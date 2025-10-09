অভিষেক–নাহিদুলের ব্যাটে ফাইনালে খুলনা

ক্রীড়া ডেস্ক
আহমেদ শরিফের হাতে ক্যাচ দিয়ে আফিফ হোসেন ফিরলে ষষ্ঠ উইকেট হারায় খুলনা। তাদের স্কোরবোর্ডে তখন জমা হয়েছে ৩০ রান। এই অবস্থায় বোধহয় জয়ের আশাই ছেড়ে দিয়েছিল দলটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিষেক দাস ও নাহিদুল ইসলামের টর্নেডো ব্যাটিংয়ে বৃষ্টি আইনে ৪ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে খুলনা। সেই সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে পা রেখেছে তারা।
সিলেটে আগে ব্যাট করে ১৪৮ রানের পুঁজি পায় চট্টগ্রাম। জবাব দিতে নেমে খুলনার ইনিংসের শুরুতেই বৃষ্টি নামলে খেলা লম্বা সময় বন্ধ থাকে। বৃষ্টির পর ফের খেলা শুরু হলে খুলনার সামনে ৯ ওভারে ৭৮ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। লক্ষ্য তাড়ায় এনামুল হক বিজয়, মোহাম্মদ মিঠুন, জিয়াউর রহমান, আফিফ, সৌম্যদের ব্যর্থতায় কঠিন সমীকরণ দাঁড়ায় খুলনার সামনে। ৪ উইকেট হারে রেখে শেষ ২৩ বলে তাদের হতো ৪৮ রান।
লেজের ব্যাটারদের জন্য যেটা বেশ কঠিন। তবে এই কঠিন সমীকরণ সহজ করে ফেলেন অভিষেক ও নাহিদুল। চট্টগ্রামের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে সপ্তম উইকেটে ৫১ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েন তারা। ৩ বল হাতে রেখে দলকে এনে দেন মনে রাখার মতো এক জয়। ১১ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন অভিষেক। তার ইনিংস সাজানো ৩ চার ও ২ ছয়ের মারে। ৯ বলে ২ চার ও এক ছয়ের সাহায্যে ২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন নাহিদুল।
এর আগে ইয়াসির আলী, ইরফান শুক্কুর, শাহাদাত হোসেন দিপুদের ব্যাটে ভর দিয়ে এই সংগ্রহ দাঁড় করায় চট্টগ্রাম। ৩৭ বলে ৪৫ রান এনে দেন ইয়াসির আলী। ৩৯ রান আসে ইরফান শুক্কুরের ব্যাট থেকে। ৩৩ বল খেলেন তিনি। এছাড়া ১৯ বলে ২৫ রান করেন শাহাদাত হোসেন দিপু। খুলনার কাছে হারলেও ফাইনালের আশা শেষ হয়ে যায়নি চট্টগ্রামের। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রংপুরের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইয়াসিরের দল। সে ম্যাচ যারা জিতবে, তারা শিরোপার লড়াইয়ে খুলনার বিপক্ষে মাঠে নামবে।
আহমেদ শরিফের হাতে ক্যাচ দিয়ে আফিফ হোসেন ফিরলে ষষ্ঠ উইকেট হারায় খুলনা। তাদের স্কোরবোর্ডে তখন জমা হয়েছে ৩০ রান। এই অবস্থায় বোধহয় জয়ের আশাই ছেড়ে দিয়েছিল দলটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিষেক দাস ও নাহিদুল ইসলামের টর্নেডো ব্যাটিংয়ে বৃষ্টি আইনে ৪ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে খুলনা। সেই সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে পা রেখেছে তারা।
সিলেটে আগে ব্যাট করে ১৪৮ রানের পুঁজি পায় চট্টগ্রাম। জবাব দিতে নেমে খুলনার ইনিংসের শুরুতেই বৃষ্টি নামলে খেলা লম্বা সময় বন্ধ থাকে। বৃষ্টির পর ফের খেলা শুরু হলে খুলনার সামনে ৯ ওভারে ৭৮ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। লক্ষ্য তাড়ায় এনামুল হক বিজয়, মোহাম্মদ মিঠুন, জিয়াউর রহমান, আফিফ, সৌম্যদের ব্যর্থতায় কঠিন সমীকরণ দাঁড়ায় খুলনার সামনে। ৪ উইকেট হারে রেখে শেষ ২৩ বলে তাদের হতো ৪৮ রান।
লেজের ব্যাটারদের জন্য যেটা বেশ কঠিন। তবে এই কঠিন সমীকরণ সহজ করে ফেলেন অভিষেক ও নাহিদুল। চট্টগ্রামের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে সপ্তম উইকেটে ৫১ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েন তারা। ৩ বল হাতে রেখে দলকে এনে দেন মনে রাখার মতো এক জয়। ১১ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন অভিষেক। তার ইনিংস সাজানো ৩ চার ও ২ ছয়ের মারে। ৯ বলে ২ চার ও এক ছয়ের সাহায্যে ২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন নাহিদুল।
এর আগে ইয়াসির আলী, ইরফান শুক্কুর, শাহাদাত হোসেন দিপুদের ব্যাটে ভর দিয়ে এই সংগ্রহ দাঁড় করায় চট্টগ্রাম। ৩৭ বলে ৪৫ রান এনে দেন ইয়াসির আলী। ৩৯ রান আসে ইরফান শুক্কুরের ব্যাট থেকে। ৩৩ বল খেলেন তিনি। এছাড়া ১৯ বলে ২৫ রান করেন শাহাদাত হোসেন দিপু। খুলনার কাছে হারলেও ফাইনালের আশা শেষ হয়ে যায়নি চট্টগ্রামের। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রংপুরের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইয়াসিরের দল। সে ম্যাচ যারা জিতবে, তারা শিরোপার লড়াইয়ে খুলনার বিপক্ষে মাঠে নামবে।
শমিত শোমকে নিয়ে শঙ্কাটা ছিল শুরু থেকেই। ২৭ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে একদিনের অনুশীলনে শুরুর একাদশে সুযোগ পাবেন তো তিনি। সেই শঙ্কাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচে কানাডা প্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে শুরুর একাদশে রাখেননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। সেই সঙ্গে জায়গা দেননি ইতালি প্রবাসী উইঙ্গার ফাহামিদুল ইসলা১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সিঙ্গাপুর ম্যাচে অল্প সময়েই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল গ্যালারি। আজ হংকংয়ের বিপক্ষে অবশ্য তেমন কিছুর দেখা মেলেনি এখন পর্যন্ত। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে রাত ৮টা। স্টেডিয়ামের গেট খোলা থাকবে ৭টা পর্যন্ত। এর আগে বেশ হুংকার দিয়ে গ্যালারিতে হংকংয়ের সমর্থকেরা।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—একসঙ্গে এতগুলো দায়িত্ব সামলানো তো চাট্টিখানি কথা নয়। বলা হচ্ছে এখানে মহসিন নাকভির কথা। তাই তো কোনো অনুষ্ঠানে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না তিনি।২ ঘণ্টা আগে
সবশেষ দুটি বৈশ্বিক আসরে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের কাছে হেরেছে ফ্রান্স। সে দুঃস্মৃতি থেকে বের হয়ে আসতে প্রস্তুত দলটি। এজন্য ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও স্পেনকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়ে রাখলেন ফরাসিদের সেন্টার ব্যাক উইলিয়াম সালিবা।৩ ঘণ্টা আগে