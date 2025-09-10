প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার লিগে তাইজুল

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত রাতে শুরু হয়েছে ১৭তম এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট খেলতে বাংলাদেশসহ ৮ দল এখন মরুর দেশে। সে সময় বিশ্বের আরেক শহর জোহানেসবার্গ থেকে সুখবর দিলেন তাইজুল ইসলাম। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার লিগে দল পেলেন তিনি।
দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগের চতুর্থ মৌসুম সামনে রেখে জোহানেসবার্গে গত রাতে হয়েছে নিলাম। এই নিলাম থেকে তাইজুলকে ৫ লাখ দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ডে নিয়েছে ডারবানস সুপার জায়ান্টস। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এসএ টোয়েন্টির এই নিলামে নাম লিখিয়েছিলেন ১৪ বাংলাদেশি। তাইজুল ছাড়া অপর ১৩ বাংলাদেশি ক্রিকেটার হলেন লিটন দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, সাকিব আল হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, তানজিদ হাসান, শেখ মেহেদী হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাওহিদ হৃদয়, হাসান মাহমুদ, জাকের আলী অনিক, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা। এই ১৪ ক্রিকেটারের মধ্যে মোস্তাফিজ-তাইজুলকে নিলামে তোলা হয়েছে। তবে মোস্তাফিজ থেকে যান অবিক্রীত।
এসএ টোয়েন্টির চতুর্থ আসর সামনে রেখে অনুষ্ঠিত নিলামে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। ১ কোটি ৬৫ লাখ দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ডে তাঁকে নিয়েছে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১১ কোটি ৫২ লাখ টাকা। নিলামের আগে এখানে নাম লিখিয়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন জেমস অ্যান্ডারসন। কিন্তু ৪৩ বছর বয়সী বুড়ো ইংলিশ এই কিংবদন্তি পেসারকে কিনতে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এমনকি মঈন আলী, জেসন রয়ের মতো তারকা ইংলিশ ক্রিকেটাররাও অবিক্রীত থেকে গেছেন।
তাইজুলের ডারবান সুপার জায়ান্টস তারকাসমৃদ্ধ দলই হয়েছে নিলাম শেষে। হাইনরিখ ক্লাসেন, সুনীল নারাইন, জস বাটলার, এইডেন মার্করাম, ডেভন কনওয়ে, নুর আহমাদ জাদরান, ডেভিড ভিজের মতো টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞরা আছেন এই দলে। এ বছরের ডিসেম্বরে শুরু হবে এসএ টোয়েন্টির চতুর্থ মৌসুম। এই সময়ে চলে বিপিএলও। তাইজুল তাই এসএ টোয়েন্টিতে খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র পান কি না, সেটাই দেখার বিষয়। যদিও এবার বিপিএল যথাসময়ে মাঠে গড়ানো নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
তাইজুল বাংলাদেশের টেস্ট বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন অনেক আগেই। ২০১৪ সালে অভিষেকের পর বাংলাদেশের জার্সিতে ৫৫ টেস্ট, ২০ ওয়ানডে ও ২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক দুই টি-টোয়েন্টিসহ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ১০৫ ম্যাচ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিয়েছেন ৮৮ উইকেট।
