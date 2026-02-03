টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা কি ধবলধোলাইয়ের লজ্জা পাবে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা ভালো হলো না শ্রীলঙ্কার। ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে টানা হেরে সিরিজ হাতছাড়া করেছে লঙ্কানরা। তাতেই ধবলধোলাইয়ের শঙ্কায় পড়ে গেছে স্বাগতিকেরা। সিরিজের শেষ ম্যাচে আজ ইংলিশদের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। লজ্জা এড়াতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে শ্রীলঙ্কাকে। নাহলে টানা ৩ হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে নামতে হবে তাদের। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
সনি স্পোর্টস ১
উইমেন’স প্রিমিয়ার লিগ
এলিমিনেটর
গুজরাট জায়ান্টস-দিল্লি ক্যাপিটালস
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান।২৫ মিনিট আগে
শ্রীলঙ্কার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক সদস্যের দলে আগেই নাম ছিল ইশান মালিঙ্গার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কাঁধের চোটে পড়ায় বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে তৈরি হয় শঙ্কা। সব শঙ্কা কাটিয়ে তাঁকে নিয়েই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)।১২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন অবশেষে জমা পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি)। আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিবির কাছে স্বাধীন তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে স্বাধীন তদন্ত কমিটি।১৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে বড্ড চাপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ভারতের বিপক্ষে সরকারিভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জরুরি বৈঠক ডেকেছে।১৪ ঘণ্টা আগে