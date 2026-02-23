বিসিবির সঙ্গে কী কথা হলো ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আমিনুল হক। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর যে লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন, সেটা তিনি বারবার বলেছেন। আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) দেশের ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা সভা করেছেন। সেই সভায় অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সহসভাপতি ফারুক আহমেদ।
ক্রীড়া পরিষদে দীর্ঘ সভা শেষ করে ফারুক বের হতেই উপস্থিত সংবাদমাধ্যমকর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কাছে বিসিবির পক্ষ থেকে কী কী দাবি দাওয়া ছিল—এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, আজ তেমন সুযোগ তাঁদের মেলেনি। বিসিবি সহসভাপতি বলেন, ‘আজকে তেমন যুযোগ ছিল না। সব ফেডারেশনগুলো যদি কথা বলত, তাহলে আমার মনে হয় আরও চার ঘণ্টা ইফতারের সময় পর্যন্ত চলত।’
সব ফেডারেশনকে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক একসঙ্গে ডাকায় বিসিবি নিজেদের দাবিদাওয়া পুরোপুরি তুলতে পারেনি। এখন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কি আলাদাভাবে বসবে বিসিবি—এই প্রশ্নের উত্তরে ফারুক বলেন, ‘কেন আলাদা? আলাদা আমরা দেখা করতে পারি। কিন্তু আমাদের যে কর্মপরিকল্পনা আছে, ওনার সঙ্গে যদি একসঙ্গে মেলানো যায়, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা। এজন্য আমি বলেছি যে চারটা-পাঁচটা করে যদি ফেডারেশন বলেন, তাহলে আমাদের জন্য আরও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। কারণ, আপনি জানেন এরই মধ্যে তিন ঘণ্টার মতো হয়েছে আজকের সভা।’
এনএসসিতে আজ সহসভাপতি ফারুক আহমেদের সঙ্গে বিসিবির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন। বিসিবির পক্ষ থেকে তাঁরা (ফারুক-সুজন) ফুলের তোড়া তুলে দেন আমিনুলের হাতে। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর আজকের সভার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ফারুক বলেন, ‘আসলে আমি ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছি। তিনি একজন খেলোয়াড়। অত্যন্ত চমৎকারভাবে সভা শুরু করেছেন। তার ভিশনটা বলেছেন। আমাদের মাঠ দরকার আর সেই মাঠগুলোতে তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষা কার্যক্রমে কিছু খেলাধুলা ঢোকাবেন।ফেডারেশনগুলোর সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। নোট নিয়েছেন। আমি আশা করি এগুলো নিয়ে কাজ হবে।’
ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের আজকের সভা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ফারুক। সাংবাদিকদের বিসিবি সহসভাপতি বলেন, ‘‘সবচেয়ে বড় কথা আপনার আমাদের যে ক্রীড়া উপমন্ত্রী বা মন্ত্রী যেটা উল্লেখ করেছেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়াবান্ধব। তিনি বলেছেন যে তাকে একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপনি জেনেছেন যে কী কী আছে, কী কী করতে চাই। আর আপনার হেডিংটা আজকে দেখেছেন তো—‘ক্রীড়া হতে পারে পরিবারের ভরসা’, ‘দেশ হিসেবে ক্রীড়া হতে পারে ভরসা’। অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আপনারা পেয়ে যাবেন।’’
সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কোনো রকম পাত্তা পায়নি ভারত। তাদের ৭৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে এইডেন মার্করামের দল। এভাবে হারিয়ে সূর্যকুমার যাদবের দলকে উচিত শিক্ষাই দিয়েছে প্রোটিয়ারা–তেমনটাই মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।২৮ মিনিট আগে
মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নতুন মৌসুমের শুরুটা লিওনেল মেসির জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। লস অ্যাঞ্জেলেসের এলএ মেমোরিয়াল কলিসিউমিন স্টেডিয়ামে গতকাল ইন্টার মায়ামি ৩-০ গোলে হেরেছে এলএএফসির কাছে। এমনকি এই ম্যাচ শেষে মেসির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে
২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর—ভারত যে চাইলেও দিনটিকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে পারবে না। সেবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টজুড়ে অপরাজিত ভারত হোঁচট খেল ফাইনালেই। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেই ফাইনালে হারের ২৭ মাস পর বড় মঞ্চে হারের স্বাদ তারা গতকাল পেল এই ভেন্যুতেই। তাও সেই হার যেন তেন হার নয়।২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারতের হার দেখে মোহাম্মদ আমির মুখ টিপে হেসেছেন কি না কে জানে। ‘সুপার এইট থেকে বাদ পড়বে ভারত’ দুইবার এমন মন্তব্য করে বেশ তোপের মুখেই পড়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার। আমিরের সে ভবিষ্যদ্বাণীর পর বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়ে গেছে হট ফেবারিট ভারত।২ ঘণ্টা আগে