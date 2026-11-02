নির্বাচকেরাই কেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারের ‘টার্গেট’

নির্বাচকেরাই কেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারের ‘টার্গেট’
এক সময় সতীর্থ ছিলেন প্রজ্ঞান ওঝা ও ইরফান পাঠান। তবে সময়ের পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একসঙ্গে খেলা দুই ক্রিকেটার এখন আছেন দুই পদে। ওঝা বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রধান নির্বাচক আর পাঠান ক্রিকেট বিশ্লেষণ করছেন। এবার সাবেক সতীর্থকে ধুয়ে দিলেন পাঠান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে চার বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা ভুবনেশ্বর কুমার নিউজিল্যান্ড সফরে নিয়মিত খেলেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতলেও ভুবনেশ্বরের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চার ম্যাচ খেলে ১১.২৫ ইকোনমিতে পেয়েছেন ১ উইকেট। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এক ভিডিওতে পাঠান বলেন, ‘আমার মতে নির্বাচকদের ভুল ছিল এই সিরিজে ভুবনেশ্বর কুমারকে খেলানো। সে ভালো বোলার এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এখনো অনেক দূরে। এই সিরিজে তাকে খেলানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বরং সামনে থাকা ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য তাকে খেলানো হলে সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত হতো।’
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমারকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, এই সিরিজে ভুবনেশ্বরের পরিবর্তে তরুণ পেসারদের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।
ইরফান বলেন, ভুবনেশ্বরকে সুযোগ দেওয়ায় তরুণ পেসারদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে মায়াঙ্ক যাদবকে সব ম্যাচে খেলানো যেত। পাশাপাশি প্রিন্স যাদবকেও সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। প্রিন্স চার ম্যাচ খেলেছেন। তবে মায়াঙ্ককে সুযোগ দেওয়া হয়েছে দুই ম্যাচ। পাঠান বলেন, ‘নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তরুণ পেসারদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ছিল। কিন্তু নির্বাচকরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।’
মূলত ভুবনেশ্বরের পারফরম্যান্স নয়। বরং তাঁকে এই সিরিজে খেলানোর সিদ্ধান্ত এবং তরুণ পেসারদের সুযোগ না দেওয়ার বিষয়টিই নির্বাচকদের নিয়ে পাঠানের সমালোচনা। ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার বলেন, ‘ভুবনেশ্বর ভালো পারফর্ম করতে পারেনি বলেই আমি এমন কথা বলছি, বিষয়টি তা নয়। সে কিছুটা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। প্রথম দুই ওভারে ভালো বোলিং করেছিল। পরে পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে রান দিয়েছে। যেকোনো বোলারের ক্ষেত্রেই এমন হতে পারে। তার বোলিং দক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই।’