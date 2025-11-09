Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার লড়াইয়ে থাকছে বাংলাদেশও

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজে আম্পায়ারিং করবেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। ছবি: ফাইল ছবি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজে আম্পায়ারিং করবেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। ছবি: ফাইল ছবি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ টেস্ট, ৩ টি-টোয়েন্টি ও ৩ ওয়ানডে কেবল শেষ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ঘরের টেস্ট সিরিজ ড্রয়ের পর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু সালমান আলী আঘা-বাবর আজমদের যে দম ফেলার সুযোগ নেই। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে না থেকেও থাকছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে। প্রথম ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের আলেকজান্ডার হোয়ার্ফ ও পাকিস্তানের আসিফ ইয়াকুব।তৃতীয় আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন আরেক পাকিস্তানি আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ।

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সৈকত মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে এই দায়িত্বে থাকবেন আরেক পাকিস্তানি আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করবেন হোয়ার্ফ ও আসিফ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ফের বদলে যাচ্ছে সৈকতের দায়িত্ব। সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশি এই আম্পায়ার থাকছেন তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে। ফয়সাল আফ্রিদি থাকবেন চতুর্থ আম্পায়ার। মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকছেন হোয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ। তিন ওয়ানডেতেই আলী নাকভি ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন।

হোয়ার্ফের সঙ্গে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকতও। আইসিসি ইভেন্টসহ বিদেশে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও সৈকতকে আম্পায়ারিং করতে দেখা যায়। আর পাকিস্তানি দুই আম্পায়ারের মধ্যে রশিদ রিয়াজ আইসিসির আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার। আসিফ ইয়াকুব আইসিসির ইমার্জিং প্যানেলের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজের তিনটি ওয়ানডেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ১৩ ও ১৫ নভেম্বর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে পাকিস্তানে যোগ দেবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হকি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে আজ। ছবি: ফেসবুক
হকি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে আজ। ছবি: ফেসবুক

আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ভারতের চেন্নাই ও মাদুরাইয়ে হবে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। ২৪ দলের বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলবে ‘এফ’ গ্রুপে। সেখানে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্স। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। এই দলের পৃষ্ঠপোষক ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্যালকন হলে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় যুব হকি দলের জার্সি উন্মোচিত হয়েছে। জার্সি উন্মোচন করেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান।

প্রস্তুতি-লক্ষ্যসহ বাস্তবতা নিয়ে হকি ফেডারেশনের সভাপতি বলেন, ‘এটি একটি অনন্য ক্ষণ এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের দল ভালো পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দেশের পতাকা আরও উঁচুতে তুলে ধরবে।। শৃঙ্খলা সাফল্যের চাবিকাঠি এবং একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল সর্বদা জয়লাভ করে। মাঠের খেলায় ১১ বনাম ১১ লড়াই হয়, প্রতিপক্ষ কোণ দেশ বা দল বড় নয়, বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে এবং ভালো নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে এটিই আমার প্রত্যাশা।’

ডাচ কোচের অধীনে বাংলাদেশ ইউরোপীয় খেলার ধরন বুঝতে পারছে। অধিনায়ক মেহরাব হাসান সামিন বলেন, ‘আমরা এখন ইউরোপীয় ধারাটা বুঝতে পেরেছি, আইকম্যানের মতো বড় কোচের অধীনে দলের খেলার ধারায়ও পরিবর্তন হয়েছে।’

হেড কোচ আইকম্যান বলেন, ‘খেলোয়াড়দের গতি ও বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করেছি। আধুনিক হকিতে গতি ও দলগত সমন্বয়ের ওপরই সাফল্য নির্ভর করে। আমরা সেটিরই প্রতিফলন রাখতে চাই।

সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল (অব:) রিয়াজুল হাসান জানান, ১৮ নভেম্বর দল ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করবে এবং বিশ্বকাপ শুরুর আগে চিলি ও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।

খেলাঅন্য খেলাহকি
ক্রিকেট

হাসপাতালে বিসিবি সহসভাপতি ফারুক, হার্টে পরানো হয়েছে রিং

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ২৩
হাসপাতালে বিসিবি সহসভাপতি ফারুক, হার্টে পরানো হয়েছে রিং

টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফারুককে ঢাকার একটি হাসপাতালের সিসিইউতে রাখা হয়েছে বলে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার রাবীদ ইমাম। তাতে ফারুকের হার্টে রিং পরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাবীদ। সম্ভবত বিকেলের দিকে ফারুক গেছেন বলে জানা গেছে। হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় অ্যানজিওগ্রাম করে এরপর রিং পরানো (স্টেন্ট) হয়েছে। ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ফারুককে।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন ফারুক। ১৯৯৪ সালের আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তিনি। বিসিবি প্রধান নির্বাচক ও বিসিবি সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন ফারুক। ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট নাজমুল হাসান পাপন পদত্যাগ করলে তখন বিসিবি সভাপতি হয়েছিলেন ফারুক। ৯ মাস বোর্ড প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ফারুক। পদত্যাগ না করলেও এ বছরের ২৯ মে অপসারিত হয়েছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) পরিচালক হিসেবে।

ফারুকের জায়গায় ৩১ মে বুলবুল বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর ৬ অক্টোবর বিসিবি নির্বাচনের পর ফের সভাপতি হয়েছেন বুলবুল। তাঁর সঙ্গে সহসভাপতি হয়েছেন মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন ও ফারুক।

বাংলাদেশখেলাবিসিবিক্রিকেট
ফুটবল

ফুটবল যদি মারপিট করে, আমিও মারপিট করব: আসিফ আকবর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৮
বিসিবির ক্রিকেট কনফারেন্সে ফুটবল ফেডারেশনের প্রতি হুঁশিয়ারি দিলেন আসিফ। ছবি: সংগৃহীত
বিসিবির ক্রিকেট কনফারেন্সে ফুটবল ফেডারেশনের প্রতি হুঁশিয়ারি দিলেন আসিফ। ছবি: সংগৃহীত

ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না।

দেশের ৬৪টি জেলা ও আটটি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে বিসিবি। আজ প্রথম দিন সেখানে ফুটবল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন আসিফ। ক্রিকেটকে এগিয়ে রাখার প্রয়োজনে মারধর করতেও রাজি আছেন তিনি।

কুমিল্লায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে জেলা ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ১২ নভেম্বর। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ২৪ নভেম্বর সেখানেই হবে আবাহনী-মোহামেডান দ্বৈরথ। তাই কুমিল্লায় ম্যাটের উইকেটে খেলা হবে বলে দাবি আসিফ আকবরের।

ক্রিকেট কনফারেন্সে আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা দেশে। তারা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধু কুমিল্লার না। প্রতিটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রতিটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই, সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’

আসিফ আরও বলেন, ‘আমি সরাসরি বলতে চাই। কারণ, ক্রিকেট একটা ডিসিপ্লিন খেলা, একটা আভিজাত্যের খেলা। এখানে অনেক নিয়মকানুন আছে, রেকর্ডের খেলা। আর ফুটবল হচ্ছে, যদি একজনের গায়ে আরেকজন লাগে, সে মিথ্যা কথা বলবে যে, ‘‘আমার থ্রো’’। তাই না? শুরুটাই খারাপ। কার কর্নার, কার ফাউল, কে এসে বসে, সবাই দাবি করে। কিন্তু ক্রিকেটটা এমন না।’

ফুটবল যেমন, আসিফ তেমনই ব্যবহার করতে চান, ‘আমি আবার অত ভদ্র না। যেহেতু আমি অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটার... যদি ফুটবল মারপিট করে, আমিও মারপিট করব, নো প্রোবলেম। যে যেমন, তার সঙ্গে তেমন করতে হবে। আমরা তো চাঁদা চাচ্ছি না, কিডনি চাচ্ছি না, হার্ট-চোখ চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি খেলার অধিকার।’

বাফুফের সঙ্গে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সমঝোতায় আসতে অনুরোধ করেন আসিফ। তিনি বলেন, ‘আমাদের বোর্ড সভাপতিকে অনুরোধ করব, আমাদের সিনিয়র যারা আছেন বোর্ড মেম্বারস, তাঁদের অনুরোধ করব যে আপনারা জরুরি ভিত্তিতে বাফুফের সঙ্গে বসেন। আমরা তো মারামারি করতে যাব না। আমরা এনএসসির কাছে বার্ষিক সূচি চাই। কখন কোন খেলা হবে। যদি তা না করতে পারি, যতই চেষ্টা করি কোনো লাভ হবে না। মাঠেরও টেম্পারমেন্ট থাকে। ফুটবলারদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতায় আসতে হবে।’

খেলাআসিফ আকবরক্রিকেট
ক্রিকেট

জাহানারার যৌন নিপীড়নের আলোচনা করতেই কেমন যেন লাগছে বিসিবির

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৮
জাহানারার যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে বিসিবি ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত
জাহানারার যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনা যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে বিসিবি ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

ঢাকার একটি হোটেলে আজ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং দুই বোর্ড পরিচালক শাহনিয়ান তামিম ও আমজাদ হোসেন। সেখানে বেশির ভাগ প্রশ্নই এসেছে জাহানারার যৌন নিপীড়ন ইস্যুতে। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন,‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির জিরো টলারেন্স।’

জাহানারা আলমের যৌন নিপীড়নের ইস্যুতে একের পর এক প্রশ্ন আসাতে বিব্রত মনে হচ্ছিল বুলবুল-আমজাদদের। লিখিত হোক বা মৌখিক—বোর্ডের কাছে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আসেনি বলে দাবি বুলবুলের। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘২০২১-২২ এর ঘটনা ছিল। আমরা যতদূর জানি ২০২১-২২ সালে এটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রিকেট বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি।’

বোর্ডের এক পরিচালকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগের প্রসঙ্গ আজ উঠেছে ক্রিকেট কনফারেন্স শেষে বিসিবির সংবাদ সম্মেলনে। এ ব্যাপারে বুলবুল বলেন, ‘অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। অনেক কিছু নিয়েই তো সংবাদ হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’

ছেলে-মেয়ে সবাই যেন দেশের ক্রিকেটে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় বুলবুলের চাওয়া সেটাই। আজ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ক্রিকেট উপভোগের জায়গা না।এটা জাতীয় সার্ভিস। আমাদের যে দায়িত্বটা আছে, একটা ছেলে বা মেয়ে ক্রিকেট খেলতে আসবে, তাকে খেলার জন্য মাঠের ভেতরে বা মাঠের বাইরে যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার, আমরা শুধু দেব না। আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দেব। আমি চাই না ক্রিকেট খেলতে এসে কেউ অবহেলিত হোক বা কিছুর শিকার হোক।’

জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তদন্ত কমিটি প্রসঙ্গে আমজাদ বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। আমাদের মনে কম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে জমা দেবে ও আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
