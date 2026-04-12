অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের শাস্তি পেলেন রানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ৩১
বাজে আচরণের শাস্তি পেয়েছেন নীতিশ রানা। ছবি: ক্রিকইনফো

আম্পায়ারের সঙ্গে ক্রিকেটারদের কথা-কাটাকাটির ঘটনা এখন বেশ নিয়মিত দৃশ্য। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে এমনটা দেখা যায় হরহামেশাই। আইপিএলে গত রাতে এমন ঘটনায় শাস্তি পেয়েছেন নীতিশ রানা। জরিমানার পাশাপাশি পেয়েছেন ডিমেরিট পয়েন্টও।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে গত রাতে এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালস খেলায়নি রানাকে। কিন্তু ২১৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করার সময় ইনিংসের ১৯তম ওভারে দিল্লির ত্রিস্তান স্টাবস যখন গ্লাভস পরিবর্তন করতে যান, তখন বাদ সাধেন চতুর্থ আম্পায়ার অনিশ সহস্রবুধি। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে রানা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। আইপিএল আচরণবিধির লেভেল ১-এর ২.৩ ধারা লঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবে করেছেন রানাকে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানার সঙ্গে পেয়েছেন একটি ডিমেরিট পয়েন্ট।

ম্যাচ রেফারির শাস্তি মেনে নিয়ে রানা তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছেন। তাঁর পাশাপাশি রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও শাস্তি পেয়েছেন। স্লো-ওভার রেটের শাস্তি হিসেবে ১২ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে চেন্নাই অধিনায়ককে। তাঁর বিরুদ্ধে আইপিএলের আচরণবিধির ধারা ২.২২ লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

টানা তিন ম্যাচ হারের পর গত রাতে চেন্নাই সুপার কিংস এবারের আইপিএলে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে। ২১৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২০ ওভার খেলে ১৮৯ রানেই গুটিয়ে যায় দিল্লি ক্যাপিটালস। ৫৬ বলে ১৫ চার ও ৪ ছক্কায় ১১৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন চেন্নাইয়ের উইকেটরক্ষক ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। আর দিল্লি দুই জয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ হেরেছে। রানা প্রথম তিন ম্যাচ খেলে সর্বসাকল্যে ২০ রান করেছেন।

