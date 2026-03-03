না ফেরার দেশে সাঙ্গাকারার বাবা

মারা গেলেন কুমার সাঙ্গাকারার বাবা ক্ষেমা সাঙ্গাকারা। আজ বিকেলে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ক্যান্ডির স্বনামধন্য আইনজীবী ও সাঙ্গাকারার প্রথম কোচের মৃত্যুর খবর পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।
সাঙ্গাকারার বাবার মরদেহ ক্যান্ডিতে তাঁর বাসভবনে রাখা হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। পারিবারিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল এস. কে. সাঙ্গাকারার মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি।তিনি ছিলেন কুমারীর স্নেহময় স্বামী। তুষারি, ভেমিন্দ্র, সারাঙ্গা এবং কুমারের প্রিয় বাবা। সঞ্জয়, নিপুনি, রু এবং ইয়েহালির প্রিয় শ্বশুর। তেহান, মেতভান, নেথ্যা, বিনয়া, কায়া, শেঠ, কবিথ এবং সাইরির প্রিয় দাদা। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুরা যেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন, সেজন্য তাঁর মরদেহ ক্যান্ডিতে তাঁর বাসভবনে রাখা হবে। পরিবারের প্রাইভেসির ব্যাপারটাও যেন দেখা হয়।’
ক্ষেমার শেষকৃত্য আগামীকাল হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পারিবারিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘৪ মার্চ সন্ধ্যা ৬ টায় (স্থানীয় সময়) ক্যান্ডির মাহাইয়াওয়াতে তাঁর শেষকৃত্য হবে। তার আগে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শবদেহ নিয়ে বাসভবন ছাড়বেন তাঁর নিকটাত্মীয়রা। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং যারা তাঁকে চিনতেন, সকলেই তাঁকে খুব মিস করবেন।’
সাঙ্গাকারার বাবা ক্ষেমার কোনো ক্রিকেটীয় ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তবু ছেলের ক্রিকেটার হওয়ার পেছনে তাঁর (ক্ষেমা) অবদান অপরিসীম। ছোটবেলায় সাঙ্গাকারার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিতেন ক্ষেমা। এমনকি সাঙ্গাকারা বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার হওয়ার পরও তাঁর বাবা মনে করতেন, ছেলের (সাঙ্গাকারা) এখনো অনেক কিছু অর্জন করা বাকি। বাবা কীভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, সেটা অবসরের সময় উল্লেখ করেছিলেন সাঙ্গাকারা।
২০০০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১৩৪ টেস্ট, ৪০৪ ওয়ানডে ও ৫৬ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সাঙ্গাকারা। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের পর টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১ ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন সাঙ্গাকারা। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন লঙ্কান এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বর্তমানে তিনি আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট ও প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন। লঙ্কান এই কিংবদন্তি আইসিসির হল অব ফেমে জায়গা করে নিয়েছেন।
পিটার বাটলার অবাক করা সিদ্ধান্ত নেন প্রায় হরহামেশাই। তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাহসী প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ এশিয়ান কাপে যত বড় দলের বিপক্ষেই খেলুক না নিজের দর্শন থেকে সরে আসবেন না তিনি— এমনটা আগেই বলেছিলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
নারী এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতের মিশন শুরু হবে আগামীকাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় তাদের প্রতিপক্ষ ভিয়েতনাম। প্রথম ম্যাচের আগে নিজেদের পারফরম্যান্সের চেয়ে যেন জার্সি নিয়েই বেশি চিন্তিত সঙ্গীতা বাসফোরের দল।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মোটা অঙ্কের টাকার জরিমানার খবর শোনা গেছে। এবার এশিয়ার আরেক দল আফগানিস্তানও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দলটির নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে পরিবর্তন।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার জেরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জরিমানা কম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শহিদ আফ্রিদি। এই ইস্যুতে বিপরীতধর্মী কথা বলছেন মোহাম্মদ আমির। ক্রিকেটারদের চেয়ে নির্বাচকদের বেশি জরিমানা করা উচিত বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার।২ ঘণ্টা আগে