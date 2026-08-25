‘ওয়ান ম্যান আর্মি’ দিনুশার ব্যাটে তাকিয়ে শ্রীলঙ্কা

ব্যাটিং ব্যর্থতায় কলম্বো টেস্টেও মুখ থুবড়ে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। ব্যাটারদের আসা যাওয়ার মিছিলে ফলোঅনের শঙ্কায় পড়েছে স্বাগতিকেরা। যতটুকু আশা বেঁচে আছে কেবল সিরিজজুড়ে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সোনাল দিনুশার ব্যাটে তাকিয়ে।
গল টেস্টে ১৬৫ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে শ্রীলঙ্কা। দল বাজেভাবে হারলেও ভারতের বোলারদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছেন দিনুশা। দুই ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে যথাক্রমে ১০০ ও ৮৪ রান। কলম্বো টেস্টেও হাসছে দিনুশার ব্যাট। ভারত ৫০৩ রানের প্রথম ইনিংস ঘোষণার পর শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা।
দিনুশার ব্যাটে এখন ফলোঅন এড়ানোর লড়াই করছে শ্রীলঙ্কা। তৃতীয় দিন শেষে প্রথম ইনিংসে তাদের সংগ্রহ ৮ উইকেট ২৬৫ রান। ফলোঅন এড়াতে আরও ৩৯ রান করতে হবে স্বাগতিকদের। ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৮৫ রানে অপরাজিত আছেন দিনুশা। ৮ রান নিয়ে তাঁর সঙ্গে ব্যাট করতে নামবেন লাহিরু কুমারা। এখনো ২৩৮ রানে এগিয়ে ভারত।
ভারত ইনিংস ঘোষণার পর গতকাল মাত্র ৩ ওভার খেলেছে শ্রীলঙ্কা। ৮ রান করতেই লাহিরু উদারা ও প্রবাথ জয়সুরিয়ার উইকেট হারায় তারা। এদিন ২৫৭ রান তুললেও ৬ উইকেট হারানোয় আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। লেজের দুই বোলারকে নিয়ে দিনুশার সামনে এখন ফলোঅন এড়ানোর চ্যালেঞ্জ।
দিনুশা ছাড়াও হেসেছে পাসিন্দু সুরিয়াবান্দারার ব্যাট। রবীন্দ্র জাদেজার বলে বোল্ড হওয়ার আগে ৯ বাউন্ডারিতে ৮০ রান এনে দেন তিনি। ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৩২ রান করেন কামিন্দু মেন্ডিস। দিনের শুরুতেই ফেরা কামিল মিশারা (১৯) ক্রিজে সেট হয়েও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি।
ফলোঅনের শঙ্কায় থাকা শ্রীলঙ্কার তিনটি করে উইকেট নেন প্রসিধ কৃষ্ণা ও মানব সুতার। জাদেজা ছাড়া বাকি উইকেটটা নেন মোহাম্মদ সিরাজ।
সদ্যই অভিষিক্ত টেস্ট ভেন্যু ম্যাকাইয়ের পিচকে নাকি ম্যাচ রেফারি স্যার রিচি রিচার্ডসন সর্বোচ্চ রেটিং ‘খুব ভালো’ দিতে যাচ্ছেন বলে খবর অস্ট্রেলিয়ার সেভেন ক্রিকেটের। আইসিসি শেষ পর্যন্ত ম্যাকাইয়ের পিচকে যেই রেটিং দিক না কেন, এটাকে ভালো পিচ মানতে নারাজ সুনীল গাভাস্কার। ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি বলছেন, ডা১৭ মিনিট আগে
আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় হবে ফিফা আসিয়ান কাপ। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে এই টুর্নামেন্টকে প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ। কিন্তু টুর্নামেন্টের আগে ডুলির হাতে১ ঘণ্টা আগে
আঙুলের চোট কাটিয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টে ফেরার অপেক্ষায় বাবর আজম। দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর দুই দিন আগে অনুশীলনে পুরো ব্যাটিং সেশন করেছেন তিনি। সব ঠিক থাকলে সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে অধিনায়ককে পাবে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে রীতিমতো উড়ছিল বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি)। প্রথম তিন ম্যাচেই টানা জয় তুলে নিয়েছিল ইরফান শুক্কুরের দল। অবশেষে তাঁদের জয়রথ থামাল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স।২ ঘণ্টা আগে