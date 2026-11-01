বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের হুমকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বাংলাদেশকে ধবলধোলাইয়ের হুমকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের
মিরপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে হেসেখেলে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। চার দিনে ৮ উইকেটের সহজ জয়ে উইন্ডিজের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। এবার তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারলেও ঘরের মাঠে সবশেষ ৭ টেস্টের মধ্যে পাঁচটিতেই জয় রয়েছে বাংলাদেশের। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশ সেরা পাঁচে থাকলেও উইন্ডিজ অবস্থান করছে ৮ নম্বরে। তাছাড়া মিরপুর টেস্টে ফ্লাডলাইট সমস্যা, বৃষ্টির বাগড়ায় অনেক ওভার নষ্ট হলেও ক্যারিবীয়রা দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
ড্যারেন স্যামির মতে বাংলাদেশের মাঠে জয় পাওয়া সহজ নয়। দলের লক্ষ্য নিয়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের (সিডব্লুআই) ভিডিও বার্তায় উইন্ডিজ কোচ বলেন, ‘মানসিকতা একই। তবে জয়ের ক্ষুধা একটু বেশি। অধিনায়কও খেলোয়াড়দের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সফরে আসার পর থেকেই আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার। বছরটি ভালো ফল দিয়ে শেষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াই যে সহজ হবে না, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন ক্যারিবীয় কোচ। তাঁর প্রতিপক্ষ দলের কোচ আরেক ক্যারিবীয়ান কিংবদন্তি ফিল সিমন্স। যাঁর অধীনে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি যেমনই হোক, টেস্টে ভালো খেলছে বাংলাদেশ। উইন্ডিজ কোচ বলেন, ‘ফিল সিমন্সের জন্য কাজটা (বাংলাদেশকে হারানো) কঠিন হবে। তিনিও জিততে চান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশেরও নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে। তবে আমার দলের খেলোয়াড়দের ক্ষুধা, কঠোর পরিশ্রম এবং প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে, সিলেটে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ জয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে স্যামি আরও বলেন, ‘এই সফরে কী অপেক্ষো করছে, সে বিষয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পুরোপুরি সচেতন। বার্বাডোজে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্র শুরু হওয়ার সময় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, আমরা নির্ধারিত সে লক্ষ্য অর্জন করতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
৫ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। প্রথম ম্যাচের জয় ধরে রেখে বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করাই এখন উইন্ডিজের লক্ষ্য।