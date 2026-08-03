Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

এবার জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবার জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল বাংলাদেশ
এবার জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

দক্ষিণ আফ্রিকায় ত্রিদেশীয় সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশ ইমার্জিং দলের। প্রিটোরিয়ায় গত পরশু ৭ উইকেটে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং। একই মাঠে আজ ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলে ভিন্ন গল্প লিখল বাংলাদেশ। ইউনিভার্সিটি স্পোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকাকে (ইউএসএসএ) সহজেই হারিয়ে দিল জাকির হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

প্রিটোরিয়ায় গত পরশু বাংলাদেশের দেওয়া ৯০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ১৮৮ বলে হাতে রেখে জিতে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং। আজ ইউএসএসএর বিপক্ষে জাকিরের দল হেসেখেলে জিতেছে। ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২৬ রানে জিতেছে জাকিরের দল।

২৪৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ওভারপ্রতি ৬-এর বেশি রানরেটে খেলতে থাকে বাংলাদেশ। তাতে করে সফরকারীরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেটও হারাতে থাকে। একটা পর্যায়ে ১২.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮০ রানে পরিণত হয়। তখন হাল ধরেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও ইফতিখার হোসেন ইফতি। চতুর্থ উইকেটে অঙ্কন-ইফতি ১০৬ রানের জুটি গড়েন।

হেসে খেলে বাংলাদেশকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিংহেসে খেলে বাংলাদেশকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং

৩৬ ওভারে বাংলাদেশের স্কোর যখন ৩ উইকেটে ১৮৬ রান, তখন আলোকস্বল্পতায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আম্পায়াররা যখন দেখছেন খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না, তখন বাংলাদেশকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ডিএলএস মেথডে জাকিরের দল তখন এগিয়ে ২৬ রানে। ইফতি ৮৫ বলে ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন। অঙ্কনের ব্যাট থেকে আসে ৩৭ রান।৬৮ বল খেলে তিনিও অপরাজিত থাকেন।

এর আগের গল্পটা বাংলাদেশের দুর্দান্ত বোলিংয়ের গল্প। আরও স্পষ্ট করে বললে ইকবাল হাসান ইমনের। ১০ ওভারে ৪৩ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে ইউএসএসএ ৪৩ ওভারে ২৪৮ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন জেমস মুইয়ারহেড।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত