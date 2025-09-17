ক্রীড়া ডেস্ক
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের শেষ চারের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের পর এবার র্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেললো লিটন দাসের দল। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, তানজিম হাসান সাকিবরা।
এশিয়া কাপের সবশেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারানোয় টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। একধাপ এগিয়ে নয়ে উঠে এসেছে ফিল সিমন্সের দল। আইসিসির হালনাগাদকৃত সবশেষ টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের রেটিং ২২২। দশে নেমে যাওয়া আফগানিস্তানের রেটিংও সমান। যদিও ভগ্নাংশের হিসেবে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে তারা।
সবশেষ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। ২৭১ রেটিং নিয়ে যথারীতি শীর্ষে আছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান দুইয়ে। অজিদের সংগ্রহ ২৬৬ রেটিং। ২৫৭ রেটিং নিয়ে তিনে আছে ইংল্যান্ড। সেরা আটের বাকি দলগুলো হলো নিউজল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান।
আফগানিস্তানকে হারানোর ম্যাচে ৩১ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন তামিম। এই ইনিংস খেলে ৪ ধাপ উন্নতি করেছেন বাঁহাতি ওপেনার। বর্তমানে ৩৫ নম্বরে আছেন তামিম। এই সংস্করণের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে এখন সবার ওপরে আছেন তিনি। তামিম ছাড়া বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন কেবল জাকের। তিন ধাপ এগিয়ে ৫৭ নম্বরে আছেন এই ফিনিশার। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচে ৫৩ রান করেছেন জাকের।
বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন কেবল সাকিব। ৫ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন এই পেসার। অবনতি হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদের। ৪ পিছিয়ে বর্তমানে ১৫ তম স্থানে আছেন কাটার মাস্টার। ৫ ধাপ পেছানো তাসকিনের অবস্থান ৩০ নম্বরে।
‘বি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের শেষ চারের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের পর এবার র্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেললো লিটন দাসের দল। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, তানজিম হাসান সাকিবরা।
এশিয়া কাপের সবশেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারানোয় টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। একধাপ এগিয়ে নয়ে উঠে এসেছে ফিল সিমন্সের দল। আইসিসির হালনাগাদকৃত সবশেষ টি–টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের রেটিং ২২২। দশে নেমে যাওয়া আফগানিস্তানের রেটিংও সমান। যদিও ভগ্নাংশের হিসেবে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে তারা।
সবশেষ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। ২৭১ রেটিং নিয়ে যথারীতি শীর্ষে আছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান দুইয়ে। অজিদের সংগ্রহ ২৬৬ রেটিং। ২৫৭ রেটিং নিয়ে তিনে আছে ইংল্যান্ড। সেরা আটের বাকি দলগুলো হলো নিউজল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান।
আফগানিস্তানকে হারানোর ম্যাচে ৩১ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন তামিম। এই ইনিংস খেলে ৪ ধাপ উন্নতি করেছেন বাঁহাতি ওপেনার। বর্তমানে ৩৫ নম্বরে আছেন তামিম। এই সংস্করণের র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে এখন সবার ওপরে আছেন তিনি। তামিম ছাড়া বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন কেবল জাকের। তিন ধাপ এগিয়ে ৫৭ নম্বরে আছেন এই ফিনিশার। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচে ৫৩ রান করেছেন জাকের।
বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন কেবল সাকিব। ৫ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন এই পেসার। অবনতি হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদের। ৪ পিছিয়ে বর্তমানে ১৫ তম স্থানে আছেন কাটার মাস্টার। ৫ ধাপ পেছানো তাসকিনের অবস্থান ৩০ নম্বরে।
সুপার ফোরে ওঠার জন্য যে কাজটা করার দরকার ছিল, সেটা গত রাতে করে ফেলেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাঁচা-মরার ম্যাচে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৮ রানে জিতেছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সুতো এখন শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের হাতে। যদিও নাসুম আহমেদ এটা নিয়ে খুব একটা চি২ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের প্রথম বলেই আফগানিস্তানের ওপেনার সেদিকউল্লাহ আতাল এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন নাসুম আহমেদ। এরপর দুই হাত উপরে তুলে উদ্যাপন করেন এই বাঁহাতি স্পিনার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আল্লাহর প্রতি।২ ঘণ্টা আগে
ফুটবলের গত মৌসুমে সবসুদ্ধ ৬৫টি ম্যাচ খেলেছে পিএসজি। এত বেশি ম্যাচ খেলতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনাকেও। লিগ জয়ের পর, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাকি ম্যাচ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ খেলেছে পিএসজি। নতুন মৌসুম শুরুর আগে ঘিঞ্জি এই সূচি পুরোপুরি সতেজ হওয়ার সুযোগ দেয়নি লুইস এনরিকের দলকে। তাই৩ ঘণ্টা আগে
বেনফিকা দিয়ে ২০০০ সালে প্রধান কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জোসে মরিনহো। দুই যুগ পর পর্তুগিজ ক্লাবটিতে ফেরার জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দ্য স্পেশাল ওয়ান হিসেবে পরিচিত এই কোচের।৩ ঘণ্টা আগে