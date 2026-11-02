ভারত সিরিজের আগে চোটে কাবু নিউজিল্যান্ড
ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগেই চোটের ধাক্কায় বিপর্যস্ত নিউজিল্যান্ড। চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ দুই ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্র ও মার্ক চ্যাপম্যান। তাঁদের পরিবর্তে দলে একাধিক ক্রিকেটারকে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি)।
চ্যাপম্যানের বাঁ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের অবস্থা জানতে এমআরআই করানো হয়েছিল। পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে আরও দুই সপ্তাহ পুনর্বাসনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে, রাচিনের ডান কাঁধের চোটও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবে ফিল্ডিং করার মতো অবস্থায় ফিরতে তাঁর আরও সময় প্রয়োজন।
দুই ক্রিকেটারের অনুপস্থিতিতে মূলত শেষ দুই ওয়ানডের জন্য দলে থাকা টিম সাইফার্টকে পুরো সিরিজের জন্য দলে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম তিন ম্যাচের জন্য দলে ফিরেছেন হেনরি নিকোলস। আর শেষ দুই ম্যাচে খেলবেন ডিন ফক্সক্রফট। বর্তমানে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলের হয়ে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে লাল বলের সিরিজ খেলছেন তিনি।
দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে হারিয়ে হতাশ প্রধান কোচ রব ওয়াল্টার। তবে চোট কাটিয়ে ফেরার জন্য দুজনই কঠোর পরিশ্রম করছেন বলে জানালেন তিনি।
ওয়াল্টার বলেন, ‘এই দলে মার্ক ও রাচিন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা সবাই জানে। তাই সিরিজে তাদের না পাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। গত সপ্তাহে মার্কের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে হতাশ হলেও মাঠে ফেরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে।’
রাচিনের চোট নিয়ে ওয়াল্টার বলেন, ‘সাদা বলের ক্রিকেটে স্বাচ্ছন্দ্যে ফিল্ডিং করার মতো অবস্থায় তার কাঁধ এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। চলতি মাসের শেষ দিকে আমাদের টেস্ট সিরিজ রয়েছে। তাই কোনো ধরনের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে চাই না।’
গত সেপ্টেম্বরে চোটে পড়েন রাচিন ও চ্যাপম্যান। একটি প্রচারণামূলক ভিডিওর শুটিংয়ে অংশ নেওয়ার সময় কাঁধে চোট পান রাচিন। অন্যদিকে, ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান চ্যাপম্যান।
এদিকে, দলে ফেরার আগে ব্যাট হাতে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন নিকোলস। শনিবার ফোর্ড ট্রফিতে ক্যান্টারবারির হয়ে ওপেনিংয়ে নেমে ১১৯ রানের ইনিংস খেলেন। চলতি মাসে ৩৫ বছরে পা দিতে যাওয়া এই ব্যাটার নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৯২টি ওয়ানডে খেলেছেন। গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও দলের অংশ ছিলেন তিনি।
ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের মাঝপথে ছিটকে পড়া ম্যাট হেনরিও সোমবার ওয়ানডে দলে যোগ দিয়েছেন। তবে তিনি খেলার জন্য কতটা প্রস্তুত, তা যাচাই করবে দলের চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ। এ ছাড়া মূলত শেষ দুই ম্যাচের জন্য দলে থাকা ম্যাথু ফিশারকে পুরো সিরিজের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে নিউজিল্যান্ড। অতিরিক্ত বোলিং বিকল্প হিসেবে তাঁকে রাখা হয়েছে।
আগামী ৪ নভেম্বর অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে শুরু হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।