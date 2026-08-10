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ক্রিকেট

যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, বাংলাদেশের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, বাংলাদেশের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার
ম্যাচ শেষে হয়েছে সোয়া দুই দিনেই। ছবি: বিসিবি

অস্ট্রেলিয়ায় মূল সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশের প্রস্তুতিটা হয়েছে খুবই বাজে। হতাশাজনক ব্যাটিংয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে অসহায় আত্মসমর্পন করেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তবে প্রস্তুতি ম্যাচে সফরকারীদের এই পারফরম্যান্সকে স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছেন অজিদের তারকা ব্যাটার ট্রাভিস হেড।

তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস এবং ৩৮ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ম্যাচটাতে সফরকারীদের প্রাপ্তি কেবল মেহেদী হাসান মিরাজের সেঞ্চুরি (১০৯*)। সাবেক ওয়ানডে দলপতির সেঞ্চুরিতে ভর করে প্রথম ইনিংসে ২৬৩ রান করে বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় ইনিংসে খুবই হতাশ করেছে বাংলাদেশ। এ যাত্রায় ৫৪ রানে গুটিয়ে যায় ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। তানজিদ হাসান তামিমের ২২ রানের ইনিংসটা ছিল সর্বোচ্চ। বাকিদের কেউই দুই অঙ্কের কোটা স্পর্শ করতে পারেননি।

আগামী ১৩ আগস্ট ডারউইনে সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ২২ আগস্ট ম্যাকাইতে সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু হবে। হেডের মতে, মূল সিরিজের দিকে মনোযোগ বলেই প্রস্তুতি ম্যাচে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের।

হেড বলেন, ‘যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। ক্যারিয়ারে আমিও অনেক বাজে ম্যাচে খেলেছি। এ ধরনের ম্যাচগুলোতে সব সময়ই আলাদা চ্যালেঞ্জ থাকে। তখন আপনার মন অন্য কোথাও (মূল টেস্টে) পড়ে থাকে।’

হেডের মতে, প্রস্তুতি ম্যাচের ভরাডুবি ভুলে মূল সিরিজে দারুণ ক্রিকেট খেলবে বাংলাদেশ, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা কেবল প্রথম টেস্ট নিয়ে ভাবছে। সে ম্যাচে কী করা যায়, তা নিয়ে ভাবছে। প্রথম ইনিংসে (প্রস্তুতি ম্যাচের) তারা ভালো খেলেছে। ২৭০ রানের মতো করেছিল। একটা সেঞ্চুরিও ছিল। বাইরে থেকে দেখে ফলাফল যেমনই মনে হোক না কেন, তারা হয়তো কিছুটা হতাশ হতে পারে। তবে বাংলাদেশের ভাবনা কেবল বৃহস্পতিবারের ম্যাচ নিয়েই।’

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