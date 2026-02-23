Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবির সঙ্গে কী কথা হলো ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০৯
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ। ছবি: ফাইল ছবি

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আমিনুল হক। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর যে লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন, সেটা তিনি বারবার বলেছেন। আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) দেশের ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা সভা করেছেন। সেই সভায় অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সহসভাপতি ফারুক আহমেদ।

ক্রীড়া পরিষদে দীর্ঘ সভা শেষ করে ফারুক বের হতেই উপস্থিত সংবাদমাধ্যমকর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর কাছে বিসিবির পক্ষ থেকে কী কী দাবি দাওয়া ছিল—এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, আজ তেমন সুযোগ তাঁদের মেলেনি। বিসিবি সহসভাপতি বলেন, ‘আজকে তেমন যুযোগ ছিল না। সব ফেডারেশনগুলো যদি কথা বলত, তাহলে আমার মনে হয় আরও চার ঘণ্টা ইফতারের সময় পর্যন্ত চলত।’

এনএসসিতে আজ আমিনুল হকের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়েছেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ। ছবি: সৌজন্য ছবি

সব ফেডারেশনকে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক একসঙ্গে ডাকায় বিসিবি নিজেদের দাবিদাওয়া পুরোপুরি তুলতে পারেনি। এখন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কি আলাদাভাবে বসবে বিসিবি—এই প্রশ্নের উত্তরে ফারুক বলেন, ‘কেন আলাদা? আলাদা আমরা দেখা করতে পারি। কিন্তু আমাদের যে কর্মপরিকল্পনা আছে, ওনার সঙ্গে যদি একসঙ্গে মেলানো যায়, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা। এজন্য আমি বলেছি যে চারটা-পাঁচটা করে যদি ফেডারেশন বলেন, তাহলে আমাদের জন্য আরও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। কারণ, আপনি জানেন এরই মধ্যে তিন ঘণ্টার মতো হয়েছে আজকের সভা।’

এনএসসিতে আজ সহসভাপতি ফারুক আহমেদের সঙ্গে বিসিবির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন। বিসিবির পক্ষ থেকে তাঁরা (ফারুক-সুজন) ফুলের তোড়া তুলে দেন আমিনুলের হাতে। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর আজকের সভার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ফারুক বলেন, ‘আসলে আমি ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। নতুন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছি। তিনি একজন খেলোয়াড়। অত্যন্ত চমৎকারভাবে সভা শুরু করেছেন। তার ভিশনটা বলেছেন। আমাদের মাঠ দরকার আর সেই মাঠগুলোতে তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষা কার্যক্রমে কিছু খেলাধুলা ঢোকাবেন।ফেডারেশনগুলোর সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। নোট নিয়েছেন। আমি আশা করি এগুলো নিয়ে কাজ হবে।’

ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের আজকের সভা দেখে রীতিমতো মুগ্ধ ফারুক। সাংবাদিকদের বিসিবি সহসভাপতি বলেন, ‘‘সবচেয়ে বড় কথা আপনার আমাদের যে ক্রীড়া উপমন্ত্রী বা মন্ত্রী যেটা উল্লেখ করেছেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়াবান্ধব। তিনি বলেছেন যে তাকে একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আপনি জেনেছেন যে কী কী আছে, কী কী করতে চাই। আর আপনার হেডিংটা আজকে দেখেছেন তো—‘ক্রীড়া হতে পারে পরিবারের ভরসা’, ‘দেশ হিসেবে ক্রীড়া হতে পারে ভরসা’। অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আপনারা পেয়ে যাবেন।’’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেট
