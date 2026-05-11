Ajker Patrika
ক্রিকেট

হামে শিশু মৃত্যুর মিছিলে সাকিবের শোক ও দোয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১১: ৪৪
শিশু মৃত্যুর মিছিলে মন কাঁদছে তারকা অলরাউন্ডারের। ছবি: সংগৃহীত

দেশে হামের সংক্রমণ এবং শিশু মৃত্যু বেড়েই চলেছে। হাম উপসর্গ নিয়ে প্রায় প্রতি দিনই মৃত্যুর খবর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তাতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সবার মনে। এবার দেশজুড়ে হামের প্রকোপে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান।

সাকিবের চাওয়া, দ্রুত হামের প্রকোপ থেকে রেহাই পাক দেশ। নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক লিখেছেন, ‘শিশুর হাসিতে যে পৃথিবী বেঁচে থাকে, সেই পৃথিবীর কিছু আলো আজ হামের প্রকোপে নিভে গেছে। হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি কোমল প্রাণের প্রতি গভীর শোক ও প্রার্থনা।’

সাকিবের এই বার্তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভক্ত ও অনুসারীরা তাঁর পোস্টের কমেন্ট বক্সে শোক প্রকাশ করেন এবং হামের বিস্তার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর পরামর্শ দেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, নিশ্চিত হামে এ পর্যন্ত ৬৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৪৪ জনের। হাম ও এ রোগের উপসর্গ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৯ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে ১১ শিশুর। মৃত্যু হওয়া ১১ শিশুর মধ্যে ৪ শিশুর নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে এবং বাকি ৭ শিশুর মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গ নিয়ে।

সরকারি তথ্য মতে, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম ও উপসর্গে ৪০৯ শিশু মারা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হামের সংক্রমণ ও মৃত্যু কমতে আর দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগতে পারে। সারা বিশ্বেই হাম বাড়লেও বাংলাদেশের মতো এত শিশুর মৃত্যু কোথাও হয়নি বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। হামের এই প্রাদুর্ভাবের কারণ হিসেবে শিশুকে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিড না করানো, সময়মতো টিকা না দেওয়া, ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন না হওয়া, পুষ্টিহীনতা এবং সর্বোপরি শিশুর রোগ প্রতিরোধে ঘাটতিকে দায়ী করা হচ্ছে।

