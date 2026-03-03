আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তেমন একটা নিয়মিত নন এনামুল হক বিজয়। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠায় ২০২৬ বিপিএলেও তাঁর খেলা হয়নি। এমনকি বিপিএল থেকে পারিশ্রমিক বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ করেন ৩৩ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
মিরপুর শেরেবাংলায় আজ চলছে বিসিএলের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের ফাইনাল। এমন দিনেই মিরপুরে এসে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের রাগ-ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজয়। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘গত দুই বছরে আমার কোনো ইনকাম সোর্স নেই। সহজ কথা এটা। আমি তো বিপিএল খেলিনি। দুই বছরের বিপিএলের পারিশ্রমিক পাইনি। গত বছর খেলা হয়নি। আমি এ বছরও খেলছি না। একটা খেলোয়াড়কে তো চলতে হবে। সে কীভাবে চলবে? এটা তো বিসিবির দেখার বিষয়।’
রেড-ফ্ল্যাগে থাকায় ২০২৬ বিপিএলের নিলামের তালিকা থেকেই বাদ পড়েন বিজয়সহ সাত ক্রিকেটার। পরবর্তীতে সামাজিক মাধ্যমে কখনো পোস্ট দিয়ে, কখনোবা লাইভে এসে ক্ষোভ ঝেরেছেন তিনি। মিরপুরে আজ সংবাদমাধ্যমের সামনে বিসিবিকে একরকম ধুয়ে দিয়েছেন তিনি। ৩৩ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘যে অসম্মান করেছেন গত এক বছরে। সেটা যথেষ্ট। পরবর্তীতে খেলে সম্মান অর্জনের অবস্থান মনে হয় না থাকবে। যথেষ্ট হয়েছে, এবার সমাধান দেন।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বলার মতো কিছু করতে না পারলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেন বিজয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ও লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ২৪টি করে সেঞ্চুরি করেছেন। বয়সভিত্তিক পর্যায়েও অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। মিরপুরে আজ সংবাদমাধ্যমকে বিজয় বলেন, ‘সময় তো পার হচ্ছে। একটা টুর্নামেন্ট খেলতে দেওয়া হবে আরেকটা হবে না। এভাবে তো চলতে পারে না। পেশাদার ক্রিকেটার না বা তৃতীয় বিভাগে খেলছি, এমন তো ব্যাপারটা। আমার একটা ক্যারিয়ার আছে। ১০-১২ বছর জাতীয় দলে খেলেছি। অনূর্ধ্ব-১৯ দল, বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। এমনি এমনি তো আসিনি।’
বাংলাদেশের জয়ে সবশেষ বিজয় খেলেছেন ২০২৫ সালে। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে গত বছর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্টে দুই ইনিংস মিলে করেছেন ১৯ রান। যার মধ্যে একটিতে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে ৭৭ ম্যাচ খেলেছেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনাকর এক অবস্থা। এই যুদ্ধাবস্থার বলি হয়েছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটও। সিরিজ বাতিলের পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে অনুশীলন ক্যাম্পও।১০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ হেরেছে, এমনটা অনুমিত ছিলই বলা যায়। কিন্তু হারের ব্যবধানটা চমকে দেওয়ার মতো। নারী এশিয়ান কাপের ৯ বারের চ্যাম্পিয়ন চীনের কাছে মাত্র দুই গোল হজম করেছে পিটার বাটলারের দল। বিপরীতে কোনো গোল দিতে না পারলেও সম্ভাবনা জাগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিটের বেশি সময় চীনকে গোল করার কোনো সুযোগই দেয়নি।১ ঘণ্টা আগে
মারা গেলেন কুমার সাঙ্গাকারার বাবা ক্ষেমা সাঙ্গাকারা। আজ বিকেলে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। ক্যান্ডির স্বনামধন্য আইনজীবী ও সাঙ্গাকারার প্রথম কোচের মৃত্যুর খবর পরিবারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
পিটার বাটলার অবাক করা সিদ্ধান্ত নেন প্রায় হরহামেশাই। তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাহসী প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ এশিয়ান কাপে যত বড় দলের বিপক্ষেই খেলুক না নিজের দর্শন থেকে সরে আসবেন না তিনি— এমনটা আগেই বলেছিলেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে