Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বিসিবি পরিচালকদের ফেসবুক-এক্স থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২২: ১১
বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শাল। ছবি: সংগৃহীত
বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শাল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট থেকে ফিক্সিং ও দুর্নীতি মুক্ত করতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া অ্যালেক্স মার্শাল। আজ রাজধানীর এক হোটেলে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, পরিচালক ও কর্মকর্তাদের সামনে নিজের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। জানিয়েছেন বিপিএলসহ বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটকে ফিক্সিংমুক্ত রাখতে তাঁর পরিকল্পনার কথাও।

পরে আইসিসির দুর্নীতি দমন ইউনিটের সাবেক জেনারেল ম্যানেজার মার্শাল নিজের কাজের একটা রূপরেখাও তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। বলেন, ‘আমরা একটা নৈতিকতা বিভাগ তৈরি করব, যারা সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করবে। তারা যেন বুঝতে পারে এসবের কী বিপদ আছে। দলের ভেতরেও একটা নিরাপত্তা থাকবে। আমরা নিশ্চিত করব দুর্নীতিবাজেরা যেন ছাড় না পায়।’

ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে মার্শাল দুর্নীতি দমন বিভাগের সবাইকে সামাজিক মাধ্যম থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এমনকি বোর্ডের পরিচালকদেরও সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট রাখতে নিরুৎসাহিত করেছেন। অথচ বর্তমান বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান সামাজিক মাধ্যমে খুবই সক্রিয়। এমনকি ফিক্সিং তদন্তে তাঁর কিছু কার্যক্রম যথেষ্ট হাস্যরসেরও জন্ম দিয়েছে। তাঁর কার্যক্রম নিয়ে গতকাল মার্শালের প্রেজেন্টেশনে উপস্থিত বিসিবির এক পরিচালক জানিয়েছেন, শিগগির মার্শালসহ বিসিবিতে নিযুক্ত এইচআর প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ নিয়ে তারা অনেক জায়গায় জনবল পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবেন।

বিপিএলে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। বিপিএল নিয়ে মার্শাল বলেন, ‘যেকোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেই বড় হুমকি হচ্ছে যখন তাতে দুর্বলতা দেখা যায়। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ পেশাদারভাবে না চললে ও যথেষ্ট নিরাপত্তাবেষ্টিত না হলে এটাকে দুর্নীতিবাজেরা লক্ষ্য বানাবেই। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে বিপিএলের যেন এমন ভাবমূর্তি না থাকে। যেভাবে টুর্নামেন্ট চলে, ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া হয়—নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সবকিছুই চূড়ান্ত পেশাদারির সঙ্গে সামলাতে হবে।’

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

আবাসন কোম্পানির অনিয়ম অনুসন্ধানে গড়িমসি, দুদকের উপপরিচালক বরখাস্ত

বিপুল বকেয়া সত্ত্বেও ব্যবসা হারানোর ভয়ে বাংলাদেশ-নেপালে সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় চ্যানেলগুলো

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

মেসি যেখানে ‘শত্রু’, রোনালদোকে সেখানে নায়কোচিত অভ্যর্থনা

মেসি যেখানে ‘শত্রু’, রোনালদোকে সেখানে নায়কোচিত অভ্যর্থনা

বিসিবি পরিচালকদের ফেসবুক-এক্স থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার

বিসিবি পরিচালকদের ফেসবুক-এক্স থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার

নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে হারিয়ে দিলেন সোহানরা

নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে হারিয়ে দিলেন সোহানরা

মহারাজের ঘূর্ণিতে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড হারের আগে মার্শের লড়াই

মহারাজের ঘূর্ণিতে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড হারের আগে মার্শের লড়াই