বাংলাদেশের জয়রথ থামাল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স

টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে রীতিমতো উড়ছিল বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি)। প্রথম তিন ম্যাচেই টানা জয় তুলে নিয়েছিল ইরফান শুক্কুরের দল। অবশেষে তাঁদের জয়রথ থামাল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স।
ডারউইনে চলমান টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে স্ট্রাইকার্সের কাছে ২১ রানে হেরেছে বাংলাদেশ এইচপি। ১৬৫ রানের লক্ষ্য ব্যাট করতে নামা দলটি ১৪৩ রানের বেশি করতে পারেনি।
জবাব দিতে নেমে ইনিংসের প্রথম বলেই ফেরেন জিসান আলম। দ্বিতীয় উইকেটে ৬১ রান তোলে এইচপিকে ম্যাচে রাখেন আরিফুল ইসলাম ও সোহানুর রহমান। ১৮ বলে ২৩ রান করা সোহানকে সাজঘরের পথ দেখান লাচলান বাংস। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে ফেরেন সাব্বির রহমান (৬) ও শুক্কুর (৫) বিদায় নিলে কিছুটা চাপে পড়ে বাংলাদেশ।
এরপরও শামীম হোসেন ও আরিফুল ক্রিজে থাকায় জয়ের আশা টিকে ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু ১২৭ থেকে ১৩০—এই ৩ রানের ৫ ব্যাটারকে হারালে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা। ব্যাটিং ধসের শুরুটা হয় শামীমের (১৮) বিদায়ে। ফিফটি করা আরিফুলও (৬৬) এই ব্যাটিং ধসে কাটা পড়েন। ১৩০ রানে নবম উইকেট হারায় বাংলাদেশ।
শেষ দিকে রিপন মন্ডলের ৮ ও মোহাম্মদ রুবেলের ৫ রান কেবল বাংলাদেশের হারের ব্যবধান কমিয়েছে। ২৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে স্ট্রাইকার্সের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল বাংস। হেনরি থর্নটন ও ওয়াহেগুরু ধিলন দুটি করে উইকেট নেন।
স্ট্রাইকার্স এই পুঁজি পায় থমাস কেলি, হেনরি হান্ট ও নোয়া ম্যাকফাডিয়েনের কল্যাণে। ২০ বলে সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন কেলি। এ ছাড়া হান্ট ৩৫ ও ম্যাকফাডিয়েনের ব্যাট থেকে আসে ৩১ রান। ২১ রানে ৪ উইকেট নেন আব্দুল গাফফার সাকলাইন। রুবেলের শিকার তিনটি।
সদ্যই অভিষিক্ত টেস্ট ভেন্যু ম্যাকাইয়ের পিচকে নাকি ম্যাচ রেফারি স্যার রিচি রিচার্ডসন সর্বোচ্চ রেটিং ‘খুব ভালো’ দিতে যাচ্ছেন বলে খবর অস্ট্রেলিয়ার সেভেন ক্রিকেটের। আইসিসি শেষ পর্যন্ত ম্যাকাইয়ের পিচকে যেই রেটিং দিক না কেন, এটাকে ভালো পিচ মানতে নারাজ সুনীল গাভাস্কার। ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি বলছেন, ডা১৮ মিনিট আগে
আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় হবে ফিফা আসিয়ান কাপ। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে এই টুর্নামেন্টকে প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ। কিন্তু টুর্নামেন্টের আগে ডুলির হাতে১ ঘণ্টা আগে
আঙুলের চোট কাটিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টে ফেরার অপেক্ষায় বাবর আজম। দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর দুই দিন আগে অনুশীলনে পুরো ব্যাটিং সেশন করেছেন তিনি। সব ঠিক থাকলে সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে অধিনায়ককে পাবে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
গল টেস্টে ১৬৫ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। দল বাজেভাবে হারলেও ভারতের বোলারদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছেন দিনুশা। দুই ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে যথাক্রমে ১০০ ও ৮৪ রান। কলম্বো টেস্টেও হাসছে দিনুশার ব্যাট। ভারত ৫০৩ রানের প্রথম ইনিংস ঘোষণার পর শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা।২ ঘণ্টা আগে