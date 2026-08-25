‘ভিনিসিয়ুসকে কেউই চায় না’

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের চুক্তি নবায়ন নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন স্পেনের সাবেক গোলরক্ষক সান্তিয়াগো কানিজারেস। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে খেলা কানিজারেসের দাবি, চলমান দলবদলে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে দলে নিতে কোনো ক্লাবই আগ্রহ দেখায়নি।
ভিনিসিয়ুসের মাঠের আচরণ নিয়ে সমালোচনা করেন কানিজারেস। লা লিগার উদ্বোধনী ম্যাচে এস্পানিওলের বিপক্ষে রিয়ালের ২-১ গোলের জয়ের ম্যাচে বেশ কয়েকবার পেনাল্টি বক্সের ভেতরে পড়ে গিয়ে পেনাল্টির আবেদন করেছিলেন এই উইঙ্গার। তবে তাঁর আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি।
ভিনিসিয়ুসের কড়া সমালোচনা করে এল পার্তিদাজো দে কোপেতে কানিজারেস বলেন, ‘এ গ্রীষ্মে একটা বিতর্ক ছিল। তার (ভিনিসিয়ুস) চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে তখন এক বছর বাকি ছিল। তাকে বিক্রি করবেন, নাকি করবেন না—সেটাই প্রশ্ন ছিল। ফুটবলার হিসেবে সে দলকে যতটা দেয়, তার চেয়ে কতটা কেড়ে নেয়। জানেন কী হয়েছিল? কেউই তাকে চায়নি।’
ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে ক্লাবগুলোর অনাগ্রহ সম্পর্কে কানিজারেস আরও যোগ করেন, ‘কেউই তাদের ক্লাবে এমন একজন খেলোয়াড় চায় না। আমার মনে হয়, তার কাছে কোনো প্রস্তাবই আসেনি। রিয়াল মাদ্রিদ বাধ্য হয়ে তার চুক্তি বাড়িয়েছে। কারণ নিশ্চিতভাবেই কোনো ক্লাব তার বা তার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কেউই এমন বৈশিষ্ট্যের একজন খেলোয়াড় চায় না। অবশ্য, হয়তো কোনো ছোট ক্লাব… নিউক্যাসল।’
রিয়ালের সঙ্গে ভিনিসিয়ুসের চুক্তি নবায়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আগের চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও গত দেড় বছর ধরে নতুন চুক্তি নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। সম্ভাব্য নতুন চুক্তিতে এই ফুটবলার বেশি আর্থিক সুবিধা দাবি করায় একাধিকবার আলোচনা থমকে যায়। শেষ পর্যন্ত আগস্টের শুরুতে রিয়ালের সঙ্গে ২০৩২ সাল পর্যন্ত নতুন চুক্তিতে সই করেন ভিনিসিয়ুস।
ভিনিসিয়ুসের দলবদলে জড়িয়েছিল আর্সেনালের নাম। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দাবি, ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা তাঁকে ক্লাবের ইতিহাসের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড় বানানোর প্রস্তাব দিতে প্রস্তুত ছিল। সৌদি আরবের কয়েকটি ক্লাবও আক্রমণভাগের এই ফুটবলারকে নিয়ে আগ্রহী ছিল বলে খবর রয়েছে।
কানিজারেসের সমালোচনার পর ভিনিসিয়ুসের পাশে দাঁড়িয়েছেন রিয়ালের নতুন কোচ জোসে মরিনিয়ো। এস্পানিওলের বিপক্ষে ম্যাচের পর ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘ভিনি কোনো সাধু নয়, কিন্তু তার সঙ্গে যা করা হয়, সেটা মাত্রাতিরিক্ত।’
প্রতিপক্ষের মাঠে ভিনিসিয়ুসকে ঘিরে আচরণ নিয়েও কথা বলেছেন মরিনিয়ো, ‘আমরা এখন অ্যান্টি-বুলিংয়ের সামাজিক যুগে আছি। কিন্তু ভিনির ক্ষেত্রে আমরা এখনো বুলিংয়ের পর্যায়েই আছি—প্রতিপক্ষ হোক বা দর্শক। আমাদের তাকে সর্বোত্তম উপায়ে শিক্ষা দিতে হবে এবং এর জন্য সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করতে হবে।’
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