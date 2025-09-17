Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

র‍্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেলল বাংলাদেশ, জাকের-তামিমের উন্নতি

ক্রীড়া ডেস্ক    
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়েছে লিটন দাসরা। ছবি: সংগৃহীত
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়েছে লিটন দাসরা। ছবি: সংগৃহীত

‘বি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়ে এশিয়া কাপের শেষ চারের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের পর এবার র‍্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেললো লিটন দাসের দল। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী, তানজিম হাসান সাকিবরা।

এশিয়া কাপের সবশেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারানোয় টি–টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের। একধাপ এগিয়ে নয়ে উঠে এসেছে ফিল সিমন্সের দল। আইসিসির হালনাগাদকৃত সবশেষ টি–টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের রেটিং ২২২। দশে নেমে যাওয়া আফগানিস্তানের রেটিংও সমান। যদিও ভগ্নাংশের হিসেবে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে তারা।

সবশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। ২৭১ রেটিং নিয়ে যথারীতি শীর্ষে আছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান দুইয়ে। অজিদের সংগ্রহ ২৬৬ রেটিং। ২৫৭ রেটিং নিয়ে তিনে আছে ইংল্যান্ড। সেরা আটের বাকি দলগুলো হলো নিউজল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান।

আফগানিস্তানকে হারানোর ম্যাচে ৩১ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন তামিম। এই ইনিংস খেলে ৪ ধাপ উন্নতি করেছেন বাঁহাতি ওপেনার। বর্তমানে ৩৫ নম্বরে আছেন তামিম। এই সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে এখন সবার ওপরে আছেন তিনি। তামিম ছাড়া বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন কেবল জাকের। তিন ধাপ এগিয়ে ৫৭ নম্বরে আছেন এই ফিনিশার। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচে ৫৩ রান করেছেন জাকের।

বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন কেবল সাকিব। ৫ ধাপ এগিয়ে ৪২ নম্বরে উঠে এসেছেন এই পেসার। অবনতি হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদের। ৪ পিছিয়ে বর্তমানে ১৫ তম স্থানে আছেন কাটার মাস্টার। ৫ ধাপ পেছানো তাসকিনের অবস্থান ৩০ নম্বরে।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাসাকিব আল হাসানটি–টোয়েন্টিক্রিকেটজাকের আলী অনিকতামিম ইকবাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

র‍্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেলল বাংলাদেশ, জাকের-তামিমের উন্নতি

র‍্যাঙ্কিংয়েও আফগানদের পেছনে ফেলল বাংলাদেশ, জাকের-তামিমের উন্নতি

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান কারও জন্য দোয়া-সাপোর্ট করবে না বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান কারও জন্য দোয়া-সাপোর্ট করবে না বাংলাদেশ

আল্লাহ একজন আছেন, তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাতেই হবে: নাসুম

আল্লাহ একজন আছেন, তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাতেই হবে: নাসুম

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে