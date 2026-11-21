টিভিতে আজ কী কী খেলা দেখবেন
চলছে ওয়েলিংটন টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে বিকেলে আফগানিস্তান ‘এ’ দলের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ইউরোপিয়ান ফুটবলেও আজকের রাতটা ব্যস্ত যাবে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
ওয়েলিংটন টেস্ট: ৩য় দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ৩, ৪ ও ৫
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানসিটি-ফুলহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
চেলসি-লিডস
রাত ৯টা, সরাসরি
নিউক্যাসল-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-ইপসউইচ
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
সেভিয়া-রিয়াল বেতিস
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
রিয়াল মাদ্রিদ-সেলতা ভিগো
রাত ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস