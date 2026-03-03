চীনের সামনে বাংলাদেশের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন মিলি

পিটার বাটলার অবাক করা সিদ্ধান্ত নেন প্রায় হরহামেশাই। তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাহসী প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ এশিয়ান কাপে যত বড় দলের বিপক্ষেই খেলুক না নিজের দর্শন থেকে সরে আসবেন না — এমনটা আগেই বলেছিলেন তিনি।
আজ যখন ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল বাংলাদেশ, ঠিক তখনই হাজির হলেন চমক নিয়ে। জাতীয় দলের খেলা মানেই গোলবারের নিচে রুপনা চাকমার থাকা ছিল অবধারিত। সেই চিরচেনা ধারাটা ভাঙলেন বাংলাদেশ কোচ। তাও নারী এশিয়ান কাপের সর্বোচ্চ শিরোপাধারী দল চীনের বিপক্ষে।
অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে রুপনার পারফরম্যান্স যে খারাপ ছিল তা কিন্তু নয়। লিগে এক ম্যাচেও তিনি গোল হজম করেননি। সবগুলোতেই রেখেছেন ক্লিন শিট। তবু চীনের বিপক্ষে প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক ছিলেন না তিনি। উল্টো তাঁর পরিবর্তে খেলালেন মিলি আক্তার। যে মিলি আজ চীনের সামনেই দৃঢ়তা দেখালেন চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের মতো।
এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ এখনো জানা না গেলেও তা ম্যাচ দেখেই উপলব্ধি করে ফেলার কথা। বাংলাদেশ ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার ম্যাচে ২–০ গোলে হেরেছে বটে, কিন্তু মন জয় করে নিয়েছেন মিলি আক্তার। ১১ টি অনটার্গেট শটের মধ্যে ৯ টি শটই ঠেকিয়েছেন তিনি। র্যাঙ্কিংয়ের ৯৫ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে এমন পারফরম্যান্স দেখাবেন ১৯ বছর বয়সী গোলরক্ষক, তাও নিজের প্রথম ম্যাচে— একেবারেই অকল্পনীয়।
ময়মনসিংহ থেকে উঠে আসা মিলির প্রশংসায় তাই ম্যাচ শেষে বাটলার বলেন, ‘বাংলাদেশের নারী ফুটবল গোলকিপিংয়ের দিক থেকে দীর্ঘ সময় ধরে ভুগেছে। আমার মনে হয় মিলি আজ রাতে অসাধারণ খেলেছে। সে কিছু ভুল করেছে এবং সামনেও ভুল করবে, কিন্তু আমার মতে সে অনেক ভালো করেছে। আমার ভাবনার পেছনে কারণ এটাই ছিল যে, আমি দলে একটা নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলাম। আর এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে আমি মোটেও ভয় পাই না।’
বাটলার ভয় পান না বলেই রুপনাকে বেঞ্চে বসে থাকতে হয়েছে। এমন না যে, তাঁর সময়টা খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় উচ্চতা। চীনের ফুটবলাররা এমনিতে উচ্চতায় এগিয়ে। বাংলাদেশে কাবু করতে এরিয়াল ফুটবলই বেছে নেবে তারা। তাই ৫ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার রুপনাকে ছাড়াই একাদশ সাজাতে বাধ্য হন বাটলার, ‘রুপনা সত্যিই খুব ভালো খেলে। সে অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ওর উচ্চতা কিছুটা কম। এখন আমি তো আর ওকে কোনো গ্রো ব্যাগে (দ্রুত বৃদ্ধির কৃত্রিম উপায়) ভরে রাখতে পারি না, কিংবা ওকে খাইয়িয়ে কাল সকালেই ছয় ইঞ্চি লম্বা করে দেওয়ার আশাও করতে পারি না।দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি সব সময় স্বচ্ছতা এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রেখেছি। দলে খেলার কোনো জন্মগত অধিকার রুপনার নেই; এমনকি মিলি বা স্বর্ণারও নেই।’
চীনের বিপক্ষে যে খেলবেন তা দেশে থাকতেই জানতেন মিলি, ‘আসলে আমরা এই ম্যাচটার জন্য অনেক পরিশ্রম-কষ্ট করছি। আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করছি, সে জন্য আজকে পেরেছি এতগুলো সেভ দিতে। প্রথমে ধন্যবাদ দেব আমার গোলকিপার কোচ উজ্জ্বল স্যারকে। উনিও আমার পেছনে অনেক শ্রম দিয়েছেন।’
মারা গেলেন কুমার সাঙ্গাকারার বাবা ক্ষেমা সাঙ্গাকারা। আজ বিকেলে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ক্যান্ডির স্বনামধন্য আইনজীবী ও সাঙ্গাকারার প্রথম কোচের মৃত্যুর খবর পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।১২ মিনিট আগে
নারী এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতের মিশন শুরু হবে আগামীকাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় তাদের প্রতিপক্ষ ভিয়েতনাম। প্রথম ম্যাচের আগে নিজেদের পারফরম্যান্সের চেয়ে যেন জার্সি নিয়েই বেশি চিন্তিত সঙ্গীতা বাসফোরের দল।৪২ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মোটা অঙ্কের টাকার জরিমানার খবর শোনা গেছে। এবার এশিয়ার আরেক দল আফগানিস্তানও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দলটির নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে পরিবর্তন।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার জেরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জরিমানা কম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শহিদ আফ্রিদি। এই ইস্যুতে বিপরীতধর্মী কথা বলছেন মোহাম্মদ আমির। ক্রিকেটারদের চেয়ে নির্বাচকদের বেশি জরিমানা করা উচিত বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার।১ ঘণ্টা আগে