ফের আইসিসির দ্বারস্থ পাকিস্তান, কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
হতাশ হয়ে ডাগআউটে ফিরছেন ফখর জামান। ছবি: এএফপি
এবারের এশিয়া কাপে মাঠের খেলার চাইতে বাইরের বিভিন্ন ঘটনায় বেশি আলোচনায় আসছে পাকিস্তান। হাত না মেলানো বিতর্কে আইসিসির কাছে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি তুলেছিল দেশটির ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এবার ফের বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারস্থ হলো তারা।

সুপার ফোরে ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হেরে যাওয়া ম্যাচে বিতর্কিত আউট দেওয়া হয় পাকিস্তানি ওপেনার ফখর জামানকে। বিষয়টি নিয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছে পিসিবি। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে টেলিকম এশিয়া ডটনেট। পাকিস্তানের গণমাধ্যম দুনিয়া নিউজের দাবি, ওই আউট নিয়ে থার্ড আম্পায়ার রুচিরা পালিয়াগুরুগের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদন জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা।

সূত্রের বরাত দিয়ে টেলিকম এশিয়া ডটনেট জানিয়েছে, ‘পাকিস্তান দলের ম্যানেজার নাভিদ চিমা ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাইক্রফটকে বলা হয়, এটা তার অধিকারের বাইরে। এরপর চিমা থার্ড আম্পায়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আইসিসিকে একটি ই–মেইল পাঠিয়েছিলেন।’

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। তাদের হয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন ফখর জামান ও শাহিবজাদা ফারহান। দুই বোলার হার্দিক পান্ডিয়া ও যশপ্রীত বুমরার বোলিংয়ের সামনে তাদের শুরুটা ভালোই হয়েছিল।

কিন্তু ফখর বিদায় নিলে ২১ রানে ভাঙে এই জুটি। পান্ডিয়ার করা তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলের ঘটনা। ফখরের ব্যাট ছুঁয়ে আসা বল গ্লাভস বন্দি করেন সঞ্জু স্যামসন। যদিও আউট দেননি অনফিল্ড আম্পায়ার গাজী সোহেল। সিদ্ধান্ত চলে যায় থার্ড আম্পায়ার রুচিরার কাছে। তিনি ফখরকে আউট দেন। যেটা নিয়েই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল স্যামনের গ্লাভসে আসার আগে মাটিতে ড্রপ খেয়েছে।

তবে রুচিরার যুক্তি, স্যামসনের আঙুল বলের নিচেই ছিল। তাই নট আউট দেননি তিনি। যদিও তার এই যুক্তি মানতে পারছে না পাকিস্তান। এমনকি বিতর্কিত আউট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থার্ড আম্পায়ারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভক্তরা। ক্ষোভ জানিয়েছেন ওয়াসিম আকরামের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটাররাও।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটআইসিসিপাকিস্তান ক্রিকেট
