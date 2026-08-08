Ajker Patrika
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ক্রিকেট

তাইজুলের চোটের কী খবর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তাইজুলের চোটের কী খবর
ব্যাটিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন তাইজুল। তবে তাঁকে নিয়ে আশার কথা শোনালেন দলের ফিজিও। ছবি: বিসিবি

প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় চোট পান তাইজুল ইসলাম। মূল সিরিজ শুরুর আগে এই স্পিনারের চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। তবে সে চিন্তা দীর্ঘ হলো না সফরকারীদের। তাইজুলকে নিয়ে সুখবর দিলেন বাংলাদেশ দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান।

তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস ও ৩৮ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে ২৬৩ রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অতিথিরা গুটিয়ে গেছে মাত্র ৫৪ রানে। প্রথম ইনিংসে মান বাঁচানো সংগ্রহে অবদান আছে তাইজুলের। টপঅর্ডার এবং মিডলঅর্ডারদের ব্যর্থতার পর শেষ দিকে মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে হাল ধরেন তিনি। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে ১০ রান করে ফেরার আগে মিরাজের সঙ্গে ৩০ রানের মূল্যবান জুটি গড়েন।

ব্যাটিংয়ের সময় একটি ডেলিভারি এসে লাগে তাইজুলের বোলিং ফিঙ্গারে। চোটাক্রান্ত স্থানে ব্যান্ডেজ করা হয়েছিল। তাই আর বাকি দুই দিন মাঠে নামেননি তাইজুল। তাঁর বদলি হিসেবে নামানো হয় মুশফিক হাসানকে।

সিরিজের প্রথম টেস্টে আগামী ১৩ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। চোটের কারণে সে ম্যাচে তাইজুলের খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে আজ আশার কথা শোনালেন বায়েজিদুল। জানালেন, প্রথম ম্যাচের আগেই সুস্থ হয়ে উঠবেন এই বিশেষজ্ঞ স্পিনার।

আজ অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ভিডিও বার্তায় বায়েজিদুল বলেন, ‘তাইজুল গত পরশু ব্যাটিংয়ের সময় যে ব্যথা পেয়েছিল, সে ব্যথা অনেকটাই কমে গেছে। ফোলা এবং ব্যথা দুইটাই কমেছে। মূল সিরিজ শুরুর আগে আরও পাঁচ দিন বাকি আছে। আমি আশা করছি এই সময়ের মধ্যে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাইজুল ইসলাম
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