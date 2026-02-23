ভোটার হলেন সাকিব, ভোট কি দিতে পারবেন

দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে নেই সাকিব আল হাসান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, আরব আমিরাত বিভিন্ন দেশে খেললেও বাংলাদেশে তিনি আসতে পারছেন না। দেশে না থাকলেও মোহামেডানের ভোটার হয়ে গেছেন। তবে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ভোট দিতে পারবেন কি না, সেই নিশ্চয়তা নেই।
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নির্বাচন কমিশন আজ ৩৭১ ভোটারের তালিকা প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে দাতা সদস্য তিনজন ও স্থায়ী সদস্য ৩৬৩ জন। সাকিবের ভোটার আইডি নাম্বার ৩১০। তবে সাকিবের দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। সাকিবকে ভোট দিতে হলে দেশে এসেই ভোট দিতে হবে। ৩৭১ ভোটারের তালিকায় আছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সহসভাপতি ফারুক আহমেদ ও বিসিবির হেড অব প্রোগ্রাম মিনহাজুল আবেদীন নান্নুও।
বাংলাদেশ দলে সাকিবের ফেরা নিয়ে আলোচনা চলছে অনেক দিন ধরে। যদিও পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে আইনি জটিলতা ও সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক জানিয়েছেন, তাঁর নামে যে মামলাগুলো রয়েছে, সেগুলো রাষ্ট্র দেখবে। বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদও ইঙ্গিত দিয়েছেন, পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে ফিরতে পারবেন সাকিব। ১১, ১৩ ও ১৫ মার্চ হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২০২৪ সালের অক্টোবরে কানপুরে ভারতের বিপক্ষে টেস্টের পর বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারেননি সাকিব।
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণে একাধিক হ্যাটট্রিক, যার মধ্যে রয়েছে ডাবল হ্যাটট্রিকও। এই বাক্য দেখেই অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন লাসিথ মালিঙ্গার কথা বলা হচ্ছে। স্লিঙ্গিং বোলিং অ্যাকশনে ব্যাটারদের ঘুম উড়িয়ে দেওয়া মালিঙ্গার একটি রেকর্ড ৯ বছর অক্ষত ছিল। আজ জিম্বাবুয়ের এক পেসারের কাছে ভেঙে গেল সেই রেকর্ড।৫ মিনিট আগে
২০২৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের শুরুর দিনে ব্যাটার-বোলারদের সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। সেঞ্চুরি-ফিফটির দিনে বোলাররাও ছড়ি ঘুরিয়েছেন। আকবর আলী, আফিফ হোসেন ধ্রুবরা সেঞ্চুরি করে জিতিয়েছেন নিজ নিজ দলকে।২ ঘণ্টা আগে
ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে চলমান ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ ৮ মার্চ। আইসিসির এই ইভেন্ট শেষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান। আইপিএল-পিএসএল মাঠে গড়ানোর আগেই শেষ হবে দুই দলের সিরিজ।৩ ঘণ্টা আগে
২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিলে সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে সাড়ে চার বছর পর আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে ফের আফ্রিকান দেশটিতে যাবে দলটি। আট মাস আগেই সে সিরিজের সূচি প্রকাশ করল ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)।৪ ঘণ্টা আগে