯ ম্যাচ। হেরেছে ২৫ ম্যাচ। এই ৫৪ ম্যাচের সবকটি ম্যাচ খেলে এক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন সালমান আলী আঘা। ২৩ নভেম্বর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাকিস্তান জেতে ৬৯ রানে। উসমান তারিক সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
