তামিম-সাইফকে হারিয়ে শুরুতেই চাপে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফিফটির পর উইকেট ছুড়ে এসেছেন সাইফ হাসান। ছবি: বিসিবি

টম লাথামের টস ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই টস জিতেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। মিরপুরে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেও আজ ফিল্ডিং নিয়েছেন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে শুরুতেই বাংলাদেশকে চেপে ধরেছে কিউইরা।

অলিখিত ফাইনালে আজ ব্যাটিংয়ে নেমে দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও তানজিদ হাসান তামিম দ্রুতই ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছেন। দুই ব্যাটারই আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৩ রান করেছে বাংলাদেশ। সৌম্য ও শান্ত ৮ ও ২ রানে ব্যাটিং করছেন।

রানের খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ইনিংসের দ্বিতীয় বলে কিউই পেসার উইলিয়াম ও’রুর্ককে খোঁচা মারতে গিয়ে উইকেটরক্ষক টম লাথামের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন সাইফ। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন সৌম্য সরকার। সেই ওভারের পঞ্চম বলে কাভার ড্রাইভে চার মারেন তিনি। ১ উইকেটে ৫ রানে বাংলাদেশ শেষ করে প্রথম ওভার।

প্রথম ওভারের পর থেকে রানের জন্য হাঁসফাঁস করছে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের আবারও বেকায়দায় ফেলেন ও’রুর্ক। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে কাট করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে তানজিদ তামিম। আগের ম্যাচে ঝোড়ো ব্যাটিং করা এই ওপেনার আজ ৫ বলে ১ রান করে আউট হয়েছে। তামিমের পর ব্যাটিংয়ে নেমেছেন শান্ত। সৌম্য-শান্ত দুজনই সতর্ক ব্যাটিং করছেন।

অলিখিত ফাইনালে বাংলাদেশের একাদশে এসেছে দুই পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন তাসকিন আহমেদ ও রিশাদ হোসেন। ফিরেছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তানভীর ইসলাম। পায়ে অস্বস্তি অনুভব করায় সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের একাদশে ছিলেন না মোস্তাফিজ। আর তানভীর ফিরেছেন ছয় মাস পর। ওয়ানডেতে সবশেষ গত বছরের অক্টোবরে খেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

