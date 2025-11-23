Ajker Patrika
‘আগে বলত ১০০ উইকেটের কথা, এখন মজা করে ১০০ টেস্টের কথা বলছে’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ক্রিকইনফো
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে থেকেই আলোচনায় মুশফিকুর রহিম। পারফরম্যান্সের কারণে নয়। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামবেন দেখে তাঁকে নিয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। মুশফিকের মতো এখন অনেকেই ১০০ টেস্ট খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

শততম টেস্টটা মুশফিক রাঙিয়েছেন নিজের মতো করে। ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিয়ারের সেঞ্চুরি টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন তিনি। বাংলাদেশ ২১৭ রানে ম্যাচ জেতায় মুশফিক নাম লিখিয়েছেন ইনজামাম উল হক, রিকি পন্টিং, ডেভিড ওয়ার্নারদের মতো কিংবদন্তিদের তালিকায়। শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে জয় পাওয়া অষ্টম ক্রিকেটার এখন মুশফিক। প্রথম ইনিংসে ১০৬ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুশফিক।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন অধিনায়ক শান্ত। মুশফিকের শততম টেস্টের প্রসঙ্গ এলে শান্ত বলেন, ‘আমরা উপভোগ করেছি। মুশফিক ভাই উপভোগ করেছেন। আমাদের ড্রেসিংরুমে একজন পেসার বলছিল যে সে ১০০ টেস্ট খেলতে চায়। পেসার হলে আগে ১০০ উইকেট নেওয়ার কথা বলত। এখন মজা করে ১০০ টেস্ট খেলার কথা বলছে। আমাদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা কাজ করেনি। মুশফিক ভাই যখন ১০০ টেস্ট খেললেন, তখন বুঝতে পারলাম তিনি কী অর্জন করেছেন। আমরাও এখন এটা নিয়ে কথাবার্তা বলছি। ১০ টেস্ট খেলা ক্রিকেটারও চাচ্ছে ১০০ টেস্ট খেলতে। এখন জিনিসটা সবাই বুঝতে শুরু করেছে।’

মুশফিকের পর বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৫ টেস্ট খেলেছেন মুমিনুল হক। এই তালিকায় তিনে থাকা সাকিব ৭১ টেস্ট খেললেও গত বছরের অক্টোবর থেকে সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে। বর্তমানে নিয়মিত খেলা ক্রিকেটারদের তাইজুল ইসলাম ৫৭, মেহেদী হাসান মিরাজ ৫৬, লিটন দাস ৫২ ও শান্ত খেলেছেন ৩৯ টেস্ট। এখনই ১০০ টেস্ট খেলার কথা চিন্তা না করে ধাপে ধাপে এগোনো উচিত বলে মনে করেন শান্ত। বাংলাদেশ অধিনায়ক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আমার মনে হয় ৩৮-৩৯টা টেস্ট হয়েছে। মিরাজের মনে হয় ৫০টার বেশি। অনেকদূর যাওয়া বাকি। এত লম্বা চিন্তা না করে একটা একটা টেস্ট যদি আমরা খেলতে পারি, পারফর্ম করতে পারি, যদি কপালে থাকে, ইনশা আল্লাহ একদিন করতে পারব’

সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেই টেস্টে যে এক ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছিল, বাংলাদেশ ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিল। মাহমুদুল হাসান জয় (১৭১), শান্ত (১০০) সেঞ্চুরি করেছিলেন। মিরপুরে এবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম (১০৬) ও লিটন দাস (১২৮)। বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করেছে ৪৭৬ রান। ২১১ রানে এগিয়ে থাকার পরও ফের দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে। এবার তারা ৪ উইকেটে ২৯৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্টে ১২টা পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস হলেও সেঞ্চুরি হয়েছে কেবল চারটি। শান্ত, মাহমুদুল হাসান জয়, মুশফিক, লিটন একটি করে সেঞ্চুরি করেছেন। আয়ারল্যান্ড সিরিজে এই চারটা সেঞ্চুরি বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক দিক বলে মনে করেন শান্ত। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘এই সিরিজ শুরুর আগে আমরা যখন পরিকল্পনা করি, টিম মিটিং করি, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছি যে আসলে আমরা কতগুলো সেঞ্চুরি করতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই। কিন্তু দল হিসেবে আমাদের প্রত্যেক সিরিজে বা প্রত্যেক ইনিংসে কতগুলো সেঞ্চুরি হচ্ছে এবং সেঞ্চুরিটা যেন সেঞ্চুরিতেই থেমে না যায়—আপনি যেটা বললেন যে ১৫০, ১৬০, ১৭০, ২০০ এরকম যেন হয়। ইতিবাচক দিক হলো চারটা সেঞ্চুরি হয়েছে।’

৪ সেঞ্চুরির মধ্যে সর্বোচ্চ ১৭১ রানের ইনিংস সিলেটে খেলেছিলেন জয়। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপে পুড়েছিলেন তিনি। শান্তর মতে যদি কারও ডাবল সেঞ্চুরি হতো বা সেঞ্চুরির সংখ্যা বাড়ত, তাহলে সেটা আরও অনেক ভালো হতো। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘নেতিবাচক দিক হলো সেঞ্চুরিগুলো আরও বড় হতে পারত। এখান থেকে যদি দুইটা ডাবল সেঞ্চুরি হতো, তাহলে আরও ভালো হতো। ফিফটিগুলো সেঞ্চুরিতে পরিণত হলে আরও ভালো হতো। আমাদের সুযোগ ছিল। কিন্তু আমরা করতে পারিনি।’

বাংলাদেশ ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট টেস্ট ক্রিকেট
ক্রিকেট

এবার সুপার ওভারে হেরে শিরোপা হাতছাড়া বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সুপার ওভারে এবার আর জেতা হলো না বাংলাদেশের। ছবি: এসিসি
সুপার ওভারে এবার আর জেতা হলো না বাংলাদেশের। ছবি: এসিসি

না, পারলেন না আকবর আলীরা। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইস্পাতসম মানসিকতার প্রদর্শনীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ টাই করেছিলেন। কিন্তু সুপার ওভারে হেরে গেছে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে। সেমিফাইনালে ম্যাচ টাই করে সুপার ওভারে জিতলেও রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ফাইনালে সুপার ওভারে হেরে গেছে বাংলাদেশ ‘এ’।

সুপার ওভারে বাংলাদেশের তোলা ৬ রান, পাকিস্তান ২ বল হাতে রেখেই টপকে যায় পাকিস্তান। এর আগে নির্ধারিত ২০ ওভারে পাকিস্তানের সমান ১২৫ রান তোলে বাংলাদেশ।

তবে সুপার ওভারের আগে কঠিন এক পরিস্থিতিতেই দুর্দান্ত লড়াই করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় প্রথম দুই ওভারেই ২১ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। এরপরই ‘মিনি’ মোড়ক লাগে বাংলাদেশ ইনিংসে। পরের ২২ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে ৪ উইকেট। জিশান আলম, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আকবর আলী থিতু হতে পারেননি উইকেটে। ৩টি চার ও ২টি ছযে ১৭ বলে ২৬ রান তুলে দুর্দান্ত শুরু করা ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহানও ফিরে গেলে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসতে কেউই ধৈর্যশীল ইনিংস খেলতে পারেননি। ফলে ৪৪/৪ থেকে একপর্যায়ে বাংলাদেশ দলের স্কোর হয়ে যায়—৫৩/৭!

কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি বাংলাদেশের স্বপ্ন। রঅষ্টম উইকেট জুটিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মেহেরব ও রাকিবুল স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন দলকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ১৯ রানে মেহেরবের বিদায় তাঁদের ৩৭ রানের জুটি ছিন্ন হলে মনে করা হয়েছিল পাকিস্তানের জয় সময়ের ব্যাপার! ২১ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে যান রাকিবুলও। এরপর শেষ উইকেট জুটিতে আবদুল গাফফার সাকলাইন ও রিপন মণ্ডলের মরীয়া প্রচেষ্টা।

১৯তম ওভারে এই জুটি ২০ রান তুলে ফেললে শেষ ওভারে জয়ের সমীকরণ দাঁড়ায় ৭ রান। তখন মাঠ জুড়ে পিনপতন নিরবতা। পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের নখ খুটতেও দেখা গেল। বাংলাদেশ যে পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ বের করে এনেছে, তাতে একবার মনে হয়েছিল জিতবে বাংলাদেশই। কিন্তু শেষ ওভারে ৭ রানের জায়গায় বাংলাদেশ তুলতে পারল ৬ রান। তাতে ম্যাচ টাই।

এর আগে কাতারের দোহায় প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান তোলে পাকিস্তান শাহিনস।

রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন,২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—ব্যাটিংয়ে দুঃস্বপ্নের মতোই শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের। একপর্যায়ে ৬৫ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল তারা। বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের দুজন রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। পাকিস্তান স্কোরটাকে ১২৫ রানে নিতে বড় ভূমিকা রাখেন সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে আসা সাদ মাসুদ। ৩টি চার ও সমান ছয়ে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি।

বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল; ২৫ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। ১৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।

বিষয়:

ক্রিকেট
ক্রিকেট

ট্রফিটা জিততে বাংলাদেশের লাগবে ১২৬ রান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৬
ফাইনালের আগে ট্রফি হাতে বাংলাদেশ ‘এ’ ও পাকিস্তান শাহিনস দলের অধিনায়ক। ছবি: এসিসি
ফাইনালের আগে ট্রফি হাতে বাংলাদেশ ‘এ’ ও পাকিস্তান শাহিনস দলের অধিনায়ক। ছবি: এসিসি

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের শিরোপা থেকে মাত্র ১২৬ রান দূরে ছিল বাংলাদেশ ‘এ’ দল। আজ কাতারের দোহায় টুর্নামেন্টের ফাইনালে জয়ের জন্য বাংলাদেশ দলের দরকার ছিল এই রান। এর আগে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে অলআউট হওয়ার আগে তোলে ১২৫ রান।

টস জয়ের হাসিটা হেসেছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলী। বোলারদের হাতে বল তুলে দেওয়ার পরও সে হাসি ছিল আকবর ও তাঁর দলের মুখে। রানের খাতা খেলার আগেই প্রথম উইকেটের পতন, ২টি রান নিতে দ্বিতীয় উইকেটের পতন—এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী আশা করার ছিল!

রিপন মণ্ডলের প্রথম বলেই বল মিড অনে ঠেলেই রান নিতে গিয়েছিলেন ইয়াসির খান। কিন্তু অসামান্য ক্ষিপ্রতায় বল ধরেই দুর্দান্ত থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দেন আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন। ব্যাটার রানআউট।

প্রথম ওভারের প্রথম বলেই উইকেট হারানোর ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই দ্বিতীয় ওভারের শুরুর বলেই এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন ওয়ান ডাউনে উইকেটে আসা মোহাম্মদ ফাইক।

২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে পাকিস্তান। এই চাপ ধরে রেখেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বোলাররা। তাতে তারা অনেকটা সফলও। ২০ ওভারের খেলায় ১০.৪ ওভারেই পাকিস্তান হারায় তাদের পঞ্চম উইকেট। দলীয় রান তখন—৬৪!

বিদায় নেওয়া প্রথম পাঁচ ব্যাটারের মাত্র দুজনই রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে পারেন। জিশান আলমের শিকার হওয়ার আগে ওপেনার মাজ শাদাকাত ২টি চার ও ১টি ছয়ে ১৮ বলে ২৩ রান করেন। ২৩ বলে ২৫ করেন আরাফাত মিনহাস। তাঁকে আউট করেছেন ইয়াসির খানকে রানআউট করা আবদুল গাফ্ফার সাকলাইন।

একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পাকিস্তান হয়তো তাদের স্কোরটাকে ১০০ ছাড়িয়ে বেশি দূর নিতে পারবে না। কিন্তু শেষ দিকে সাদ মাসুদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায়—১২৫।

রিপন মণ্ডল সাদ মাসুদের স্টাম্প উপড়ে দেওয়ার আগে ২৬ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। ৩টি চার ও সমান ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—১৪৬.১৫।

বল হাতে সবচেয়ে সফল রিপন মণ্ডল। ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল হাসান।

ভারতের বিপক্ষে সেমিফাইনালে সুপার ওভারে জয়ের আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দল তুলেছিল ১৯৪ রান। সে হিসেবে ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া কঠিন কী! তবে এটা ফাইনাল, আর ফাইনালকে চাপ হিসেবে না নিয়ে যদি নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে আকবরের দল, তাহলে তো জেতারই কথা বাংলাদেশের।

বিষয়:

এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ফুটবল

কেন ক্ষমা চাইলেন বাফুফে সভাপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৫৮
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: বাফুফে
বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: বাফুফে

নারী ফুটবল নিয়ে সংবাদ সম্মেলন; অথচ সেখানে নেই নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তাই প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক—কেন তিনি নেই; নাকি কোনো অন্তর্কোন্দল জড়িয়ে আছে। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল অবশ্য তেমন কিছু নেই বলে জানিয়েছেন। কিরণ না থাকায় বরং নিজ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। তারই প্রস্তুতি হিসেবে আজারবাইজান ও মালয়েশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলতি মাসে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করা হবে। সেই সিরিজের পৃষ্ঠপোষকের নাম আজ ঘোষণা করেছে বাফুফে। অথচ সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন না নারী উইংয়ের প্রধান।

বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘বাফুফের ইন্টারনাল মিস কমিউনিকেশনের কারণে সবাইকে জানানো হয়নি। সে কারণে সময়মতো আমাদের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার পৌঁছাতে পারেননি। অবশ্যই নেক্সট যখন দল নিয়ে প্রেস কনফারেন্স হবে, ওখানে আপনারা উনাকে দেখতে পারবেন। আমি এই মিস কমিউনিকেশনের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে সব দোষ আমার ঘাড়ে নিচ্ছি।’

ফিফা উইন্ডোর বাইরেও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছে বাফুফে। তাবিথ বলেন, ‘আমাদের জাতীয় দল যত বেশি ভালো মানের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে পারবে, তত বেশি এশিয়ান পর্যায়ে আমরা উপকৃত হব। তাই যাওয়ার আগে আমরা আরও কিছু ম্যাচ আয়োজন করার চেষ্টা করছি। ফিফা উইন্ডোর বাইরে তিনটা রুদ্ধদ্বার ম্যাচ খেলতে চাইব।’

গত বছর সাফ জেতার পর নারী দলকে দেড় কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল বাফুফে। বছর ঘুরিয়ে গেলেও তা এখনো পাননি ফুটবলাররা। তাবিথ এবার জোর দিয়ে বলেন, ‘আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা এই প্রতিশ্রুতিটা পূরণ করে ফেলব।’

বিষয়:

ফুটবল
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে বাদ শামীম পাটোয়ারি, চমক মাহিদুল অঙ্কন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৪
শামীম হোসেন পাটোয়ারী ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ছবি: সংগৃহীত
শামীম হোসেন পাটোয়ারী ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ছবি: সংগৃহীত

টেস্ট সিরিজ শেষ। এবার চোখ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজের জন্য আজ দল দিয়েছে বিসিবি।

১৫ সদস্যের ঘোষিত দল থেকে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও ব্যাটার শামীম হোসেন পাটোয়ারী। আবুধাবির টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই খুব সম্ভবত দলে রাখা হয়নি তাসকিনকে। আর শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। নিদারুণ রানখরায় আছেন তিনি।

আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে গত পাঁচ ম্যাচে তাঁর রান ছিল—০,৩৩, ০,১ ও ১। নির্বাচক প্যানেল সূত্র জানা গেছে এই রানখরার কারণেই শামীমের জায়গায় ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। এর আগে মাহিদুল ওয়ানডে ও টেস্ট খেললেও টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেলেন এই প্রথম। আর তাসকিনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন।

২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হবে ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহঅধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

বিষয়:

ক্রিকেট টি টোয়েন্টি সিরিজ
