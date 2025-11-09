১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়ন হয়ে পাকিস্তানের নতুন রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
হংকং ক্রিকেট সিক্সেসে রেকর্ডটা গত বছরই করতে পারত পাকিস্তান। কিন্তু শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল পাকিস্তানের। এক বছর পর সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাল পাকিস্তান। ৬ ওভারের এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ডটাও পাকিস্তান নিজেদের করে নিয়েছে।
কুয়েতকে ৪ উইকেটে হারিয়ে এবারের হংকং ক্রিকেট সিক্সেস টুর্নামেন্ট শুরু করলেও পাকিস্তান হোঁচট খায় পরের ম্যাচেই। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হেরে যায় পাকিস্তান। এরপরই টানা তিন ম্যাচ জিতে ২০২৫ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বনে গেল পাকিস্তান। মংকক মিশন রোডে আজ ফাইনালে কুয়েতকে ৪২ রানে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। সবশেষ এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১১ সালে। সেবার ইংল্যান্ড হয়েছিল রানার্সআপ।
মংকক মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কুয়েত অধিনায়ক ইয়াসিন প্যাটেল। আগে ব্যাটিং পেয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৫ রান করেছে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করে আহত অবসর হয়ে চলে যান অধিনায়ক আব্বাস আফ্রিদি। ১১ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন তিনি। কুয়েতের মিত ভাবসর ২ ওভারে ২৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
জয়ের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩২ রান করে ফেলে কুয়েত। ওপেনার আদনান ইদ্রিস মেরেছেন ৫ ছক্কা। কিন্তু দারুণ এই শুরু ধরে রাখতে পারেনি কুয়েত। পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৫.১ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায় কুয়েত। পাকিস্তানের মাজ সাদাকাত নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মুহাম্মদ শাহাজাদ, আব্বাস আফ্রিদি ও আব্দুল সামাদ।
এবারের হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্লেট ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়েছে হংকং। বোল ফাইনাল শ্রীলঙ্কা জিতেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়ে। আর পাকিস্তান আজ জিতে সর্বোচ্চ ছয়বার হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্ট জয়ের কীর্তি গড়েছে। পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই তালিকায় যৌথভাবে দুইয়ে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কা জিতেছে দুইবার। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই নারী ক্রিকেটে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। যৌন নিপীড়নের মতো যে স্পর্শকাতর অভিযোগ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বিরুদ্ধে উঠে এসেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তামিম ইকবাল, তাইজুল ইসলাম, মুশফিকুর রহিমরা। বিসিবির বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবরও জাহানারা ইস্যুতে দোষীদের কঠোর শাস্তি চেয়েছেন।
টেস্ট ক্রিকেটের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ ঢাকার হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে শুরু হয়েছে বিসিবির দুই দিনব্যাপী প্রেস কনফারেন্স। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ আকবর বলেন, ‘দেখুন, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী বলাটা অপরাধ। বিসিবি ১৫ দিন সময় নিয়েছে। তদন্ত কমিটি করেছে। আপাতত ১৫ দিন অপেক্ষা করা উচিত। ১৫ দিন পর যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয়, তাহলে আমরাই মোকাবিলা করব। অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি নারী ক্রিকেটে বাংলাদেশ বর্তমানে যে উচ্চতায় আছে, আমাদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে ফালতু সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। কঠোরভাবে সমাধান করতে হবে।’
যে মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার অভিযোগ, তিনি (মঞ্জু) পরশু রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ফেসবুকে এক বার্তায় মঞ্জু লিখেছিলেন, ‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলব।’ মঞ্জু গতকাল আজকের পত্রিকাকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেটার আলোচিত বিষয়ই ছিল জাহানারার যৌন নিপীড়ন। সাক্ষাৎকারে বিসিবিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মঞ্জু বলেন, ‘আমার কি স্ত্রী-মেয়ে-বোন নেই? আমাকে এত বছর আপনারা দেখছেন—কখনো কি আমার ব্যাপারে এমন কিছু শুনেছেন? আর তাদের অভিযোগই যখন আছে, তখন কেন প্রকাশ্যে আসেনি? কাকে তারা (নারী ক্রিকেটার) জানিয়েছে? তাহলে আমাকে কেন বরখাস্ত করেনি বিসিবি? কেন আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়নি?’
জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। বিসিবির এই তদন্ত কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন জমা দেবে
আবু হায়দার রনির দারুণ বোলিংয়ে জয়ের ভালো সুযোগ ছিল বাংলাদেশের সামনে। কিন্তু শেষ ওভারে হতাশ করলেন আকবর আলী। অধিনায়কের খরুচে বোলিংয়ে হংকং সিক্সেসের প্লেট ফাইনালে আয়োজকদের কাছে এক উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। রানার্সআপ হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করল আকবরের দল।
সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১২৮ রানের পুঁজি নিয়ে ২৫ রানের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচেও দলটির সংগ্রহ ছিল বেশ বড়। মংকংয়ের মিশন রোড মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৬ ওভারে ১২০ রান তোলে বাংলাদেশ।
লক্ষ্য তাড়ায় শেষ ওভারে এক উইকেট হাতে রেখে হংকংয়ের দরকার ছিল ৩০ রান। ইজাজ খানের ব্যাটিং তাণ্ডবে এই কঠিন সমীকরণ মিলিয়েছে তারা। শেষ ওভারে হাতে বল তুলে নেন আকবর। তাঁর প্রথম বলেই ছয় মারেন ইজাজ। দ্বিতীয় ডেলিভারি ওয়াইড দেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। দ্বিতীয় বলে ছক্কা মারেন ইজাজ। তৃতীয় বল থেকে কোনো রান নিতে পারেননি তিনি। চতুর্থ বলে ছয় মেরে দলকে জয়ের পথে রাখেন এই টপঅর্ডার।
আকবরের করা পঞ্চম ডেলিভারি ওয়াইড হয়। পরের দুই বলে টানা ছক্কা হাঁকিয়ে জয় নিশ্চিত করেন ইজাজ। সব মিলিয়ে আকবরের সে ওভারে ৫ ছক্কার সাহায্যে ৩২ রান তুলেন তিনি। তাতেই প্লেট শিরোপার স্বপ্ন শেষ হয় বাংলাদেশের। ২১ বলে ৪ চার ও ১১ ছক্কায় ৮৫ রানে অপরাজিত থাকেন ইজাজ। ১০ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন নিজাকত খান। ২২ রানে ৪ উইকেট নেন রনি।
এর আগে বাংলাদেশের হয়ে আকবরের অবদান ৫১ রান। ১৩ বলে ১ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। ৮ বলে ২৮ রান এনে দেন রনি। ৭ বলে ২৭ রান করেন জিসান। হংকংয়ের হয়ে নাসরুল্লাহ রানা ১৯ রানে ২ উইকেট নেন।
প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন কিউবা মিচেল। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ম্যানেজার আমের খান।
ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে গত ৩০ অক্টোবর শুরু হয় জাতীয় দলের ক্যাম্প। চোটে পড়েছেন রহমত মিয়া ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তাদের পরিবর্তে প্রাথমিক দলে ডাকা হয়েছে কিউবা ও মুরশেদ আলীকে। আজ বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন করবেন তাঁরা।
গত জুনে বাংলাদেশের হয়ে খেলার অনুমতি পান কিউবা। কিন্তু সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচে জাতীয় দলের ক্যাম্পে সুযোগ পাননি কিউবা। ভারতের বিপক্ষে প্রাথমিক দলে শুরুতে তাঁকে না রাখায় সমালোচনার মুখে পড়তে কোচ হাভিয়ের কাবরেরাকে। তখন নিজের জায়গায় অটল ছিলেন তিনি। কিন্তু ইব্রাহিমের চোট খুলে দিল কিউবার কপাল। ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডারের সামনে এখন চূড়ান্ত দলে সুযোগ করে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ।
চলতি মৌসুমে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেন কিউবা। যদিও নিয়মিত হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। অল্প সময়ে ঠিকই চিনিয়েছেন নিজের জাত।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
এশিয়া কাপের ট্রফি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই)। সেই বিবাদ শেষ হওয়ার পথে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সচিব দেবজিত সাইকিয়া। এরপরও পাকিস্তানকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না ভারতের টি–টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার ৫ ম্যাচ সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাতে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয় সফরকারী দল। এরপর সংবাদ সম্মেলনে সূর্যকুমার বলেন, ‘অবশেষে আমরা ট্রফি হাতে নিতে পেরেছি। এটা দারুণ ব্যাপার। সিরিজ জয়ের পর আমাদের ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রফি ছুঁয়ে দেখার অনুভূতি দারুণ। কিছুদিন আগে ভারত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে। সেই ট্রফিটাও ভারতে আছে। ট্রফি জেতার পর সেটা হাতে নিতে পারার অনুভূতি বরাবরই অন্যরকম।’
সূর্যকুমার যে এশিয়া কাপ প্রসঙ্গ টেনে এসব কথা বলেছেন তা কারও বোঝার বাকি নেই। সবশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। কিন্তু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি নাকভির কাছ থেকে শিরোপা নিতে অস্বীকৃতি জানায় তারা। এই বিষয়ে এসিসি প্রধানও বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। সাফ জানিয়ে দেন, ভারতীয় দল ট্রফি নিতে চাইলে তাঁর হাত থেকেই নিতে হবে।
এশিয়া কাপের পর এক মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও ট্রফি ইস্যুতে যেন কোনোভাবেই সমাধান আসছিল না। অবশেষে গতকাল আশার কথা শোনান সাইকিয়া। বিসিসিআই সচিব জানান, বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই নাকভির সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে বিসিসিআই।
সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে সাইকিয়া বলেন, ‘পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি ও বিসিসিআই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে চলা দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলবে। আমি আইসিসির সভায় উপস্থিত ছিলাম। সে সভায় নাকভিও ছিলেন। দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আইসিসি আমার ও পিসিবি প্রধানের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল।’
