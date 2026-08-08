Ajker Patrika
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ক্রিকেট

হাতে এখনো সময় আছে, ইনিংস ব্যবধানে হেরে বাংলাদেশ কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হাতে এখনো সময় আছে, ইনিংস ব্যবধানে হেরে বাংলাদেশ কোচ
ফিল সিমন্স। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ দলের মানসিক অবস্থা এখন কেমন?

অচেনা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে ৩ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ইনিংস ব্যবধানে হারার পর মূল সিরিজ শুরুর আগে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বেড়ে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের। তবে ব্যর্থতা নিয়ে না ভেবে ভুল শুধরে প্রথম টেস্ট শুরু করতে চান প্রধান কোচ ফিল সিমন্স।

প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের করা ২৬৩ রানের জবাবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া থেমেছিল ৩৫৫ রানে। ৯২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা সফরকারীরা অলআউট হয়েছে মাত্র ৫৪ রানে। এক তানজিদ হাসান তামিম (২২) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেননি। ব্যাটারদের এমন ব্যর্থতার পর একটা প্রশ্নই এখন সামনে আসছে, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউডদের মতো বিশ্বমানের পেসারদের কীভাবে সামলাবে বাংলাদেশ?

প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাট হাতে বাংলাদেশের আশার আলো হয়ে জ্বলেছেন কেবল মেহেদী হাসান মিরাজ। প্রথম ইনিংসে ১০৯ রানে অপরাজিত থাকেন এই অলরাউন্ডার। বিপরীতে টপঅর্ডার কিংবা মিডলঅর্ডারদের মুখ থুবড়ে পড়া কেবল হতাশাই বাড়িয়েছে বাংলাদেশের। বিশেষ দুই ইনিংসে ব্যাটারদের আউট হওয়ার ধরন নিয়ে চিন্তিত সিমন্স।

প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে সিমন্স বলেন, ‘আমাদের হাতে আরও ৩ দিন (আসলে ৫ দিন) সময় আছে। ভুল শুধরে মূল ম্যাচে সব ঠিকভাবে করতে হবে। সিরিজ শুরুর আগে আমরা নিজেদের নিয়ে কাজ করব, যেন টেস্ট ম্যাচে ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারি।’

আশার কথা শোনালেও হতাশা লুকাতে পারলেন না সিমন্স। ব্যাটারদের পারফরম্যান্সে খুবই হতাশ তিনি, ‘আমরা আরও ৩ দিন সময় পাচ্ছি, এই ভালো ব্যাপার। প্রস্তুতি ম্যাচে আমরা ব্যাটিংয়ে নিজেদের হতাশ করেছি। আউট হওয়ার ধরনগুলো একদমই ভালো ছিল না। প্রস্তুতি ম্যাচটা আমাদের জন্য হতাশাজনক ছিল। তবে আমরা সেটা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাব। এখন আমাদের পুরো মনোযোগ সামনে থাকা টেস্ট ম্যাচে।’

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটফিল সিমন্স
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