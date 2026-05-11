স্টার্ক-কামিন্সদের ছাড়াই বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

আগামী মাসে বাংলাদেশ সফরে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজ দুটির জন্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ঘোষিত দলে জায়গা হয়নি তিন তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স এবং জস হ্যাজলউডের।
বাংলাদেশ সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়া দল
ওয়ানডে: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স কেরি, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথিউ কুনেম্যান, মার্নাস লাবুশেন, ম্যাথিউ রেনশ, তানভির সাঙ্ঘা, লিয়াম স্কট ও অ্যাডাম জাম্পা।
টি-টোয়েন্টি: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, জোয়েল ডেভিস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, স্পেন্সার জনসন, ম্যাথিউ কুনেম্যান, রাইলি মেরেডিথ, জশ ফিলিপ, ম্যাথিউ রেনশ ও অ্যাডাম জাম্পা।
