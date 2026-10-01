Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

ওয়ানডে বিশ্বকাপের কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, দেখে নিন সূচি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ১২
ওয়ানডে বিশ্বকাপের কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, দেখে নিন সূচি
বাংলাদেশ খেলবে কঠিন গ্রুপে। ফাইল ছবি

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফরম্যাট বেশ জটিল। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ও ফাইনালের আগে তিনটি পর্বে বিভক্ত থাকবে। ১৪টি কোয়ালিফাই করা দলের মধ্যে সর্বনিম্ন র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩টি দলকে নিয়ে ‘সুপার সিরিজ’ আয়োজনের মাধ্যমে এ টুর্নামেন্টের শুরু। দ্বিতীয় পর্বে ১২টি দলের মোট ৩০টি ম্যাচ হবে। দলগুলো ৬টি করে মোট দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে এবং খেলা হবে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে।

বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া ১৪ দলকে ভাগ করা হয়েছে দুটি গ্রুপে। বাংলাদেশ আছে ‘বি’ গ্রুপে। এই গ্রুপে তাদের সঙ্গে আছে ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড ও কোয়ালিফিয়ার ‘বি’। অন্য গ্রুপে আছে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, জিম্বাবুয়ে ও কোয়ালিফায়ার ‘এ’। দুই গ্রুপ তুলনা করলে বাংলাদেশেরটিই বেশি কঠিন। প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিন দল এবং দুটি গ্রুপ মিলিয়ে পয়েন্ট তালিকায় পরবর্তী সেরা দলটি ‘সুপার সেভেন’ পর্বে উঠবে।

সুপার সেভেন পর্বে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে ২১টি ম্যাচ খেলা হবে। এখান থেকে সেরা চারটি দল উঠে যাবে সেমিফাইনালে। সেমিফাইনালে সুপার সেভেনে শীর্ষ দল মুখোমুখি হবে চতুর্থ দলের, দ্বিতীয় দলটি লড়বে তৃতীয় দলের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালের জয়ী দুই দল মুখোমুখি হবে ফাইনালে।

ওয়ানডেে বিশ্বকাপের গ্রুপিং

গ্রুপ ‘এ’: আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে ও কোয়ালিফায়ার ‘এ’।

গ্রুপ ‘বি’: বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও কোয়ালিফায়ার ‘বি’।

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ
তারিখম্যাচভেন্যু
৮ অক্টোবরবাংলাদেশ-ইংল্যান্ডউইন্ডহুক
১২ অক্টোবরবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডকুগোম্পো সিটি
১৬ অক্টোবরবাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কাডারবান
১৯ অক্টোবরবাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকাডারবান
২৩ অক্টোবরবাংলাদেশ-কোয়ালিফায়ার বিসোয়ানে

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেটওয়ানডে বিশ্বকাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত