অনির্দিষ্টকালের জন্য এনসিএল টি-টোয়েন্টি স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বগুড়া ও রাজশাহীতে বেশ আয়োজন করেই জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল। সব রকম প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটি।
টানা বৃষ্টিতে বগুড়ায় একটি বলও মাঠে গড়ায়নি। আউটফিল্ড খেলার অনুপযোগী হয়ে পড়ায় বগুড়ার দুই দিনের ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয় রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে। তবে রাজশাহীতেও একই পরিস্থিতি। অবিরাম বৃষ্টিতে কোনো ম্যাচ আয়োজন সম্ভব হয়নি। গতকাল যেমন খেলা হয়নি, আজও হয়নি।
আজ সকালে টুর্নামেন্ট কমিটি ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বরের আট দলের সূচি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু দুপুরেই বৈঠকে বসে তারা লিগ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। সবশেষ খবর অনুযায়ী রাজশাহীতেই চলছে টুর্নামেন্ট কমিটির বৈঠক। সেখানেই নির্ধারিত হবে লিগের নতুন সূচি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে দ্রুতই।
