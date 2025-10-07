Ajker Patrika
বিসিবির পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ২১
রুবাবা দৌলা। ছবি: সংগৃহীত
রুবাবা দৌলা। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনের এক দিন পরই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদে এলো পরিবর্তন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি ) মনোনীত দুই পরিচালকের একটিতে করপোরেট ব্যক্তিত্ব ও নারী ক্রীড়া সংগঠক রুবাবা দৌলাকে মনোনয়ন দিয়েছে এনএসসি।

বিসিবি নির্বাচনের দিন সোমবার এনএসসি থেকে ইশফাক আহসান ও ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিককে পরিচালক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু রাতেই মনোনয়ন বদলের সিদ্ধান্ত নেয় এনসিসি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় ইসফাকের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে রুবাবা দৌলাকে। পরিচালক হিসেবে এনসিসির মনোনয়ন পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন রুবাবা দৌলা।

করপোরেট ব্যক্তিত্ব হলেও খেলাধুলার সঙ্গেও বিভিন্ন সময় জড়িত ছিলেন রুবাবা দৌলা। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ছিলেন স্পেশাল অলিম্পিকসের বোর্ড সদস্যও। ২০০৭ সালে গ্রামীণফোন ও বিসিবির যৌথ উদ্যোগে মিরপুরে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি স্থাপনে ভূমিকা ছিল রুবাবারও।

আর করপোরেট জগতে তো তিনি খুবই পরিচিত মুখ। গ্রামীণফোন ও এয়ারটেলের মতো টেলিকম খাতের প্রতিষ্ঠানে শীর্ষ পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর। বর্তমানে ওরাকল বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টরের দায়িত্বে আছেন।

বিসিবিতে যোগদানের পর রুবাবা দৌলা নারী বিভাগের দায়িত্ব নিতে পারেন শোনা যাচ্ছে।

