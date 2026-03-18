পাকিস্তানকে হারিয়েই সৌদি আরবে মিরাজ

পাকিস্তানকে হারিয়েই সৌদি আরবে মিরাজ
মেহেদী হাসান মিরাজ এখন সৌদি আরবে। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। তবে ১৫ মার্চ রাতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। রুদ্ধশ্বাস জয়ে দেশবাসীকে অগ্রিম ঈদুল ফিতরের উপহার দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ-নাজমুল হোসেন শান্তরা। পাকিস্তান সিরিজ জয়ের পর এখন সৌদি আরবে মিরাজ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের তৃপ্তি নিয়ে ঈদের ছুটিতে গেছেন বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক। ১৫ মার্চ সিরিজের শেষ ম্যাচের রাতেই সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ করত গেছেন মিরাজ। তাঁর স্ত্রী রাবেয়া আখতার প্রীতি ফেসবুকে একটা ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে মিরাজকে মক্কা নগরীর পবিত্র কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

রমজান মাস শেষে পরশু বা শনিবার হতে পারে ঈদুল ফিতর। মিরাজের এবারের ঈদ ঢাকাতেই করার পরিকল্পনা। ফেরার কথা আজই। ২২ মার্চ মালয়েশিয়ায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে দেশে ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন নিউজিল্যান্ড সিরিজ নিয়ে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতে একধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। তাতে এক ধাপ পিছিয়ে দশ ধাপ নিচে নেমে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১১৯ ও ১১৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে প্রথম দু্ইয়ে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। যেহেতু নিউজিল্যান্ড সাত ধাপ এগিয়ে, তাদের বিপক্ষে সিরিজ জিতলে স্বাভাবিকভাবেই রেটিং পয়েন্ট বাড়বে বাংলাদেশের।

১৭, ২০ ও ২৩ এপ্রিল হবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের তিন ওয়ানডে। প্রথম দুই ম্যাচ হবে মিরপুরে। তৃতীয় ওয়ানডের ভেন্যু চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২৭ ও ২৯ এপ্রিল প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামে। শেষ টি-টোয়েন্টি ২ মে হবে মিরপুরে।

