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ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ভারতকে বেশি শাস্তি দিল আইসিসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৪: ৫৫
ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ভারতকে বেশি শাস্তি দিল আইসিসি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে বেশি শাস্তি পেয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

মাঠেই স্লো-ওভার রেটের শাস্তি পায় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিউ চন্ডীগড়ে গত পরশু দুই দলকেই বৃত্তের মধ্যে বেশি ফিল্ডার নিয়ে ফিল্ডিং করতে হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) শাস্তি দিয়েছে দুই দলকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ভারতের কপালে জুটেছে বেশি শাস্তি।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শাস্তির কথা নিশ্চিত করেছে।ভারতীয় ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। ১০ শতাংশ জরিমানা গুনতে হচ্ছে উইন্ডিজ ক্রিকেটারদের। মাঠের আম্পায়ার জয়রামন মাদানাগোপাল ও স্যাম নোগাজস্কি, তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত এবং চতুর্থ আম্পায়ার বীরেন্দ্র শর্মা এই অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি প্রকাশ ভাট শাস্তি দিয়েছেন দুই দলকে।

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নির্ধারিত সময়ের চেয়ে গত পরশু নিউ চন্ডীগড়ে তৃতীয় ওয়ানডেতে ভারত চার ওভার কম করেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওভার ঘাটতি ছিল। প্রত্যেক ওভার কম করার জন্য ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ করে জরিমানার বিধান রয়েছে আইসিসিতে। শুবমান গিল ও শাই হোপ দোষ স্বীকার করে নেওয়ায় শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় ওয়ানডে শেষ হতে ৯ ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে। ৭০৩ রানের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে ৫ উইকেটে। হোপের ২১তম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে ১০ বল হাতে রেখে জয় পেয়েছে উইন্ডিজ। এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। ১৪৩ বলে ১৭ চার ও ৩ ছক্কায় ১৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন হোপ।

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গিল ৩৩৬ রান করে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হয়েছেন সিরিজসেরা। করেছেন দুই সেঞ্চুরি। যার মধ্যে রয়েছে একটা ডাবল সেঞ্চুরিও। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরপর পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। এই সিরিজেও ক্যারিবীয়দের নেতৃত্বে থাকছেন হোপ। লক্ষ্ণৌতে আগামীকাল হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি।

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