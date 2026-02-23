Ajker Patrika
ক্রিকেট

আকবরের সেঞ্চুরিতে শান্তদের উড়ন্ত জয়, সেঞ্চুরি পেলেন আফিফও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আকবরের সেঞ্চুরিতে শান্তদের উড়ন্ত জয়, সেঞ্চুরি পেলেন আফিফও
৮৭ বলে ১১১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন আকবর আলী। ছবি: বিসিবি

২০২৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের শুরুর দিনে ব্যাটার-বোলারদের সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। সেঞ্চুরি-ফিফটির দিনে বোলাররাও ছড়ি ঘুরিয়েছেন। আকবর আলী, আফিফ হোসেন ধ্রুবরা সেঞ্চুরি করে জিতিয়েছেন নিজ নিজ দলকে।

বগুড়া ও রাজশাহীতে আজ বিসিএলের দুই ম্যাচে গ্যালারিতে দর্শকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন উত্তরাঞ্চল খেলেছে পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে। আকবরের সেঞ্চুরির পাশাপাশি ফিফটি পেয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, তানজিদ হাসান তামিমও। পূর্বাঞ্চলকে ৫৪ রানে হারিয়েছে উত্তরাঞ্চল। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে দিনের অপর ম্যাচে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে হেসেখেলে জিতেছে দক্ষিণাঞ্চল।

বগুড়ায় টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ রানেই ভেঙে যায় উত্তরাঞ্চলের উদ্বোধনী জুটি। তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বলে হাবিবুর রহমান সোহানকে ফেরান পূর্বাঞ্চলের পেসার হাসান মাহমুদ। ভালো শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও ১৪ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ১৬ রান করে বিদায় নেন সোহান। দ্বিতীয় উইকেটে ৮২ রানের জুটি গড়েন তানজিদ তামিম ও শান্ত। তামিম ও শান্তর ব্যাটে এসেছে ৫৪ ও ৬৮ রান। ম্যাচের পার্থক্যটা মূলত গড়ে দিয়েছেন আকবর আলী। ৮৭ বলে ৮ চার ও ৬ ছক্কায় করেছেন ১১১ রান।

তিনটি পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসে উত্তরাঞ্চল ৫০ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৩৩৫ রান করেছে। পূর্বাঞ্চলের সৈয়দ খালেদ আহমেদ ১০ ওভারে ৫২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। শেষ ওভার পর্যন্ত খেললেও ৫৪ রানে হেরেছে পূর্বাঞ্চল। ৪৯.৪ ওভারে ২৮১ রানে গুটিয়ে গেছে দলটি। উত্তরাঞ্চলের রিশাদ হোসেন নিয়েছেন ৪ উইকেট। আকবর হয়েছেন ম্যাচসেরা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

৬ সিটিতে প্রশাসক নিয়োগ কি নির্বাচন পেছানোর ইঙ্গিত, যা বললেন মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

আকবরের সেঞ্চুরিতে শান্তদের উড়ন্ত জয়, সেঞ্চুরি পেলেন আফিফও

আকবরের সেঞ্চুরিতে শান্তদের উড়ন্ত জয়, সেঞ্চুরি পেলেন আফিফও

আইপিএল-পিএসএলের কারণেই শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান সিরিজের এমন সূচি

আইপিএল-পিএসএলের কারণেই শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান সিরিজের এমন সূচি

বাংলাদেশ সিরিজের সূচি জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা

বাংলাদেশ সিরিজের সূচি জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা

বিসিবির সঙ্গে কী কথা হলো ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

বিসিবির সঙ্গে কী কথা হলো ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর