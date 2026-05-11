Ajker Patrika
ক্রিকেট

এবারও ব্যর্থ বাংলাদেশের ওপেনিং জুটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১০: ৫৫
এবারও ব্যর্থ বাংলাদেশের ওপেনিং জুটি
মাত্র ৫ রান করে আউট হয়েছেন মাহমুদুল। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ বড় সংগ্রহ পেলেও ব্যাট হাতে হতাশ করেছেন দু্ই ওপেনার সাদমান ইসলাম এবং মাহমুদুল হাসান। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলেন এই দুজন। এবারও দলকে বিপদে ফেলে সাজঘরে ফিরেছেন তাঁরা।

বাংলাদেশের করা ৪১৩ রানের জবাবে পাকিস্তানের ইনিংস থেমেছে ৩৮৬ রানে। ২৭ রানের লিড নিয়ে গতকাল শেষ বিকেলে ১.৫ ওভার ব্যাট করেছে স্বাগতিকেরা। বিনা উইকেটে ৭ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেন সাদমান এবং মাহমুদুল। গতকাল কোনো বিপদ না হলেও আজ দিনের শুরুতেই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন এই দুই ওপেনার।

এর শুরুটা হয় মাহমুদুলকে দিয়ে। মোহাম্মদ আব্বাসের করা ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বল এই ওপেনারের প্যাডে লাগতেই জোরালো আবেদন হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তুলে আম্পায়ার। এলবিডব্লু হয়ে রিবিউ নিয়েছিলেন মাহমুদুল। তাতে অবশ্য কাজের কাজ হয়নি। ২৬ বলে ৫ রান করেন এই ব্যাটার।

১১তম ওভারে সাদমানকেও হারায় বাংলাদেশ। হাসান আলীর করা অফ স্টাম্পের বাইরের বাউন্ডার বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাটের শ্লোল্ডারে লেগে সরাসরি চলে যায় গালিতে থাকা সৌদ শাকিলের হাতে। ফেরার আগে ১০ রান করেন সাদমান। দলীয় ২৩ রানেই সাজঘরে বাংলাদেশের দুই ওপেনার। এর আগে প্রথম ইনিংসে ৩১ রানে বিদায়ে নিয়েছিলেন সাদমান এবং মাহমুদুল। সাদমান ১৩ এবং মাহমুদুল করেছিলেন ৮ রান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

সম্পর্কিত

বাংলাদেশের লিড বাড়াচ্ছেন শান্ত-মুমিনুল

বাংলাদেশের লিড বাড়াচ্ছেন শান্ত-মুমিনুল

স্টার্ক-কামিন্সদের ছাড়াই বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

স্টার্ক-কামিন্সদের ছাড়াই বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া

হামে শিশু মৃত্যুর মিছিলে সাকিবের শোক ও দোয়া

হামে শিশু মৃত্যুর মিছিলে সাকিবের শোক ও দোয়া

বার্সা কোচের আনন্দ-বেদনার দিন

বার্সা কোচের আনন্দ-বেদনার দিন