জাহানারার যৌন নিপীড়নের আলোচনা করতেই কেমন যেন লাগছে বিসিবির

ক্রীড়া ডেস্ক
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
ঢাকার একটি হোটেলে আজ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং দুই বোর্ড পরিচালক শাহনিয়ান তামিম ও আমজাদ হোসেন। সেখানে বেশির ভাগ প্রশ্নই এসেছে জাহানারার যৌন নিপীড়ন ইস্যুতে। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন,‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির জিরো টলারেন্স।’
বুলবুল আরও বলেন, ‘২০২১-২২ এর ঘটনা ছিল। আমরা যতদূর জানি ২০২১-২২ সালে এটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রিকেট বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি। অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। নিউজ তো অনেক কিছুই হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’
ছেলে-মেয়ে সবাই যেন ক্রিকেটে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় বুলবুলের চাওয়া সেটাই। আজ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ক্রিকেট উপভোগের জায়গা না।এটা জাতীয় সার্ভিস। আমাদের যে দায়িত্বটা আছে, একটা ছেলে বা মেয়ে ক্রিকেট খেলতে আসবে, তাকে খেলার জন্য মাঠের ভেতরে বা মাঠের বাইরে যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার, আমরা শুধু দেব না। আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দেব। আমি চাই না ক্রিকেট খেলতে এসে কেউ অবহেলিত হোক বা কিছুর শিকার হোক।’
জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তদন্ত কমিটি প্রসঙ্গে আমজাদ বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। আমাদের মনে অনুকম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে জমা দেবে ও আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
ঢাকার একটি হোটেলে আজ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং দুই বোর্ড পরিচালক শাহনিয়ান তামিম ও আমজাদ হোসেন। সেখানে বেশির ভাগ প্রশ্নই এসেছে জাহানারার যৌন নিপীড়ন ইস্যুতে। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন,‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির জিরো টলারেন্স।’
বুলবুল আরও বলেন, ‘২০২১-২২ এর ঘটনা ছিল। আমরা যতদূর জানি ২০২১-২২ সালে এটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রিকেট বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি। অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। নিউজ তো অনেক কিছুই হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’
ছেলে-মেয়ে সবাই যেন ক্রিকেটে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় বুলবুলের চাওয়া সেটাই। আজ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ক্রিকেট উপভোগের জায়গা না।এটা জাতীয় সার্ভিস। আমাদের যে দায়িত্বটা আছে, একটা ছেলে বা মেয়ে ক্রিকেট খেলতে আসবে, তাকে খেলার জন্য মাঠের ভেতরে বা মাঠের বাইরে যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার, আমরা শুধু দেব না। আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দেব। আমি চাই না ক্রিকেট খেলতে এসে কেউ অবহেলিত হোক বা কিছুর শিকার হোক।’
জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তদন্ত কমিটি প্রসঙ্গে আমজাদ বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। আমাদের মনে অনুকম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে জমা দেবে ও আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’
টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।৪ মিনিট আগে
ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে...১০ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফারুককে ঢাকার একটি হাসপাতালের সিসিইউতে রাখা হয়েছে বলে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার রাবীদ ইমাম। তাতে ফারুকের হার্টে রিং পরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাবীদ। সম্ভবত বিকেলের দিকে ফারুক গেছেন বলে জানা গেছে। হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় অ্যানজিওগ্রাম করে এরপর রিং পরানো (স্টেন্ট) হয়েছে। তবে কোন হাসপাতালে ফারুককে ভর্তি করা হয়েছে, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন ফারুক। ১৯৯৪ সালের আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তিনি।
টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফারুককে ঢাকার একটি হাসপাতালের সিসিইউতে রাখা হয়েছে বলে আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া ম্যানেজার রাবীদ ইমাম। তাতে ফারুকের হার্টে রিং পরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাবীদ। সম্ভবত বিকেলের দিকে ফারুক গেছেন বলে জানা গেছে। হার্টে ব্লক ধরা পড়ায় অ্যানজিওগ্রাম করে এরপর রিং পরানো (স্টেন্ট) হয়েছে। তবে কোন হাসপাতালে ফারুককে ভর্তি করা হয়েছে, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন ফারুক। ১৯৯৪ সালের আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশকে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তিনি।
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।২৭ মিনিট আগে
ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে...১০ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না।
দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে বিসিবি। আজ প্রথম দিন সেখানে ফুটবল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন আসিফ। ক্রিকেটকে এগিয়ে রাখ প্রয়োজনে মারপিট করতেও রাজি আছেন তিনি।
কুমিল্লায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে জেলা ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ১২ নভেম্বর। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ২৪ নভেম্বর সেখানেই হবে আবাহনী-মোহামেডান দ্বৈরথ। তাই কুমিল্লায় ম্যাটের উইকেটে খেলা হবে বলে দাবি আসিফ আকবরের।
ক্রিকেট কনফারেন্সে আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা বাংলাদেশে। এরা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। এই সমস্যাটা আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধুমাত্র কুমিল্লার না। প্রত্যেকটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রত্যেকটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’
আসিফ আরও বলেন, ‘আমি সরাসরি বলতে চাই। কারণ ক্রিকেট একটা ডিসিপ্লিন খেলা, একটা আভিজাত্যের খেলা। এখানে অনেক নিয়মকানুন আছে, রেকর্ডের খেলা। আর ফুটবল হচ্ছে যদি থ্রো একজনের গায়ে আরেকজন লাগে, সে মিথ্যা কথা বলবে যে, ‘আমার থ্রো’। তাই না? শুরুটাই খারাপ। কার কর্নার, কার ফাউল, কে এসে বসে সবাই দাবি করে। কিন্তু ক্রিকেটটা এমন না।’
ফুটবল যেমন আসিফ তেমনই ব্যবহার করতে চান, ‘আমি আবার অত ভদ্র না। যেহেতু আমি অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটার... যদি ফুটবল মারপিট করে, আমিও মারপিট করব, নো প্রোবলেম। যে যেমন, তার সঙ্গে তেমন করতে হবে। আমরা তো চাঁদা চাচ্ছি না, কিডনি চাচ্ছি না, হার্ট-চোখ চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি খেলার অধিকার।’
বাফুফের সঙ্গে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সমঝোতায় আসতে অনুরোধ করলেন আসিফ। তিনি বলেন, ‘আমাদের বোর্ড সভাপতিকে অনুরোধ করব, আমাদের সিনিয়র যারা আছেন বোর্ড মেম্বারস, তাদেরকে অনুরোধ করব, যে আপনারা জরুরি ভিত্তিতে বাফুফের সঙ্গে বসেন। আমরা তো মারামারি করতে যাব না। আমরা এনএসসির কাছে বাৎসরিক সূচি চাই। কখন কোন খেলা হবে। যদি তা না করতে পারি, যতই চেষ্টা করি কোনো লাভ হবে না। মাঠেরও টেম্পারেমেন্ট থাকে। ফুটবলারদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতায় আসতে হবে।’
ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না।
দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সের আয়োজন করেছে বিসিবি। আজ প্রথম দিন সেখানে ফুটবল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন আসিফ। ক্রিকেটকে এগিয়ে রাখ প্রয়োজনে মারপিট করতেও রাজি আছেন তিনি।
কুমিল্লায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে জেলা ক্রিকেট লিগ শুরু হবে ১২ নভেম্বর। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে ২৪ নভেম্বর সেখানেই হবে আবাহনী-মোহামেডান দ্বৈরথ। তাই কুমিল্লায় ম্যাটের উইকেটে খেলা হবে বলে দাবি আসিফ আকবরের।
ক্রিকেট কনফারেন্সে আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা বাংলাদেশে। এরা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। এই সমস্যাটা আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধুমাত্র কুমিল্লার না। প্রত্যেকটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রত্যেকটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’
আসিফ আরও বলেন, ‘আমি সরাসরি বলতে চাই। কারণ ক্রিকেট একটা ডিসিপ্লিন খেলা, একটা আভিজাত্যের খেলা। এখানে অনেক নিয়মকানুন আছে, রেকর্ডের খেলা। আর ফুটবল হচ্ছে যদি থ্রো একজনের গায়ে আরেকজন লাগে, সে মিথ্যা কথা বলবে যে, ‘আমার থ্রো’। তাই না? শুরুটাই খারাপ। কার কর্নার, কার ফাউল, কে এসে বসে সবাই দাবি করে। কিন্তু ক্রিকেটটা এমন না।’
ফুটবল যেমন আসিফ তেমনই ব্যবহার করতে চান, ‘আমি আবার অত ভদ্র না। যেহেতু আমি অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটার... যদি ফুটবল মারপিট করে, আমিও মারপিট করব, নো প্রোবলেম। যে যেমন, তার সঙ্গে তেমন করতে হবে। আমরা তো চাঁদা চাচ্ছি না, কিডনি চাচ্ছি না, হার্ট-চোখ চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি খেলার অধিকার।’
বাফুফের সঙ্গে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সমঝোতায় আসতে অনুরোধ করলেন আসিফ। তিনি বলেন, ‘আমাদের বোর্ড সভাপতিকে অনুরোধ করব, আমাদের সিনিয়র যারা আছেন বোর্ড মেম্বারস, তাদেরকে অনুরোধ করব, যে আপনারা জরুরি ভিত্তিতে বাফুফের সঙ্গে বসেন। আমরা তো মারামারি করতে যাব না। আমরা এনএসসির কাছে বাৎসরিক সূচি চাই। কখন কোন খেলা হবে। যদি তা না করতে পারি, যতই চেষ্টা করি কোনো লাভ হবে না। মাঠেরও টেম্পারেমেন্ট থাকে। ফুটবলারদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতায় আসতে হবে।’
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।২৭ মিনিট আগে
টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।৪ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।
জাহানারা আলমসহ নারী খেলোয়াড়দের অভিযোগের তদন্ত শেষে রিপোর্ট অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নারী খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে সরকার। আজ দুপুরে সাভারের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) তে যুবদের আত্মরক্ষামূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণমাধ্যমকে এসব কথা জানান তিনি।
এ সময় গত বিপিএল এর ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উপদেষ্টা জানান, বিসিবিও চায় না যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তারা খেলায় অংশ নিক। তবে যেসব খেলোয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তাঁদের এখনই অপরাধী বলা যাবে না। শুধু খেলোয়াড় নয়, ফিক্সিংকান্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।
জাহানারসহ নারী খেলোয়ারদের নির্যাতন প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি সঠিক সময়ে প্রতিবেদন দেবে বলে আশা প্রকাশ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকার আন্তরিক। নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আত্মসুরক্ষার প্রশিক্ষণে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ বছর ৬ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। প্রকল্পের আওতায় বিকেএসপির ৭টি আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে ৮৮৫০ জনকে।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।
জাহানারা আলমসহ নারী খেলোয়াড়দের অভিযোগের তদন্ত শেষে রিপোর্ট অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নারী খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে সরকার। আজ দুপুরে সাভারের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) তে যুবদের আত্মরক্ষামূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণমাধ্যমকে এসব কথা জানান তিনি।
এ সময় গত বিপিএল এর ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উপদেষ্টা জানান, বিসিবিও চায় না যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তারা খেলায় অংশ নিক। তবে যেসব খেলোয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তাঁদের এখনই অপরাধী বলা যাবে না। শুধু খেলোয়াড় নয়, ফিক্সিংকান্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।
জাহানারসহ নারী খেলোয়ারদের নির্যাতন প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি সঠিক সময়ে প্রতিবেদন দেবে বলে আশা প্রকাশ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকার আন্তরিক। নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
আত্মসুরক্ষার প্রশিক্ষণে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ বছর ৬ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। প্রকল্পের আওতায় বিকেএসপির ৭টি আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে ৮৮৫০ জনকে।
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।২৭ মিনিট আগে
টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।৪ মিনিট আগে
ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে...১০ মিনিট আগে
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড। রিকার্ভ পুরুষে বাংলাদেশের চার আর্চারের মধ্যে বাকিরা রামকৃষ্ণর ধারেকাছেও ছিলেন না। ৭২০ স্কোরের মধ্যে ৬৬৮ স্কোর নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন রামকৃষ্ণ। বুলসআই ছিল ১৪টি। ৬৮৭ স্কোর নিয়ে প্রথম ভারতের যশদীপ সঞ্জয় ভোগে। ৬৪২ স্কোর নিয়ে রাকিব মিয়া ৩২তম, ৬৩৯ স্কোর নিয়ে সাগর ইসলাম ৩৮তম, ৬৩৭ স্কোর নিয়ে আব্দুর রহমান আলিফ ৪১তম হয়েছেন। তৃতীয় রাউন্ডে নকআউট পর্ব শুরু করবেন রামকৃষ্ণ, ‘বাতাসের প্রভাব ছিল। তারপরও আমার যে মৌলিকতা ছিল, সেটা ধরে রেখেছি। এখন যে স্কোর হয়েছে, সেটা ভালো। নকআউট এমন একটা রাউন্ড যেখানে যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারলে অবশ্যই ভালো হবে। পদক আশা করতে পারি।’
রিকার্ভ নারী এককে সিমা আক্তার শিমু ২৪, সোনালি রায় ৩২, ইতি খাতুন ৩৭ ও মনিরা আক্তার ৩৮তম হয়েছেন। কম্পাউন্ড পুরুষ এককে ৭০৪ স্কোর নিয়ে দশম হয়েছেন হিমু বাছাড়। মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ৩৫, নেওয়াজ আহমেদ রাকিব ৪১ ও সোহেল রানা হয়েছেন ৪৫তম।
কম্পাউন্ড নারী এককে ক্যারিয়ারসেরা ৬৯৩ স্কোর নিয়ে ১২তম হয়েছেন বন্যা আক্তার। কুলসুম আক্তার মনি ১৭, পুষ্পিতা জামান ২৪, মিথিলা আক্তার ৩২ এ থেকে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড শেষ করেন।
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড। রিকার্ভ পুরুষে বাংলাদেশের চার আর্চারের মধ্যে বাকিরা রামকৃষ্ণর ধারেকাছেও ছিলেন না। ৭২০ স্কোরের মধ্যে ৬৬৮ স্কোর নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন রামকৃষ্ণ। বুলসআই ছিল ১৪টি। ৬৮৭ স্কোর নিয়ে প্রথম ভারতের যশদীপ সঞ্জয় ভোগে। ৬৪২ স্কোর নিয়ে রাকিব মিয়া ৩২তম, ৬৩৯ স্কোর নিয়ে সাগর ইসলাম ৩৮তম, ৬৩৭ স্কোর নিয়ে আব্দুর রহমান আলিফ ৪১তম হয়েছেন। তৃতীয় রাউন্ডে নকআউট পর্ব শুরু করবেন রামকৃষ্ণ, ‘বাতাসের প্রভাব ছিল। তারপরও আমার যে মৌলিকতা ছিল, সেটা ধরে রেখেছি। এখন যে স্কোর হয়েছে, সেটা ভালো। নকআউট এমন একটা রাউন্ড যেখানে যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারলে অবশ্যই ভালো হবে। পদক আশা করতে পারি।’
রিকার্ভ নারী এককে সিমা আক্তার শিমু ২৪, সোনালি রায় ৩২, ইতি খাতুন ৩৭ ও মনিরা আক্তার ৩৮তম হয়েছেন। কম্পাউন্ড পুরুষ এককে ৭০৪ স্কোর নিয়ে দশম হয়েছেন হিমু বাছাড়। মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ৩৫, নেওয়াজ আহমেদ রাকিব ৪১ ও সোহেল রানা হয়েছেন ৪৫তম।
কম্পাউন্ড নারী এককে ক্যারিয়ারসেরা ৬৯৩ স্কোর নিয়ে ১২তম হয়েছেন বন্যা আক্তার। কুলসুম আক্তার মনি ১৭, পুষ্পিতা জামান ২৪, মিথিলা আক্তার ৩২ এ থেকে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড শেষ করেন।
জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।২৭ মিনিট আগে
টেস্টের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে চলছে দুই দিনব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্স। আজ প্রথম দিনে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেনসহ বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা, আসিফ আকবররা ছিলেন। কিন্তু আরেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।৪ মিনিট আগে
ফুটবলাররা মাঠের ক্রিকেটের উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। তাঁর মতে, ফুটবলের কারণে ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগের ক্রিকেট কোচ, কাউন্সিলর, নারী উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে...১০ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাঁদের খেলতে কোনো বাঁধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।১ ঘণ্টা আগে